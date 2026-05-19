Colombia

Madre de Yulixa Toloza hizo desesperado llamado: “Me estoy acabando mentalmente de ver que mi hija no aparece”

La falta de respuestas oficiales llevó a la familiar de la ciudadana a suplicar colaboración de la comunidad y las autoridades para hallar a su hija que desapareció en el barrio Venecia, en Bogotá, después de someterse a una intervención

Guardar
Google icon
La madre de la víctima pidió ayuda en medio del doloroso proceso - crédito Yulixa Toloza/Facebook
La madre de la víctima pidió ayuda en medio del doloroso proceso - crédito Yulixa Toloza/Facebook

La madre de Yulixa Toloza, desaparecida tras realizarse una lipólisis láser en Venecia, al sur de Bogotá, habló de la angustia y el sufrimiento que ha pasado en un mensaje público, en el que lanzó una petición urgente para encontrar a su hija y pidió apoyo tanto de las autoridades como de la comunidad.

Nubia Luz Toloza expresó el profundo dolor e incertidumbre que enfrenta desde la desaparición de su hija. En su testimonio, indicó que la búsqueda constante y la ausencia de respuestas la han afectado gravemente a nivel emocional y familiar.

PUBLICIDAD

“Yo me acuesto a pensar en ella”, relató la madre en diálogo con Noticias Caracol, resaltando el peso que la preocupación por no saber nada sobre el paradero de su hija Yulixa ha dejado en su vida diaria.

Me estoy acabando mentalmente de ver que mi hija no aparece por ningún lado”, agregó en la entrevista, reflejando así el deterioro de su salud física y emocional por esta situación que no ha sido esclarecida por las autoridades.

PUBLICIDAD

Con un notable dolor por lo ocurrido, Nubia Luz Toloza confesó lo triste que se siente por la situación: “Es un dolor muy grande de uno de madre, perder una hija así, miserablemente”.

En sus declaraciones, la adulta mayor demostró lo afectada que se encuentra por la magnitud de la pérdida y la sensación de impotencia que experimenta cada día al no saber nada de su ser querido tras el procedimiento estético al que se sometió.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Yulixa TolozaMamá de Yulixa TolozaNubia Luz TolozaCentro estéticoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro salió en defensa de su gestión a 13 días de la primera vuelta: “Las ideas cuando encuentran tierra, no retroceden”

El presidente de la República, en una nueva aparición, esta vez en las redes sociales, destacó los logros de su Gobierno y expresó, entre líneas, su deseo de que se reelija el proyecto político que hoy lidera y que estaría encarnado en el senador oficialista Iván Cepeda

Gustavo Petro salió en defensa de su gestión a 13 días de la primera vuelta: “Las ideas cuando encuentran tierra, no retroceden”

Actriz de ‘El capo’ anunció su embarazo a los 48 años: “Mi sueño es ser mamá”

La artista decidió desafiar las expectativas sociales para cumplir una de sus más profundas ilusiones, lo que resalta la fuerza de la determinación que tuvo en este punto de su vida, cuando está próxima a cumplir los 50 años

Actriz de ‘El capo’ anunció su embarazo a los 48 años: “Mi sueño es ser mamá”

Juanes dedicó romántico video a su esposa Karen Martínez y les llovieron críticas: “La pareja que ha sabido superar cachos”

Los comentarios en la más reciente publicación del artista recordaron el polémico pasado del matrimonio, reviviendo las críticas o felicitaciones por afrontar una crisis personal que se volvió mediática

Juanes dedicó romántico video a su esposa Karen Martínez y les llovieron críticas: “La pareja que ha sabido superar cachos”

Campaña Petro 2022: Comisión de Acusaciones recibió solicitud para investigar al presidente por posibles irregularidades en su campaña

El documento, presentado por uno de los tres representantes investigadores, argumentaría que existen elementos suficientes para no archivar el expediente y avanzar en un proceso que involucra supuestos aportes de fuentes prohibidas, omisión en el reporte de recursos y presuntas maniobras para evadir los topes

Campaña Petro 2022: Comisión de Acusaciones recibió solicitud para investigar al presidente por posibles irregularidades en su campaña

Informe confirma que revaluación del peso colombiano hizo que el café sufriera caída histórica en producción y rentabilidad

Volatilidad climática y presión internacional exigen ajustes urgentes para que los productores mantengan su posición en mercados globales, anotó un informe de Anif

Informe confirma que revaluación del peso colombiano hizo que el café sufriera caída histórica en producción y rentabilidad
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Actriz de ‘El capo’ anunció su embarazo a los 48 años: “Mi sueño es ser mamá”

Actriz de ‘El capo’ anunció su embarazo a los 48 años: “Mi sueño es ser mamá”

Juanes dedicó romántico video a su esposa Karen Martínez y les llovieron críticas: “La pareja que ha sabido superar cachos”

Esposa de Luis Alfonso reveló los momentos incómodos que ha vivido con las fanáticas: “Me iba a pegar”

Sara Corrales enterneció a sus fanáticos con la primera publicación de su bebé: “Un instante que partió mi vida en dos”

Diva Jessurum contó la verdad detrás del final de su matrimonio por una “deslealtad económica”

Deportes

Neymar jugará su cuarta Copa del Mundo: la historia del golpe contra Colombia en 2014 que pudo terminar con su carrera

Neymar jugará su cuarta Copa del Mundo: la historia del golpe contra Colombia en 2014 que pudo terminar con su carrera

Jhon Durán estuvo presente en el partido Envigado vs. Quindío: se uniría a la concentración de la selección Colombia

Giovanny Urshela se retiró del béisbol profesional: este es su legado

Bryan Rovira, futbolista del Deportes Tolima, afirmó que la institución necesita un título: “No es por vender humo”

Jorge Bermúdez, ex selección Colombia, analizó la convocatoria de la Tricolor: “Llamar 55 jugadores es una exageración”