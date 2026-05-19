Colombia

MinAmbiente presentó tutela por suspensión de directrices ambientales de la Sabana de Bogotá ante riesgo por fenómeno de El Niño

El Gobierno aseguró que ha cumplido las órdenes judiciales y advirtió que mantener frenado el instrumento ambiental podría afectar la protección de humedales, páramos y acuíferos en medio de las alertas climáticas para 2026

Guardar
Google icon
El Gobierno advirtió que la suspensión de las directrices ambientales podría afectar la seguridad hídrica de la Sabana de Bogotá ante un posible fenómeno de El Niño. - crédito Ministerio de Ambiente
El Gobierno advirtió que la suspensión de las directrices ambientales podría afectar la seguridad hídrica de la Sabana de Bogotá ante un posible fenómeno de El Niño. - crédito Ministerio de Ambiente

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó una acción de tutela ante el Consejo de Estado con el objetivo de pedir una decisión judicial frente a las medidas cautelares que mantienen suspendidas las Directrices Ambientales de la Sabana de Bogotá, consideradas por el Gobierno como fundamentales para enfrentar los riesgos de desabastecimiento hídrico ante un eventual fenómeno de El Niño fuerte o muy fuerte en 2026.

Según informó la cartera ambiental mediante un comunicado oficial, la tutela busca proteger los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, luego de varios meses sin que exista una decisión definitiva sobre el instrumento ambiental.

PUBLICIDAD

La entidad aseguró que, pese a haber cumplido con las órdenes emitidas por el Consejo de Estado, las medidas cautelares continúan vigentes y han impedido la entrada en funcionamiento de las directrices para la Sabana de Bogotá.

Gobierno insiste en que las directrices son claves para proteger el agua

De acuerdo con el Ministerio, las Directrices de Ordenamiento Ambiental de la Sabana de Bogotá son esenciales para fortalecer la seguridad hídrica de la región y enfrentar los efectos de la variabilidad climática.

PUBLICIDAD

La cartera señaló que el documento adquiere aún más relevancia debido a las alertas oficiales sobre la posible llegada de un fenómeno de El Niño de alta intensidad durante 2026, escenario que podría aumentar los riesgos de sequías y afectar el abastecimiento de agua en la capital y municipios cercanos.

“Las Directrices Ambientales se convierten en un documento indispensable para la seguridad hídrica de la Sabana de Bogotá”, indicó el Ministerio en el comunicado.

Además, la entidad recordó que este instrumento busca ordenar el territorio alrededor del agua y proteger ecosistemas estratégicos como humedales, páramos, acuíferos y suelos rurales.

En el comunicado, MinAmbiente aseguró que ya cumplió las órdenes judiciales y pidió una decisión de fondo sobre las directrices ambientales. - crédito MinAmbiente
En el comunicado, MinAmbiente aseguró que ya cumplió las órdenes judiciales y pidió una decisión de fondo sobre las directrices ambientales. - crédito MinAmbiente

Irene Vélez cuestionó la continuidad de las medidas cautelares

A través de un video difundido por el Ministerio, la ministra Irene Vélez Torres manifestó el desacuerdo del Gobierno con las decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que mantienen suspendidos los lineamientos ambientales.

La funcionaria afirmó que el Ministerio ha actuado respetando las decisiones judiciales y agotando todos los mecanismos ordinarios disponibles para cumplir con lo ordenado por el Consejo de Estado.

“Respetamos, pero manifestamos también nuestro pleno desacuerdo con las acciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que mantiene la medida cautelar y la suspensión de los lineamientos de la Sabana”, señaló Vélez.

La ministra también explicó que el Gobierno ha realizado diferentes espacios técnicos y participativos para cumplir con los requerimientos judiciales relacionados con las directrices ambientales.

Según detalló, se llevaron a cabo ocho jornadas de trabajo con el CES, además de mesas técnicas, espacios ciudadanos y discusiones institucionales, todas documentadas.

La Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible explica la acción de tutela presentada para defender el derecho al debido proceso y garantizar la protección ambiental de la Sabana de Bogotá, de acuerdo con la Ley 99 de 1993. - crédito @BoyacaLEinforma/X

MinAmbiente advierte riesgos por cambio climático y sequías

El Ministerio insistió en que las directrices no solo buscan regular el ordenamiento ecológico de la Sabana de Bogotá, sino también fortalecer la resiliencia territorial frente al cambio climático.

En ese sentido, la cartera advirtió que la suspensión de estas medidas ocurre en un momento de creciente preocupación por los efectos climáticos que podrían afectar el suministro de agua en la región.

