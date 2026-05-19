Colombia

“Paloma quiere que maten a Abelardo”: la irresponsable afirmación de un creador de contenido que la candidata exigió rectificar

La aspirante del Centro Democrático solicitó públicamente una rectificación inmediata a Vincenth Ramos, quien la acusó en redes sociales de poner en riesgo la vida del también candidato

Guardar
Google icon

Video de Vincenth Ramos encendió debate sobre protección a candidatos y discurso político en Colombia - crédito @VincenthRamos/X

Un video publicado por el creador de contenido Vincenth Ramos desató una controversia en Colombia al atribuir a la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, la promoción de un supuesto riesgo contra la vida del aspirante presidencial Abelardo de la Espriella.

En la grabación, Ramos advirtió a sus seguidores sobre una declaración de Valencia durante un evento de campaña.

PUBLICIDAD

Según el creador, la senadora expresó: “Conmigo, que vayan buscando escondedero, porque yo no necesito ni chaleco antibalas ni esa urna de cristal que usan los cobardes”. Estas palabras fueron interpretadas por Ramos como un llamado a dejar vulnerable a De la Espriella. El creador sostuvo que la congresista quiere que “maten al tigre”, haciendo referencia al apodo del candidato.

Vincenth Ramos acusó a Paloma Valencia de exponer a Abelardo de la Espriella - crédito @VincenthRamos/X
Vincenth Ramos acusó a Paloma Valencia de exponer a Abelardo de la Espriella - crédito @VincenthRamos/X

La grabación de Vincenth Ramos incluyó acusaciones directas contra la congresista y candidata presidencial. “Senadora, cada día pareciéndose más a Cepeda. No quiere que el tigre se cubra para que nos lo maten, así como mataron a Miguel Uribe Turbay, porque eso es lo que quiere Cepeda”, afirmó en su plataforma.

PUBLICIDAD

El creador añadió que tanto Valencia como Iván Cepeda “se burlan del tigre” y de las medidas de seguridad, sugiriendo que esa actitud busca facilitar un atentado contra el aspirante presidencial.

Ramos fue más allá, acusando a la senadora de copiar estrategias políticas: “Así como se parece a Cepeda llenando las plazas con buses y con tamales y con refrigerios, ahora se vuelve a parecer a Cepeda burlándose de la protección de nuestro próximo presidente Abelardo de la Espriella”.

El creador concluyó su mensaje asegurando: “No le vamos a dar gusto. Al tigre vamos a seguir protegiéndolo, porque vamos a ganar en primera vuelta, así no les guste a los enemigos de la patria, que es usted con Cepeda y todo el combo de los de siempre y los zurdos miserables”.

Paloma Valencia rechazó acusaciones de creador de contenido donde la vincula en contra de Abelardo de la Espriella - crédito Cristián Bayona/Colprensa - Luisa Gonzalez/Reuters
Paloma Valencia rechazó acusaciones de creador de contenido donde la vincula en contra de Abelardo de la Espriella - crédito Cristián Bayona/Colprensa - Luisa Gonzalez/Reuters

La publicación se viralizó rápidamente, provocando la reacción de la propia Paloma Valencia. La senadora y aspirante presidencial del Centro Democrático respondió directamente a Ramos en su perfil de la red social X.

En su mensaje, solicitó una rectificación inmediata. “Solicito que corrija y rectifique de inmediato esta publicación en la que me atribuye falsamente haber promovido una acción violenta contra Abelardo de la Espriella”, manifestó la legisladora.

En la misma comunicación, Valencia subrayó la gravedad de la acusación: “Esa afirmación es falsa, temeraria y gravemente lesiva, pues me atribuye públicamente una conducta asociada a la comisión o promoción de un delito, sin prueba alguna y sin que exista expresión mía que sustente semejante señalamiento”.

La senadora enfatizó que lo publicado por el creador de contenido “no constituye una opinión política, sino una imputación falsa de carácter delictivo que afecta mi honra, el buen nombre y la imagen pública mía”.

Paloma Valencia exigió rectificación a Vincenth Ramos tras señalamientos sobre amenazas contra Abelardo de la Espriella - crédito @PalomaValenciaL/X
Paloma Valencia exigió rectificación a Vincenth Ramos tras señalamientos sobre amenazas contra Abelardo de la Espriella - crédito @PalomaValenciaL/X

La congresista dejó claro que exigía una rectificación pública, clara e inmediata, con el mismo alcance que tuvo la publicación original, y advirtió sobre eventuales acciones legales.

Solicito que realice una rectificación pública, clara, inmediata y proporcional, en la misma cuenta de X y con alcance equivalente al de la publicación original, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar”, afirmó la senadora.

