“Paloma quiere que maten a Abelardo”: la irresponsable afirmación de un creador de contenido que la candidata exigió rectificar

Video de Vincenth Ramos encendió debate sobre protección a candidatos y discurso político en Colombia - crédito @VincenthRamos/X

Un video publicado por el creador de contenido Vincenth Ramos desató una controversia en Colombia al atribuir a la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, la promoción de un supuesto riesgo contra la vida del aspirante presidencial Abelardo de la Espriella.

En la grabación, Ramos advirtió a sus seguidores sobre una declaración de Valencia durante un evento de campaña.

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Según el creador, la senadora expresó: “Conmigo, que vayan buscando escondedero, porque yo no necesito ni chaleco antibalas ni esa urna de cristal que usan los cobardes”. Estas palabras fueron interpretadas por Ramos como un llamado a dejar vulnerable a De la Espriella. El creador sostuvo que la congresista quiere que “maten al tigre”, haciendo referencia al apodo del candidato.

Vincenth Ramos acusó a Paloma Valencia de exponer a Abelardo de la Espriella - crédito @VincenthRamos/X

La grabación de Vincenth Ramos incluyó acusaciones directas contra la congresista y candidata presidencial. “Senadora, cada día pareciéndose más a Cepeda. No quiere que el tigre se cubra para que nos lo maten, así como mataron a Miguel Uribe Turbay, porque eso es lo que quiere Cepeda”, afirmó en su plataforma.

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El creador añadió que tanto Valencia como Iván Cepeda “se burlan del tigre” y de las medidas de seguridad, sugiriendo que esa actitud busca facilitar un atentado contra el aspirante presidencial.

Ramos fue más allá, acusando a la senadora de copiar estrategias políticas: “Así como se parece a Cepeda llenando las plazas con buses y con tamales y con refrigerios, ahora se vuelve a parecer a Cepeda burlándose de la protección de nuestro próximo presidente Abelardo de la Espriella”.

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El creador concluyó su mensaje asegurando: “No le vamos a dar gusto. Al tigre vamos a seguir protegiéndolo, porque vamos a ganar en primera vuelta, así no les guste a los enemigos de la patria, que es usted con Cepeda y todo el combo de los de siempre y los zurdos miserables”.

Paloma Valencia rechazó acusaciones de creador de contenido donde la vincula en contra de Abelardo de la Espriella - crédito Cristián Bayona/Colprensa - Luisa Gonzalez/Reuters

La publicación se viralizó rápidamente, provocando la reacción de la propia Paloma Valencia. La senadora y aspirante presidencial del Centro Democrático respondió directamente a Ramos en su perfil de la red social X.

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En su mensaje, solicitó una rectificación inmediata. “Solicito que corrija y rectifique de inmediato esta publicación en la que me atribuye falsamente haber promovido una acción violenta contra Abelardo de la Espriella”, manifestó la legisladora.

En la misma comunicación, Valencia subrayó la gravedad de la acusación: “Esa afirmación es falsa, temeraria y gravemente lesiva, pues me atribuye públicamente una conducta asociada a la comisión o promoción de un delito, sin prueba alguna y sin que exista expresión mía que sustente semejante señalamiento”.

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La senadora enfatizó que lo publicado por el creador de contenido “no constituye una opinión política, sino una imputación falsa de carácter delictivo que afecta mi honra, el buen nombre y la imagen pública mía”.

Paloma Valencia exigió rectificación a Vincenth Ramos tras señalamientos sobre amenazas contra Abelardo de la Espriella - crédito @PalomaValenciaL/X

La congresista dejó claro que exigía una rectificación pública, clara e inmediata, con el mismo alcance que tuvo la publicación original, y advirtió sobre eventuales acciones legales.

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“Solicito que realice una rectificación pública, clara, inmediata y proporcional, en la misma cuenta de X y con alcance equivalente al de la publicación original, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar”, afirmó la senadora.

Abelardo de la Espriella prometió no dejarse intimidar y llamó a una victoria en primera vuelta

Por su parte, Abelardo de la Espriella agradeció públicamente el respaldo recibido durante su recorrido electoral, al afirmar: “Gracias por el fervor con el que esta manada del Tigre está haciendo historia en toda Colombia”.

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En su mensaje, el candidato presidencial aseguró que la movilización no representa una campaña más, sino “el despertar de un pueblo que decidió derrotar a los de siempre y recuperar la Patria”.

Abelardo de la Espriella agradeció respaldo y aseguró que no se detiene ante amenazas - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De la Espriella reconoció que enfrenta ataques y amenazas, pero aseguró: “No me voy a dejar intimidar”. El aspirante dijo que adoptará “todas las medidas necesarias para protegerme, porque esta batalla hay que ganarla vivos y junto al pueblo colombiano”.

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El mensaje concluyó con un llamado a la victoria: “La mejor manera de blindar esta esperanza es con una victoria contundente en primera vuelta”. Finalmente, invitó a sus seguidores a mantenerse firmes: “Que ruja el Tigre y que tiemblen los de siempre”.