“Todo esto conduce a fortalecer la resiliencia territorial frente al cambio climático, un asunto que hoy adquiere incluso mayor relevancia ante la inminente ocurrencia de un fenómeno de El Niño y su consecuente riesgo de desabastecimiento hídrico”, afirmó la ministra.

El Gobierno también reiteró que las directrices responden a lo establecido en la Ley 99 de 1993, específicamente en su artículo 61, que ordena al Ministerio expedir disposiciones para la protección ambiental y el ordenamiento ecológico de la Sabana de Bogotá como área de interés nacional.

La ministra Irene Vélez es investigada por la Procuraduría por su puestamente incidir en Migración Colombia para que su hijo menor de edad pudiera salir del país. Colprensa.
Irene Vélez defendió la tutela presentada por el Ministerio y afirmó que las medidas buscan proteger el agua y los ecosistemas estratégicos de la Sabana de Bogotá. - crédito Colprensa.

Llamado a la ciudadanía y al movimiento ambientalista

Durante su intervención, Irene Vélez hizo un llamado a la ciudadanía y a los sectores ambientalistas para pronunciarse frente al proceso judicial y respaldar las medidas orientadas a la protección de los recursos naturales de la región.

La ministra aseguró que el Gobierno continuará defendiendo las acciones encaminadas a proteger el agua y los ecosistemas estratégicos de la Sabana de Bogotá.

“Defender el agua y la vida de la Sabana de Bogotá es una responsabilidad histórica que no vamos a abandonar”, concluyó la funcionaria.

Temas Relacionados

Sabana de Bogotáfenómeno de El Niñodirectrices ambientalesConsejo de EstadoMinAmbienteColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Las ideas cuando encuentran tierra, no retroceden”: Petro publicó video sobre su Gobierno y pidió difundirlo

El presidente compartió un mensaje audiovisual en el que hizo una reflexión sobre su mandato cuando faltan pocos meses para terminar su administración

“Las ideas cuando encuentran tierra, no retroceden”: Petro publicó video sobre su Gobierno y pidió difundirlo

“Sin petróleo y sin turismo”: Fernando Ruiz advierte caída del turismo y culpa a la inseguridad del país

El exministro de Salud del gobierno de Iván Duque aseguró que la estrategia del presidente Gustavo Petro para reemplazar los ingresos petroleros con turismo “está encaminada a convertirse en un gran fiasco”

“Sin petróleo y sin turismo”: Fernando Ruiz advierte caída del turismo y culpa a la inseguridad del país

Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy martes 19 de mayo

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy martes 19 de mayo

Acusan formalmente a Álex Saab de lavado de dinero en una corte de Miami: quedará detenido sin posibilidad de fianza

El señalado testaferro de Nicolás Maduro enfrentará cargos relacionados con lavado de dinero y presuntas operaciones financieras irregulares

Acusan formalmente a Álex Saab de lavado de dinero en una corte de Miami: quedará detenido sin posibilidad de fianza

“Los vamos a derrotar y a jubilar”: Abelardo de la Espriella arremetió contra Alejandro Eder y Dilian Francisca Toro

El candidato presidencial lanzó fuertes críticas contra el alcalde de Cali y la gobernadora del Valle durante un evento político en la capital vallecaucana

“Los vamos a derrotar y a jubilar”: Abelardo de la Espriella arremetió contra Alejandro Eder y Dilian Francisca Toro
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Actriz de ‘El capo’ anunció su embarazo a los 48 años: “Mi sueño es ser mamá”

Actriz de ‘El capo’ anunció su embarazo a los 48 años: “Mi sueño es ser mamá”

Juanes dedicó romántico video a su esposa Karen Martínez y les llovieron críticas: “La pareja que ha sabido superar cachos”

Esposa de Luis Alfonso reveló los momentos incómodos que ha vivido con las fanáticas: “Me iba a pegar”

Sara Corrales enterneció a sus fanáticos con la primera publicación de su bebé: “Un instante que partió mi vida en dos”

Diva Jessurum contó la verdad detrás del final de su matrimonio por una “deslealtad económica”

Deportes

Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, habla del partido ante Platense por Libertadores: “Dependemos de nosotros mismos”

Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, habla del partido ante Platense por Libertadores: “Dependemos de nosotros mismos”

Envigado venció a Deportes Quindío y clasificó a la final del Torneo BetPlay 2026-1: este será su rival

Neymar jugará su cuarta Copa del Mundo: la historia del golpe contra Colombia en 2014 que pudo terminar con su carrera

Jhon Durán estuvo presente en el partido Envigado vs. Quindío: se uniría a la concentración de la selección Colombia

Giovanny Urshela se retiró del béisbol profesional: este es su legado