Abelardo de la Espriella prometió no dejarse intimidar y llamó a una victoria en primera vuelta

Por su parte, Abelardo de la Espriella agradeció públicamente el respaldo recibido durante su recorrido electoral, al afirmar: “Gracias por el fervor con el que esta manada del Tigre está haciendo historia en toda Colombia”.

En su mensaje, el candidato presidencial aseguró que la movilización no representa una campaña más, sino “el despertar de un pueblo que decidió derrotar a los de siempre y recuperar la Patria”.

Abelardo de la Espriella agradeció respaldo y aseguró que no se detiene ante amenazas - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella agradeció respaldo y aseguró que no se detiene ante amenazas - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De la Espriella reconoció que enfrenta ataques y amenazas, pero aseguró: “No me voy a dejar intimidar”. El aspirante dijo que adoptará “todas las medidas necesarias para protegerme, porque esta batalla hay que ganarla vivos y junto al pueblo colombiano”.

El mensaje concluyó con un llamado a la victoria: “La mejor manera de blindar esta esperanza es con una victoria contundente en primera vuelta”. Finalmente, invitó a sus seguidores a mantenerse firmes: “Que ruja el Tigre y que tiemblen los de siempre”.

Temas Relacionados

Paloma ValenciaAbelardo de la EspriellaCandidatos presidencialesElecciones ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Chontico Día resultados de hoy martes 19 de mayo, esta fue la jugada ganadora

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cinco números sorteados

Chontico Día resultados de hoy martes 19 de mayo, esta fue la jugada ganadora

Bogotá podría enfrentarse a un nuevo racionamiento de agua por culpa del fenómeno de El Niño, confirmó la CAR: “Es una obligación”

El director de la corporación, Alfred Ballesteros, hizo hincapié en la urgencia de acelerar medidas para mitigar los efectos del cambio climático, ante la posibilidad de menores precipitaciones asociadas a la llegada del fenómeno climático

Bogotá podría enfrentarse a un nuevo racionamiento de agua por culpa del fenómeno de El Niño, confirmó la CAR: “Es una obligación”

Lina Tejeiro reaparece y presume su embarazo durante su viaje por Europa: recibió elogios por su nuevo aspecto como futura madre

La actriz colombiana sorprendió a sus seguidores al reaparecer en Instagram mostrando su pancita de embarazo desde Madrid, España. En los comentarios, muchos usuarios resaltaron lo avanzado de su gestación y le expresaron mensajes positivos y de apoyo

Lina Tejeiro reaparece y presume su embarazo durante su viaje por Europa: recibió elogios por su nuevo aspecto como futura madre

Totó la Momposina murió en México a sus 85 años: un infarto al miocardio apagó la voz de la representante del folclor colombiano

La cantautora de música folclórica y uno de los máximos referentes artísticos de la costa Caribe colombiana se había mantenido alejada de los medios desde finales de 2025

Totó la Momposina murió en México a sus 85 años: un infarto al miocardio apagó la voz de la representante del folclor colombiano

Este fue el Grammy a la Excelencia Musical que recibió Totó la Momposina en 2013 por su trayectoria en el folclor colombiano

El reconocimiento de la Academia Latina de la Grabación destacó más de cinco décadas de carrera dedicadas a preservar y proyectar los sonidos tradicionales del Caribe colombiano en escenarios internacionales

Este fue el Grammy a la Excelencia Musical que recibió Totó la Momposina en 2013 por su trayectoria en el folclor colombiano
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro reaparece y presume su embarazo durante su viaje por Europa: recibió elogios por su nuevo aspecto como futura madre

Lina Tejeiro reaparece y presume su embarazo durante su viaje por Europa: recibió elogios por su nuevo aspecto como futura madre

Este fue el Grammy a la Excelencia Musical que recibió Totó la Momposina por su trayectoria en el folclor

Murió Totó la Momposina: estas son algunas de las reacciones de figuras reconocidas de la farándula y la política nacional

La historia de ‘La candela viva’, el álbum de Totó la Momposina que la llevó a la fama mundial: incluyó la versión de ‘El Pescador’ grabada en Real World Studios

Este fue el discurso de Totó la Momposina al recibir el título ‘honoris causa’ por su trayectoria promoviendo el folclor colombiano

Deportes

Friburgo vs. Aston Villa: hora y dónde ver en Colombia la final de la Europa League

Friburgo vs. Aston Villa: hora y dónde ver en Colombia la final de la Europa League

América de Cali vs. Tigre EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

São Paulo vs. Millonarios - EN VIVO: siga aquí el partido en el estadio Morumbí de los Embajadores en la fecha 5 de la Copa Sudamericana

Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 en el grupo B de la Copa Libertadores 2026

Jhon Jader Durán se quedaría por fuera de los planes de Néstor Lorenzo en la selección Colombia: qué fue lo que pasó