Gobierno Petro se juega sus últimas reformas en el Congreso: salud, jurisdicción agraria y MinIgualdad siguen en riesgo

Gustavo Petro enfrenta dificultades para consolidar mayorías en el Congreso, donde el ambiente político y la división de fuerzas complican la aprobación de sus iniciativas. - crédito Infobae

El gobierno de Gustavo Petro enfrenta la recta final para aprobar sus reformas clave en el Congreso, mientras un ambiente de parálisis legislativa y tensiones políticas complica la aprobación de iniciativas como la jurisdicción agraria, la continuidad del Ministerio de Igualdad y la controvertida reforma a la salud. Según reportes de El Tiempo, los próximos días serán decisivos para el futuro de la ambiciosa agenda legislativa que la administración actual busca llevar a término antes de las elecciones presidenciales.

De acuerdo con el medio, el Congreso atraviesa un periodo de desaceleración en el trámite de leyes, motivado en parte por la cercanía de la campaña presidencial y la falta de consensos en la Cámara alta. Este escenario afecta de forma directa a las iniciativas prioritarias de la Casa de Nariño, que, de no avanzar pronto, podrían quedar en el limbo legislativo.

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Jurisdicción agraria: prioridades, obstáculos y choques institucionales

Una de las apuestas centrales del Ejecutivo es la jurisdicción agraria. Este proyecto, que ya superó un acto legislativo y una ley estatutaria, sólo requiere dos debates más en el Senado y la Cámara para convertirse en ley. El avance más reciente ocurrió en la Cámara de Representantes, donde se destrabó el trámite tras evacuar impedimentos y conformar una mesa técnica sobre artículos complejos, entre ellos el que define las competencias de los tribunales agrarios y rurales.

No obstante, en el Senado el panorama es incierto. Durante la última sesión, no se alcanzó el quórum necesario para votar los impedimentos, lo que retrasa aún más la discusión. Además, la propuesta genera dudas jurídicas. La Corte Suprema de Justicia expresó inquietudes sobre el alcance de las facultades de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). El propio presidente Petro cuestionó la postura de la Corte, interpretando sus observaciones como una sentencia que, a su juicio, podría afectar el cumplimiento del acuerdo de paz y la gestión de los baldíos de la Nación.

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Según el medio, el presidente de la Corte Suprema, Iván Mauricio Lenis, respondió en un vídeo, subrayando que el objetivo no es disputar la competencia estatal sobre los baldíos, sino revisar la manera en que se resolverán los conflictos de tierras. Diversas voces en el Capitolio advierten que, aunque la jurisdicción agraria podría superar el trámite en la Cámara, su aprobación en el Senado resulta incierta debido a las recientes derrotas legislativas del Gobierno en esa corporación.

El proyecto de jurisdicción agraria avanza con lentitud por la falta de consensos y las dudas jurídicas sobre el alcance de la Agencia Nacional de Tierras. - crédito REUTERS/Francis Mascarenhas

El Ministerio de Igualdad: apoyos, críticas y futuro en entredicho

El futuro del Ministerio de Igualdad también se define en esta etapa. La cartera, que dejaría de existir en 2026 si no se aprueba la nueva iniciativa, depende del respaldo congresional solicitado por la Corte Constitucional. Tras varias sesiones sin quorum, las comisiones primeras conjuntas dieron paso a la discusión, rechazando archivarla y mostrando los apoyos necesarios para que el proyecto avance a plenaria.

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A pesar de ese avance, el escenario en el Senado se mantiene incierto. La oposición ha optado por abandonar las sesiones, mientras argumenta baja ejecución presupuestal y acusa a la cartera de funcionar como fortín burocrático. En ese contexto, la senadora Paloma Valencia propuso eliminar el Ministerio como fuente de recursos para exonerar del Soat a las motocicletas, intensificando el debate en el Capitolio.

Reforma a la salud: apelación y tensiones en el Congreso

La reforma a la salud representa otra batalla clave para el gobierno de Petro. El proyecto, que se hundió el año pasado en la Comisión Séptima del Senado, podría reactivarse si prospera la apelación presentada por el senador Fabián Díaz y respaldada por Alex Flórez del Pacto Histórico.

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Flórez radicó un informe señalando que la negativa anterior se dio sin una deliberación sustancial, lo cual justificaría un nuevo análisis por parte de la Comisión Primera.

El informe recalca que existe aval fiscal para la reforma, contrariamente a lo que sostienen los opositores. Hasta ahora, solo Flórez ha entregado su informe, mientras se espera que otros congresistas presenten documentos, incluso en sentido negativo. El Gobierno sostiene la necesidad de transformar el sistema de salud, en medio de denuncias sobre demoras en la entrega de medicamentos y un aumento de quejas en las EPS.

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La propuesta de reforma a la salud permanece en debate, mientras persisten cuestionamientos sobre su viabilidad y el proceso legislativo que la detuvo en el Senado. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Otros proyectos y la presión del calendario legislativo

No solo las iniciativas oficiales dependen de este último tramo legislativo. Entre los proyectos en riesgo también figuran la reforma al Icetex, impulsada por Cathy Juvinao (Alianza Verde), que busca mejores condiciones para los estudiantes y espera su tercer debate en la Comisión Primera del Senado. “Estoy absolutamente cansada de tener que rogarle a esa comisión, ya hice todo lo que pude. Hay jóvenes desertando y acudiendo al gota a gota”, expresó Juvinao.

La congresista aseguró que los jóvenes están teniendo serios problemas para financiar sus estudios y que el proyecto debe aprobarse para poder ayudarlos - crédito @CathyJuvinao/X

Desde el mismo partido, la senadora Angélica Lozano urge a la Comisión Séptima de la Cámara para aprobar la ley de garantías y protección para contratistas de prestación de servicios, iniciativa que incluye vacaciones remuneradas y que podría hundirse el 20 de junio. Por su parte, la representante Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) insiste en la agenda de la reforma Joven y la ley contra la mutilación genital femenina.

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A menos de dos semanas de las elecciones presidenciales y con una agenda apretada, el ritmo en el Congreso de Colombia se mantiene lento, lo que pone en riesgo la aprobación de las últimas reformas del gobierno de Petro y de otros proyectos que han marcado la legislatura.