Las empresas colombianas están aburridas de la “normatitis” que deben cumplir para funcionar: “El Gobierno está fregando al inversionista”

En Colombia hay aproximadamente 1,53 millones de empresas formales activas registradas a nivel nacional - crédito John Vizcaino/Reuters

El exceso de regulación en Colombia preocupa al sector empresarial colombiano. Dicen desde el mismo que la regulación en Colombia gira en torno a la creación de normas que, según ella, dificultan la competitividad de las empresas y perpetúan altos niveles de informalidad. Además, señalan que, aunque las regulaciones pretenden proteger al consumidor, generan desconfianza, limitan la innovación y convierten la formalidad empresarial en un proceso complejo carente de beneficios efectivos.

Advierten que la “normatitis” está frenando la innovación y restringe la competitividad en el país. Por ejemplo, la presidenta del Consejo Privado de Competitividad (CPC), Ana Fernanda Maiguashca, dijo a El Nuevo Siglo que “la forma en la que nosotros hemos decidido construir el andamiaje regulatorio es una forma desconfiada, donde el Estado siempre es quien licencia y previene”.

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Para la dirigente, el país cayó en un patrón en el que se asume que una nueva ley puede resolver cualquier problema. “Tenemos como un hábito regulatorio. Primero, pensamos que la regulación soluciona muchísimas cosas. Segundo, la forma en la que regulamos en el país es muy entrometida”, explicó al medio. Remarcó que “regulamos diciendo en todo momento qué y cómo hay que hacer las cosas con un gran nivel de detalle”.

Ana Fernanda Maiguashca, economista y excodirectora del Banco de la República, exviceministra técnica de Hacienda y actual presidenta del Consejo Privado de Competitividad - crédito CESA

Dicho enfoque, sostuvo, desencadena una atmósfera de desconfianza persistente. “Ahí prevalece una sensación de eterna desconfianza, porque nunca hay espacios amplios, siempre se está regulando, pensando en lo que ese va a hacer mal”, puntualizó la presidenta del CPC. “La forma en la que nosotros hemos decidido construir el andamiaje regulatorio es una forma desconfiada, donde el Estado siempre es quien licencia y previene”, insistió al resaltar que el modelo afecta tanto a empresarios como a ciudadanos.

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Formalidad y protección al consumidor

Al analizar las barreras a la formalidad, Maiguashca enfatizó que los obstáculos se relacionan estrechamente con los altos niveles de informalidad en el país. “La cantidad de trabas que le hemos puesto a la formalidad están íntimamente ligadas con la cantidad de informalidad”, afirmó.

Cuestionó la eficacia real de las medidas dirigidas a proteger a los consumidores: “Eso presumiblemente existe para que uno proteja al consumidor, para que nadie abuse de él, pero pasan dos cosas, primero, en un país con estos niveles de informalidad: usted se pasa al siguiente y lo consume y ahí no tiene ninguna protección, entonces ¿cuál es la protección efectiva al consumidor?”

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Sobre el ámbito financiero, expresó que el sistema tiene muchas exigencias y que, además, todos los días sacan una más. Aunque no ofreció cifras exactas, sí remarcó el crecimiento constante de la burocracia y las exigencias. “No tenemos esa protección efectiva al consumidor y es que no solamente se promueve esa desconfianza, sino que fíjese que limitamos la imaginación de quien produce a la imaginación del burócrata”, afirmó Maiguashca.

Las microempresas son las más afectadas por la informalidad laboral en Colombia - crédito Dane

Inversión, empresas y ciudadanía

Al ser consultada por el impacto de la “normatitis” en la inversión, la presidenta del CPC rechazó centrar el debate solo en grandes empresarios. “Cuando hablamos, escribimos, comentamos las cosas desde el punto de vista del inversionista, de alguna manera nos alejamos de la perspectiva que en realidad importa, que es la del ciudadano, porque es que los intereses del ciudadano y del inversionista en términos generales están en el mismo canasto”, afirmó.

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Agregó que los ciudadanos necesitan y quieren que haya más productos, que haya más servicios. Según ella, la narrativa pública tiende a enfrentar los intereses de los empresarios a los de la ciudadanía. Sin embargo, resaltó que “de alguna manera sentimos que el Gobierno está fregando al gran inversionista, a ese gran empresario, a ese gran capital para protegerme. Pero a todos nos conviene que lleguen más negocios, más empresas que tú puedas escoger”.

Insistió en que empresarios e inversionistas grandes son muy pocos, y en este país menos. Para la presidenta, el objetivo central es mejorar la calidad de vida de las personas: “Realmente mi interés no es ese gran inversionista, mi interés es que la gente viva mejor, lo que pasa es que la evidencia nos dice que para vivir mejor es muy útil tener ese gran inversionista”, dijo.

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El papel de las mipymes y el reto de escalar en Colombia

Al referirse al sector productivo, Ana Fernanda Maiguashca destacó la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia. “Aquí la fortaleza es de las pequeñas y medianas empresas, y los sueños de las personas deberían estar en que esas empresas sean grandísimas, no chiquitas, pero para eso tenemos que escalar, y para escalar necesitamos que el capital exista, que la gente se asocie, y para eso necesitamos unas reglas del juego que faciliten el desarrollo”, puntualizó.

Las pymes representan más del 91,8% del total de negocios y generan cerca del 80% del empleo formal - crédito Luisa González/Reuters

La presidenta del Consejo Privado de Competitividad enfatizó que el desarrollo de las mipymes requiere condiciones regulatorias claras que les permitan superar barreras financieras y abrir oportunidades de asociación. Su objetivo es impedir que las empresas queden atrapadas en la informalidad o limitadas al mero sustento.

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Propuestas para el desarrollo y la competitividad

Sobre el papel del Estado, Maiguashca señaló que las soluciones deben ir más allá de lanzar nuevos programas y enfocarse en revisar la legislación existente “a la inversa”. “No necesariamente tiene que ser un programa, sino que revisemos cada regulación no en tono de qué sobra, sino de lo que haría falta. Es decir, leamos la regulación a la inversa, de qué es realmente necesario”, propuso.

Recordó que existen decretos y normas “de cosas que escribimos hace 20 años y como nadie se ha quejado, ahí están”. Para ella, el apoyo oficial debe centrarse en fortalecer capacidades. “El Gobierno, el Estado en general, debe ocuparse de que tengamos capacidades concretas, capacidades abstractas, es decir, que tengamos la capacidad de aprender, de tener curiosidad, de no hacer caso, y capacidades ciudadanas y capacidades emocionales”.

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De acuerdo con la líder gremial, el enfoque permitiría que los empresarios desarrollen la vocación de crecer y no queden inmovilizados en tareas cotidianas, sin espacio para ampliar horizontes o innovar.