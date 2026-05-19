Colombia

Nueva caso de inseguridad en bus de Transmilenio: habitantes de calle robaron el celular a una joven y la hirieron con arma blanca

El incidente se registró en la troncal Caracas, donde ingresaron al vehículo en movimiento y desataron momentos de tensión para los ocupantes, quienes quedaron atrapados hasta la llegada de las autoridades

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El ataque en TransMilenio genera pánico entre los pasajeros, quienes quedaron atrapados y suplicaron ayuda al conductor - crédito TransMilenio/Captura video
El ataque en TransMilenio genera pánico entre los pasajeros, quienes quedaron atrapados y suplicaron ayuda al conductor - crédito TransMilenio/Captura video

Momentos de tensión y preocupación vivieron los usuarios de un bus de TransMilenio en la troncal Caracas, en Bogotá. Varios habitantes de calle abordaron el vehículo en la estación Calle 34 y, a la altura de la Calle 22, intentaron robar a una joven que terminó lesionada con arma blanca.

Los sujetos forzaron las puertas mientras el bus se encontraba en movimiento e intentaron robarle el celular a la joven que resultó gravemente herida con un arma blanca en medio de un violento forcejeo.

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En ese momento el pánico y el desespero se apoderó de los otros pasajeros. Ante el ataque, el conductor detuvo el vehículo en zona crítica del centro, lo que provocó que decenas de personas en condición de calle rodearan el bus e intentaran ingresar a la fuerza.

Los pasajeros vivieron aterradores momentos, atrapados e indefensos, mientras le suplicaban al funcionario de Transmilenio que continuara la ruta.

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​La angustiante situación, que parecía sacada de una película de terror, solo se controló cuando patrullas de la Policía llegaron al lugar para intervenir. Este episodio deja en evidencia la crítica situación de inseguridad en el sistema de transporte. Usuarios denuncian sentirse completamente desprotegidos.

En un video que circuló en las redes sociales se logra ver que tras el incidente, los ciudadanos que se encontraban en el articulado viendo a la mujer herida deciden entregarla a las autoridades. En las imágenes se escucha: “¿Qué pasó con la chica?

Tenía el celular, vio pa allá. Todos la guardaron y el man pues le salió con machetillo. Alcanzó a cortar, sí“.

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