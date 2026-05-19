Gustavo Petro se refirió a la muerte de Totó la Momposina: “Excelsa del arte y la cultura caribeña colombiana”

crédito @gustavopetrourrego/IG | @petrogustavo//X

Minutos después de las 10:00 a. m. del martes 19 de mayo de 2026, un mensaje que se compartió por los familiares de Sonia Bazanta Vides, más conocida como Totó la Momposina, confirmó la muerte de la cantautora, bailarina y maestra oriunda de Talaigua (Bolívar), a causa de un infarto al miocardio que sufrió dos días atrás (el domingo 17 de Mayo), en Celaya, México.

La noticia que se confirmó a través de una publicación en Instagram, provocó la reacción de decenas de artistas y dirigentes políticos colombianos, entre ellos el del presidente Gustavo Petro, que con un breve mensaje recordó el legado y la carrera de Bazanta.

PUBLICIDAD

“Ha muerto Toto la momposina, mi familiar y excelsa del arte y la cultura caribeña colombiana. Que vuele alto hasta las estrellas. AD ASTRAM”, señaló desde su cuenta de X el jefe de Estado.

El jefe de Estado recordó el legado de la cantautora oriunda del departamento de Bolívar - crédito @petrogustavo//X

Por el momento, y como se confirmó en la misma publicación desde la cuenta de Instagram de la cantautora, ella partió de este mundo junto a sus seres queridos.

PUBLICIDAD

“Con profundo dolor, nosotros sus hijos Marco Vinicio, Angelica Maria y Euridice Salome Oyaga Bazanta, anunciamos el fallecimiento de nuestra madre Sonia Bazanta Vides, más conocida como Totó la Momposina, rodeada de su familia”, señala el mensaje acompañado de un carrete de fotos con los que se recordaron algunos de los momentos más importantes en su trayectoria musical.

Más adelante, y en el mensaje que divulgó la familia de Bazanta, se ahondó: “Totó fue una mujer que con su voz y entrega extraordinaria, llevó la cultura y la memoria del pueblo Colombiano a los rincones del mundo. Su alegría, luz, sabiduría, talento, generosidad y muchas otras virtudes marcaron la vida de innumerables personas”.

PUBLICIDAD

Noticia en desarrollo...