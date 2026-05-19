Colombia

Ministro del Trabajo no descartó sanciones contra productora de ‘Sin senos si hay paraíso’ tras muerte de dos trabajadores en Bogotá

Antonio Sanguino advirtió que la productora podría enfrentar desde fuertes multas hasta el cierre de operaciones si se confirman irregularidades laborales

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El Ministerio planea revisar la tercerización en la industria audiovisual y la protección de los trabajadores en nuevas regulaciones - crédito Colprensa/Telemundo
El Ministerio planea revisar la tercerización en la industria audiovisual y la protección de los trabajadores en nuevas regulaciones - crédito Colprensa/Telemundo

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo de Colombia, emitió una advertencia contundente a la productora de la exitosa serie de televisión Sin senos sí hay paraíso, tras el ataque contra trabajadores durante el rodaje en Bogotá, que dejó dos muertos y un herido el 18 de abril de 2026.

El jefe de cartera, en declaraciones al programa Ventaneando de TV Azteca, anunció que se inició una investigación para establecer si se vulneraron las normas de seguridad y salud laboral a los funcionarios de la productora, medida que podría derivar en sanciones severas e incluso en el cierre de las empresas responsables.

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Según Sanguino, la investigación oficial girará en torno a tres ejes: verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, determinar si se respetaron las reglas laborales colombianas y constatar que los trabajadores recibieran la protección exigida por la ley.

A esa productora hay que decirle que sin derechos no hay paraíso en Colombia. Lo que evidencia de bulto este hecho es que las personas que estaban trabajando en ese rodaje lo estaban haciendo en condiciones de desprotección; y nosotros estamos inspeccionando si se cumplieron o no las normas de seguridad y salud en el trabajo”, aseguró el funcionario al medio internacional.

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Así mismo, adelantó la posibilidad de acelerar un proyecto de decreto para restringir prácticas de tercerización que afectan los derechos laborales en la industria.

Las sanciones van desde el cierre de las empresas hasta la imposición de multas. Aquí el mensaje es claro: Colombia no es una república bananera, ni los trabajadores colombianos son esclavos”, complementó Sanguino.

Por último, el ministro del Trabajo enfatizó que, ante la gravedad del incidente, se podría impulsar la creación de un decreto que limite la tercerización de servicios en producciones de este tipo. “En ese decreto va a quedar muy claro cuándo opera la tercerización y en qué condiciones debería operar”, concluyó.

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