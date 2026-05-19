Madre de Yulixa Toloza hizo desesperado llamado: “Me estoy acabando mentalmente de ver que mi hija no aparece”

La madre de la víctima pidió ayuda en medio del doloroso proceso - crédito Yulixa Toloza/Facebook

La madre de Yulixa Toloza, desaparecida tras realizarse una lipólisis láser en Venecia, al sur de Bogotá, habló de la angustia y el sufrimiento que ha pasado en un mensaje público, en el que lanzó una petición urgente para encontrar a su hija y pidió apoyo tanto de las autoridades como de la comunidad.

Nubia Luz Toloza expresó el profundo dolor e incertidumbre que enfrenta desde la desaparición de su hija. En su testimonio, indicó que la búsqueda constante y la ausencia de respuestas la han afectado gravemente a nivel emocional y familiar.

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“Yo me acuesto a pensar en ella”, relató la madre en diálogo con Noticias Caracol, resaltando el peso que la preocupación por no saber nada sobre el paradero de su hija Yulixa ha dejado en su vida diaria.

“Me estoy acabando mentalmente de ver que mi hija no aparece por ningún lado”, agregó en la entrevista, reflejando así el deterioro de su salud física y emocional por esta situación que no ha sido esclarecida por las autoridades.

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Con un notable dolor por lo ocurrido, Nubia Luz Toloza confesó lo triste que se siente por la situación: “Es un dolor muy grande de uno de madre, perder una hija así, miserablemente”.

En sus declaraciones, la adulta mayor demostró lo afectada que se encuentra por la magnitud de la pérdida y la sensación de impotencia que experimenta cada día al no saber nada de su ser querido tras el procedimiento estético al que se sometió.

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