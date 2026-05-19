Álvaro Uribe respondió a usuaria en X y negó vínculos con encuestadora Atlas Intel: “No interfiero las instituciones”

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia (2002-2010) y líder del Centro Democrático - crédito Sergio Acero/REUTERS

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez respondió a una usuaria en X que lo vinculó con la encuestadora Atlas Intel y compartió una serie de fotografías en las que aparece Álvaro Hernán Prada, magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El exmandatario colombiano afirmó que no tiene ninguna relación con encuestadoras, que las respeta a todas y que no interfiere en ninguna institución. Por este motivo, pidió a la usuaria rectificar sobre la fotografía, a la que calificó como “injusta”.

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“Señora, yo no tengo encuestadora, las respeto a todas, además no interfiero las instituciones. Le ruego respetuosamente rectificar sobre esa foto injusta (sic)”, aseveró el líder del Centro Democrático.

Álvaro Uribe afirmó que no tiene ninguna relación con encuestadoras y que las respeta a todas - crédito @AlvaroUribeVel/X

En otra publicación, el expresidente Uribe Vélez solicitó respeto a la ciudadana por su trayectoria política y negó cualquier interferencia en la encuestadora Atlas Intel y en el CNE.

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“Respete señora que en mi larga vida política jamás he interferido en esas instituciones (sic)”, indicó el exmandatario colombiano.

Álvaro Uribe solicitó respeto a la ciudadana por su trayectoria política y negó cualquier interferencia en la encuestadora Atlas Intel y en el CNE - crédito @AlvaroUribeVel/X