Colombia

Gustavo Petro volvió a defender Evo Morales y pidió a Estados Unidos no “atacar” al expresidente de Bolivia: “Llenará de sangre a América Latina”

El presidente de Colombia realizó un llamado a Washington para no tomar medidas contra el exmandatario boliviano y alertó sobre posibles consecuencias para la región

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Dibujo acuarela que representa a dos hombres: uno con cabello oscuro rizado y gafas, y otro con cabello oscuro liso y una chaqueta oscura con detalles.
: El jefe de Estado colombiano publicó un mensaje en X en el que reclamó evitar acciones contra el expresidente de Bolivia y destacó la relevancia del respeto y el diálogo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a defender a Evo Morales y pidió a Estados Unidos no “atacar” al expresidente de Bolivia, advirtiendo que esto “llenará de sangre a América Latina”.

A través de su cuenta oficial de X, el mandatario colombiano solicitó al Gobierno de Estados Unidos evitar cualquier acción contra el exmandatario Evo Morales.

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En su pronunciamiento, Petro afirmó: “Le solicito al gobierno de EE. UU. no atacar al expresidente Evo Morales”.

Gustavo Petro solicitó al Gobierno de Estados Unidos evitar cualquier acción contra el exmandatario Evo Morales - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE
Gustavo Petro solicitó al Gobierno de Estados Unidos evitar cualquier acción contra el exmandatario Evo Morales - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

Además, pidió distinguir entre las protestas de “campesinos cultivadores de hoja de coca” y actividades relacionadas con el narcotráfico, señalando la importancia de esperar el informe del panel de expertos de la comisión sobre drogas de la ONU.

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El jefe de Estado colombiano expresó que “un ataque a un expresidente legítimo y dirigente indígena como Evo Morales, solo llenará de sangre toda la América Latina”.

En su publicación, hizo referencia a los valores históricos de Estados Unidos y agregó: “Como reza la bandera de los primeros EEUU, es respetando la diversidad y el diálogo como crecerá la democracia y la libertad en las Américas”.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro pidió distinguir entre las protestas de “campesinos cultivadores de hoja de coca” y actividades relacionadas con el narcotráfico - crédito @petrogustavo/X

Recientemente, el presidente Gustavo Petro recurrió a sus redes sociales para pronunciarse sobre la situación política en Bolivia, a la que calificó como una “insurrección popular”.

Relacionó este escenario con lo que denominó “soberbia geopolítica”, sugiriendo la presencia de factores externos en la crisis boliviana.

En su mensaje, Petro afirmó que su gobierno estaría dispuesto a colaborar en la búsqueda de una solución pacífica, siempre que exista una invitación formal por parte de las autoridades de Bolivia.

“Mi gobierno está dispuesto, si es invitado, a buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana”, expresó el mandatario. Así, dejó clara la disposición de Colombia para aportar desde la diplomacia y el diálogo.

Petro mencionó la importancia de fortalecer una “democracia profunda” en América Latina y señaló que el diálogo político es fundamental para enfrentar los desafíos en la región y consolidar sistemas participativos.

Además, recordó una conversación que mantuvo en Panamá con el presidente de Bolivia sobre el exmandatario Jaime Paz Zamora. En ese contexto, expresó su deseo de que Bolivia logre avanzar hacia una democracia “cada vez más profunda y soberana”, abriendo espacios para el diálogo y la transformación política en el país.

¿Qué dijo el Gobierno de Bolivia?

La Cancillería de Bolivia emitió un comunicado la noche del domingo 17 de mayo en respuesta a los comentarios realizados por el presidente colombiano Gustavo Petro.

El mandatario había publicado en sus redes sociales que “Bolivia vive una insurrección popular”, en referencia a la coyuntura política y social del país andino. Ante estas afirmaciones, el Gobierno boliviano manifestó su rechazo y expresó la importancia de respetar la soberanía nacional y evitar cualquier tipo de injerencia en los asuntos internos.

El comunicado, difundido oficialmente, señaló que las declaraciones de Petro “no reflejan la relación de amistad, respeto y cooperación entre los pueblos de Bolivia y Colombia”.

De esta manera, Bolivia remarcó que la relación bilateral debe basarse en el entendimiento mutuo y la no intervención en cuestiones internas. Además, el Gobierno boliviano consideró que cualquier interpretación o caracterización proveniente del exterior resulta “improcedente”, ya que puede alterar la percepción sobre lo que ocurre en el país o incrementar las tensiones entre distintos sectores de la sociedad.

“Bolivia considera improcedente cualquier interpretación o caracterización externa que distorsione la naturaleza de los acontecimientos actuales o que contribuya a profundizar la confrontación entre bolivianos”, indicó la Cancillería.

Bolivia remarcó que la relación bilateral debe basarse en el entendimiento mutuo y la no intervención en cuestiones internas - corpecito cancillería
Bolivia remarcó que la relación bilateral debe basarse en el entendimiento mutuo y la no intervención en cuestiones internas - corpecito cancillería

El pronunciamiento insistió en que los problemas que enfrenta Bolivia deben manejarse mediante los mecanismos institucionales y democráticos propios, sin influencias externas. El Gobierno de Bolivia reafirmó que estos desafíos deben resolverse respetando el orden constitucional y las instituciones democráticas, y mediante el diálogo interno.

“El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia reafirma que los desafíos actuales deben ser resueltos en el marco del orden constitucional, el respeto a las instituciones democráticas y mediante mecanismos de diálogo que corresponden exclusivamente al pueblo boliviano”, concluyó el comunicado.

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