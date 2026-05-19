Colombia

Álvaro Uribe respondió a usuaria en X y negó vínculos con encuestadora Atlas Intel: “No interfiero las instituciones”

El exmandatario colombiano y líder del Centro Democrático pidió a la ciudadana rectificar sus afirmaciones y aclarar la fotografía que compartió, a la que calificó como “injusta”

Guardar
Google icon
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia (2002-2010) y líder del Centro Democrático - crédito Sergio Acero/REUTERS
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia (2002-2010) y líder del Centro Democrático - crédito Sergio Acero/REUTERS

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez respondió a una usuaria en X que lo vinculó con la encuestadora Atlas Intel y compartió una serie de fotografías en las que aparece Álvaro Hernán Prada, magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El exmandatario colombiano afirmó que no tiene ninguna relación con encuestadoras, que las respeta a todas y que no interfiere en ninguna institución. Por este motivo, pidió a la usuaria rectificar sobre la fotografía, a la que calificó como “injusta”.

PUBLICIDAD

“Señora, yo no tengo encuestadora, las respeto a todas, además no interfiero las instituciones. Le ruego respetuosamente rectificar sobre esa foto injusta (sic)”, aseveró el líder del Centro Democrático.

Álvaro Uribe - crédito @AlvaroUribeVel/X
Álvaro Uribe afirmó que no tiene ninguna relación con encuestadoras y que las respeta a todas - crédito @AlvaroUribeVel/X

En otra publicación, el expresidente Uribe Vélez solicitó respeto a la ciudadana por su trayectoria política y negó cualquier interferencia en la encuestadora Atlas Intel y en el CNE.

PUBLICIDAD

“Respete señora que en mi larga vida política jamás he interferido en esas instituciones (sic)”, indicó el exmandatario colombiano.

Álvaro Uribe - crédito @AlvaroUribeVel/X
Álvaro Uribe solicitó respeto a la ciudadana por su trayectoria política y negó cualquier interferencia en la encuestadora Atlas Intel y en el CNE - crédito @AlvaroUribeVel/X

Temas Relacionados

Álvaro UribeAtlas IntelEncuestas en ColombiaElecciones 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

⁠Shakira reaccionó en redes sociales tras ganar batalla contra la Hacienda española: usó canción para lanzar indirecta

La cantante colombiana Shakira ganó una disputa legal de varios años contra la Agencia Tributaria española. Un tribunal concluyó que no cumplía con los requisitos de residencia fiscal en 2011 y dispuso que le fueran devueltos más de 60 millones de euros

⁠Shakira reaccionó en redes sociales tras ganar batalla contra la Hacienda española: usó canción para lanzar indirecta

Así serán los cierres de campaña de los principales candidatos presidenciales rumbo a las elecciones del 31 de mayo

Los aspirantes a la Casa de Nariño intensifican sus recorridos y preparan actos masivos en ciudades como Bogotá, Barranquilla y Medellín antes del inicio de la veda electoral

Así serán los cierres de campaña de los principales candidatos presidenciales rumbo a las elecciones del 31 de mayo

Greeicy Rendón vivió un incómodo momento en Miami al ser confundida y recibir una insólita propuesta de un viajero europeo

La cantante colombiana enfrentó una situación tan inesperada como incómoda cuando un hombre europeo intentó convencerla, en plena calle, de acompañarlo en un viaje exprés a Saint Tropez y hasta le preguntó si estaba casada

Greeicy Rendón vivió un incómodo momento en Miami al ser confundida y recibir una insólita propuesta de un viajero europeo

Etapa 10 del Giro de Italia - EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en la contrarreloj

Después del día de descanso que tuvo la ronda itálica, las acciones regresarán con un día intenso en la contrarreloj entre Viareggio y Massa

Etapa 10 del Giro de Italia - EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en la contrarreloj

Capturaron a ciudadano francés que habría agredido a un menor que bailaba en una sala de cine en Medellín

La familia de la víctima formalizó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y recibe asesoría directa del equipo jurídico de la Alcaldía de Medellín

Capturaron a ciudadano francés que habría agredido a un menor que bailaba en una sala de cine en Medellín
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Greeicy Rendón vivió un incómodo momento en Miami al ser confundida y recibir una insólita propuesta de un viajero europeo

Greeicy Rendón vivió un incómodo momento en Miami al ser confundida y recibir una insólita propuesta de un viajero europeo

Actriz de ‘El capo’ anunció su embarazo a los 48 años: “Mi sueño es ser mamá”

Juanes dedicó romántico video a su esposa Karen Martínez y les llovieron críticas: “La pareja que ha sabido superar cachos”

Esposa de Luis Alfonso reveló los momentos incómodos que ha vivido con las fanáticas: “Me iba a pegar”

Sara Corrales enterneció a sus fanáticos con la primera publicación de su bebé: “Un instante que partió mi vida en dos”

Deportes

Etapa 10 del Giro de Italia - EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en la contrarreloj

Etapa 10 del Giro de Italia - EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en la contrarreloj

Los porteros fueron los primeros en unirse a la concentración de la selección Colombia en Medellín

Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, habla del partido ante Platense por Libertadores: “Dependemos de nosotros mismos”

Envigado venció a Deportes Quindío y clasificó a la final del Torneo BetPlay 2026-1: este será su rival

Neymar jugará su cuarta Copa del Mundo: la historia del golpe contra Colombia en 2014 que pudo terminar con su carrera