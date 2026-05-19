Múltiple choque en la vía Al Mar, entre Barranquilla y Cartagena, dejó 19 heridos

El choque ocurrió a las 9:05 en el kilómetro 103 800 e involucró a un bus de servicio público y una tractomula, reportó la Policía de Tránsito -crédito @hernandolozano/X

Al menos 19 personas resultaron heridas en la mañana del martes 19 de mayo tras un choque entre un bus de servicio público y una tractomula en la vía al mar, cerca del peaje Papiros, en la jurisdicción de Puerto Colombia (Atlántico).

El accidente generó una intensa movilización de equipos de emergencia y mantiene en alerta a las autoridades locales por la gravedad de algunos lesionados.

PUBLICIDAD

La colisión se produjo a las 9:05 a. m., según el reporte oficial, en el kilómetro 103+800 de esa transitada arteria. El siniestro se encuentra bajo investigación, y aún no se han determinado las causas precisas del incidente, aunque ya se barajan algunas hipótesis técnicas.

El saldo preliminar indica que 15 heridos fueron trasladados de inmediato a la Clínica San Vicente, en Barranquilla. Otros cuatro, entre ellos el conductor del bus, fueron remitidos a la Clínica Portoazul.

PUBLICIDAD

El accidente de tránsito en la vía al mar dejó 19 heridos cerca del peaje Papiros en Puerto Colombia, según autoridades locales - crédito Invías/Redes sociales

Entre los trasladados a Portoazul, algunos presentarían lesiones de mayor complejidad, pero hasta el cierre de este informe, las autoridades esperan el parte definitivo de los centros médicos para conocer la condición de los afectados.

Investigaciones y primeros testimonios

La secretaria de Tránsito de Puerto Colombia, Ofelia Murillo, confirmó que fueron informados del accidente por la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía: “Recibimos el reporte de la Policía adscrita a la Seccional de Tránsito y Transporte sobre un accidente en el que un vehículo tipo bus colisiona con una tractomula. En este momento se adelanta la elaboración del informe policial para establecer las causas exactas del hecho”, explicó la funcionaria.

PUBLICIDAD

Murillo detalló que la principal línea de investigación apunta a una posible responsabilidad compartida entre los conductores: “Al parecer se está manejando una hipótesis de responsabilidad compartida, pero aún se encuentran en la elaboración del informe policial de accidente de tránsito para establecer cuál fue realmente la causa”, precisó la secretaria.

Las investigaciones siguen en curso y las autoridades insisten en que será el informe policial el que determine la causa exacta de la colisión. Murillo reiteró la importancia de esperar las conclusiones de los peritos antes de atribuir responsabilidades definitivas.

PUBLICIDAD

Sobre la condición de los heridos, la secretaria informó que algunas de las personas trasladadas a Portoazul podrían presentar heridas de mayor gravedad. Sin embargo, aclaró que los reportes oficiales de los centros asistenciales aún están pendientes para determinar el alcance real de las lesiones.

Las autoridades mantienen abiertas varias hipótesis y continúan recolectando información para esclarecer lo sucedido. La Secretaría de Tránsito y la Policía de Tránsito trabajan conjuntamente para finalizar el informe técnico que permitirá establecer las responsabilidades del caso.

PUBLICIDAD