Reunión de amigos terminó en tragedia: joven murió dentro de su propia casa tras recibir un disparo en el rostro

Las autoridades intentan descifrar si fue un error humano o una venganza por parte del responsable – crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un hombre identificado como Yohandris Ever Luis Romero Reyes falleció el sábado 17 de mayo de 2026 en el barrio Rincón de la Paz, en Bucaramanga (Santander), tras recibir un disparo en el rostro. Aunque todavía se están adelantando las respectivas indagaciones, se estima que el hecho habría ocurrido de forma accidental.

De acuerdo con las primeras versiones, recogidas por las autoridades, el ciudadano resultó lesionado mientras que uno de los amigos de la víctima manipulaba un revólver dentro de la vivienda en la que se reunieron para compartir un momento de esparcimiento.

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Las autoridades iniciaron investigaciones sobre el caso y determinaron que el arma fue disparada por un individuo, conocido como “Sombi”, que trasladó a la víctima en una motocicleta y lo llevó de urgencia al Hospital Local de Girón, con el fin de que los médicos salvaran su vida.

Sin embargo, los especialistas presentes en el lugar confirmaron que Romero Reyes llegó sin signos vitales debido a la gravedad de la herida. Tras dejar el hospital, el presunto responsable regresó a la casa de la víctima, recogió el revólver involucrado y huyó con rumbo desconocido, según información recolectada por el medio local Vanguardia.

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El sujeto que disparó regresó hasta la vivienda en la que ocurrieron los hechos para llevarse el arma - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con el testimonio de un testigo directo citado por el mencionado medio, Romero Reyes se encontraba en una habitación de su residencia en el momento en el que “Sombi” llegó a buscarlo para mostrarle su nuevo revólver.

Mientras manipulaba el arma, la accionó y el proyectil impactó cerca del ojo izquierdo de la víctima, lo que llevó al hombre que disparó a actuar de inmediato, aunque para su amigo ya era demasiado tarde.

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Después de conocer el caso, la Policía Judicial anunció que se encuentra trabajando en la identificación y ubicación del sujeto señalado de accionar el arma y acabar con la vida de su amigo para así esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Romero Reyes y determinar si se trató de un accidente o existieron otras motivaciones que llevaron a “Sombi” a disparar.

Las autoridades trabajan por esclarecer el caso que hoy enluta a una familia - crédito Colprensa

Autoridades trabajan por evitar el porte ilegal de armas en el territorio nacional

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a dos hombres tras ser sorprendidos con armas de fuego y un vehículo robado en el área metropolitana de Cúcuta, Norte de Santander, de acuerdo con información difundida por el ente judicial durante el viernes 15 de mayo de 2026.

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Como consecuencia de la investigación, un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, según informó la Fiscalía Seccional Norte de Santander, en su intento por evitar delitos por parte de los delincuentes que tienen azotada a la región.

Agentes de la Policía capturaron a dos responsables de porte ilegal de armas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con el comunicado oficial del ente judicial, en medio del operativo realizado por la Policía Nacional en una vivienda del barrio Antonia Santos, los agentes hallaron dos pistolas, un arma traumática, lazos de amarre y dos celulares que serían utilizados para cometer robos en la zona, por lo que se convirtieron en pieza clave del proceso de investigación.

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Del mismo modo, se confirmó que los detenidos fueron identificados como Jensen Josué Ramírez Hurtado y Kevin Samuel Halindez Rico. Además, se indicó que fueron capturados en flagrancia durante el allanamiento y quedaron a disposición de las autoridades.

Entre los delitos imputados se encuentran fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y receptación, que es un delito relacionado con la adquisición, ocultamiento y aprovechamiento de bienes que provienen de hurtos o estafas para obtener un beneficio económico. Tras este resultado, los uniformados recomendaron a la ciudadanía denunciar cualquier delito para que los agentes puedan actuar rápidamente y garantizar la seguridad de residentes y turistas.

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