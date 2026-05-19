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La Uiaf respondió a investigación sobre la magistrada Cristina Lombana por presunto aumento patrimonial: “No existen procesos con intencionalidad política”

La entidad recalcó el carácter reservado de sus análisis y negó uso político de la información divulgada

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La entidad remarcó que el informe de inteligencia fue entregado solo a autoridades competentes en marzo de 2025- crédito Corte Suprema de Justicia/UIAF
La entidad remarcó que el informe de inteligencia fue entregado solo a autoridades competentes en marzo de 2025- crédito Corte Suprema de Justicia/UIAF

La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) se pronunció sobre la investigación contra Cristina Lombana, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, por un presunto incremento patrimonial injustificado.

En un comunicado emitido a la opinión pública, la entidad nacional señaló que el informe de inteligencia contra la togada fue entregado a las autoridades competentes en marzo de 2025 y que, desde entonces, no ha sido difundido nuevamente a ningún receptor, por lo que desconoce su filtración a la prensa nacional.

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Así mismo, resaltó que la distribución de estos productos de inteligencia financiera se ejecuta únicamente hacia receptores autorizados y bajo estrictas normas de reserva legal establecidas por la ley colombiana.

“Nuestras acciones e informes se apegan a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad determinados en la Ley 1621 de 2023, por tanto no existen procesos con intencionalidad política o de otra naturaleza distinta a la que determina la Ley”, expresó la Uiaf en el comunicado.

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La Unidad precisó que sus informes y acciones responden a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad definidos en la Ley 1621 de 2023. La institución rechazó cualquier indicio de que existan procedimientos impulsados por motivaciones políticas o ajenas al marco legal.

La UIAF es respetuosa y garante de los Derechos Humanos de los sujetos de análisis de inteligencia financiera, sea cual sea su lugar en la sociedad, tal como lo dicta el carácter de Universalidad de los mismos contemplado en la Resolución 217A de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948, que el Estado colombiano adoptó y por ende nuestra entidad acoge con estricto apego”, indicó.

Por último, la institución aclaró que sus documentos no tienen valor probatorio en procesos judiciales o disciplinarios, pues su función se limita a la generación de análisis orientativos que apoyan a otras entidades estatales en la lucha contra la criminalidad financiera.

Los documentos que produce la UIAF son informes de inteligencia que tienen mérito de criterio orientador ante entidades receptoras de dichos informes, como lo dispone el artículo 35 de la Ley 1621 de 2013. Nuestro desempeño se alinea con los compromisos internacionales de Colombia ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que mide el cumplimiento normativo de nuestra entidad”, puntualizaron.

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