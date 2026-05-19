MinAmbiente presentó tutela por suspensión de directrices ambientales de la Sabana de Bogotá ante riesgo por fenómeno de El Niño

El Gobierno advirtió que la suspensión de las directrices ambientales podría afectar la seguridad hídrica de la Sabana de Bogotá ante un posible fenómeno de El Niño. - crédito Ministerio de Ambiente

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó una acción de tutela ante el Consejo de Estado con el objetivo de pedir una decisión judicial frente a las medidas cautelares que mantienen suspendidas las Directrices Ambientales de la Sabana de Bogotá, consideradas por el Gobierno como fundamentales para enfrentar los riesgos de desabastecimiento hídrico ante un eventual fenómeno de El Niño fuerte o muy fuerte en 2026.

Según informó la cartera ambiental mediante un comunicado oficial, la tutela busca proteger los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, luego de varios meses sin que exista una decisión definitiva sobre el instrumento ambiental.

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La entidad aseguró que, pese a haber cumplido con las órdenes emitidas por el Consejo de Estado, las medidas cautelares continúan vigentes y han impedido la entrada en funcionamiento de las directrices para la Sabana de Bogotá.

Gobierno insiste en que las directrices son claves para proteger el agua

De acuerdo con el Ministerio, las Directrices de Ordenamiento Ambiental de la Sabana de Bogotá son esenciales para fortalecer la seguridad hídrica de la región y enfrentar los efectos de la variabilidad climática.

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La cartera señaló que el documento adquiere aún más relevancia debido a las alertas oficiales sobre la posible llegada de un fenómeno de El Niño de alta intensidad durante 2026, escenario que podría aumentar los riesgos de sequías y afectar el abastecimiento de agua en la capital y municipios cercanos.

“Las Directrices Ambientales se convierten en un documento indispensable para la seguridad hídrica de la Sabana de Bogotá”, indicó el Ministerio en el comunicado.

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Además, la entidad recordó que este instrumento busca ordenar el territorio alrededor del agua y proteger ecosistemas estratégicos como humedales, páramos, acuíferos y suelos rurales.

En el comunicado, MinAmbiente aseguró que ya cumplió las órdenes judiciales y pidió una decisión de fondo sobre las directrices ambientales. - crédito MinAmbiente

Irene Vélez cuestionó la continuidad de las medidas cautelares

A través de un video difundido por el Ministerio, la ministra Irene Vélez Torres manifestó el desacuerdo del Gobierno con las decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que mantienen suspendidos los lineamientos ambientales.

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La funcionaria afirmó que el Ministerio ha actuado respetando las decisiones judiciales y agotando todos los mecanismos ordinarios disponibles para cumplir con lo ordenado por el Consejo de Estado.

“Respetamos, pero manifestamos también nuestro pleno desacuerdo con las acciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que mantiene la medida cautelar y la suspensión de los lineamientos de la Sabana”, señaló Vélez.

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La ministra también explicó que el Gobierno ha realizado diferentes espacios técnicos y participativos para cumplir con los requerimientos judiciales relacionados con las directrices ambientales.

Según detalló, se llevaron a cabo ocho jornadas de trabajo con el CES, además de mesas técnicas, espacios ciudadanos y discusiones institucionales, todas documentadas.

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La Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible explica la acción de tutela presentada para defender el derecho al debido proceso y garantizar la protección ambiental de la Sabana de Bogotá, de acuerdo con la Ley 99 de 1993. - crédito @BoyacaLEinforma/X

MinAmbiente advierte riesgos por cambio climático y sequías

El Ministerio insistió en que las directrices no solo buscan regular el ordenamiento ecológico de la Sabana de Bogotá, sino también fortalecer la resiliencia territorial frente al cambio climático.

En ese sentido, la cartera advirtió que la suspensión de estas medidas ocurre en un momento de creciente preocupación por los efectos climáticos que podrían afectar el suministro de agua en la región.

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“Todo esto conduce a fortalecer la resiliencia territorial frente al cambio climático, un asunto que hoy adquiere incluso mayor relevancia ante la inminente ocurrencia de un fenómeno de El Niño y su consecuente riesgo de desabastecimiento hídrico”, afirmó la ministra.

El Gobierno también reiteró que las directrices responden a lo establecido en la Ley 99 de 1993, específicamente en su artículo 61, que ordena al Ministerio expedir disposiciones para la protección ambiental y el ordenamiento ecológico de la Sabana de Bogotá como área de interés nacional.

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Irene Vélez defendió la tutela presentada por el Ministerio y afirmó que las medidas buscan proteger el agua y los ecosistemas estratégicos de la Sabana de Bogotá. - crédito Colprensa.

Llamado a la ciudadanía y al movimiento ambientalista

Durante su intervención, Irene Vélez hizo un llamado a la ciudadanía y a los sectores ambientalistas para pronunciarse frente al proceso judicial y respaldar las medidas orientadas a la protección de los recursos naturales de la región.

La ministra aseguró que el Gobierno continuará defendiendo las acciones encaminadas a proteger el agua y los ecosistemas estratégicos de la Sabana de Bogotá.

“Defender el agua y la vida de la Sabana de Bogotá es una responsabilidad histórica que no vamos a abandonar”, concluyó la funcionaria.