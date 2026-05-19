Niños y mujeres embera están siendo explotados por líderes indígenas en Bogotá, denunció confenderación de los pueblos: “No representan nuestras autoridades tradicionales”

La confederación de pueblos indígenas y entidades estatales alertaron sobre la presencia de redes que aprovecharían la vulnerabilidad de familias Emberá y exigieron respuestas inmediatas para proteger a niñas, niños y mujeres expuestos a la crisis humanitaria - crédito Unidad para las Víctimas

Autoridades emberá, Connpec, comunidad emberá, Alcaldía Mayor de Bogotá, Fiscalía General de la Nación, Unidad para las Víctimas, Ministerio Público denunciaron explotación de menores y advirtieron sobre posibles redes que captarían familias indígenas para trasladarlas a Bogotá, en medio de una crisis humanitaria que afecta principalmente a niños y mujeres.

El pronunciamiento exigió a las instituciones acciones inmediatas para proteger sus derechos y evitar la instrumentalización de la población vulnerable, informó El Tiempo.

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Las autoridades de la Confederación Nacional de los Pueblos de la Gran Nación Emberá de Colombia (Connpec) señalaron que las denuncias surgen ante la identificación de prácticas de uso de menores y mujeres en actividades de mendicidad, protestas y violencia de género. Además, expusieron su preocupación por la presencia de liderazgos que incentivan esas dinámicas durante los procesos de retorno y reubicación en Bogotá.

La organización que agrupa a miles de autoridades indígenas refuerza la idea de que los hechos denunciados contradicen completamente los principios transmitidos por los sabios y dirigentes tradicionales del pueblo - crédito Alcaldía de Bogotá

“Las prácticas de violencia, explotación, utilización de menores, mendicidad, negligencia y aprovechamiento de las necesidades de nuestras familias (...) NO representan el mandato legítimo de nuestras autoridades tradicionales”, afirmaron líderes embera a El Tiempo.

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Denuncias y pronunciamientos Emberá

El documento, respaldado por 1.948 autoridades indígenas, pone énfasis en que la instrumentalización y uso de niños en escenarios públicos no reflejan los valores ni las decisiones colectivas del pueblo Emberá.

La Connpec llamó a avanzar en medidas de prevención, asistencia y acceso a la justicia para mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia en la ciudad.

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Desde la representación Emberá se precisa que prácticas de violencia, explotación, uso de menores y mendicidad han sido impulsadas por ciertos voceros, pero insisten en que esas acciones contradicen los principios de respeto y armonía de la comunidad. “Las prácticas de violencia, explotación, utilización de menores, mendicidad, negligencia y aprovechamiento de las necesidades de nuestras familias (...) NO representan el mandato legítimo de nuestras autoridades tradicionales”., según recogió el medio citado.

Las autoridades comunidades reiteraron su compromiso de fortalecer estrategias de protección y defensa de los derechos de la población vulnerable y consideran que la violencia basada en género no hace parte de su cultura ni de sus prácticas ancestrales.

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Alerta sobre redes de trata y captación

El pronunciamiento de los líderes Emberá incluyó una advertencia sobre la posible existencia de redes que estarían captando familias indígenas especialmente vulnerables para trasladarlas a Bogotá bajo promesas falsas de ayuda humanitaria o beneficios institucionales.

Voces representativas del pueblo Emberá resaltan el rechazo categórico a conductas que atentan contra la dignidad de sus integrantes, reforzando el apego a las normas ancestrales - crédito Alcaldía de Bogotá

Detallaron que se identifican dinámicas asociadas a la trata de personas, en las que la necesidad es aprovechada para promover desplazamientos injustificados.

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Las autoridades expusieron que estos fenómenos explotan la situación de las familias Emberá, expuestas a escenarios de riesgo derivados del desplazamiento y la crisis humanitaria. Señalaron la importancia de diferenciar entre los procesos legítimos de retorno y reubicación comunitaria y aquellas prácticas que buscan obtener beneficios particulares.

En la declaración de la Connpec enfatizan: “La Jurisdicción Indígena Especial nunca puede usarse para justificar, encubrir o permitir la violencia contra niños, niñas, adolescentes y mujeres”., indicaron a el diario colombiano El Tiempo.

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El pronunciamiento incluye un llamado a la Unidad para las Víctimas y al Ministerio Público para que impidan que acciones institucionales alimenten situaciones opuestas a la protección efectiva de personas víctimas del conflicto. Advirtieron acerca del peligro de que la instrumentalización de estas víctimas ocasione nuevas vulneraciones.

Respuesta institucional y medidas en Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá acogió el comunicado de la CONNPEC como una confirmación de las advertencias institucionales emitidas desde hace más de un año sobre la situación de la comunidad Emberá en la ciudad.

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El liderazgo tradicional cuestiona la participación de voceros que promueven prácticas como mendicidad y violencia, detallando que estas acciones contradicen los principios colectivos y la cultura indígena - crédito Secretaria de Integración Social

Según la administración distrital, desde 2024 se han presentado más de veinte denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por hechos como violencia, instrumentalización de menores y otras vulneraciones detectadas durante la atención oficial a las familias Emberá.

El distrito reportó que aproximadamente la mitad de la población Emberá en Bogotá corresponde a niños y niñas. Por este motivo, sostiene que es urgente fortalecer el trabajo conjunto con las autoridades tradicionales para garantizar el restablecimiento pleno de derechos, con especial énfasis en la niñez.

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Las autoridades locales insistieron en que los procesos de retorno y reubicación deben fundarse en la seguridad, dignidad y voluntad libre e informada de las comunidades, evitando todo tipo de presión o de beneficios particulares ante la crisis humanitaria.

A pesar de la cantidad de denuncias, líderes indígenas y voceros del distrito indicaron la importancia de evitar la estigmatización de la comunidad Emberá.