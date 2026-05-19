Colombia

Caso Yulixa Toloza: Paloma Valencia exige castigo ejemplar y mayor control sobre clínicas estéticas ilegales

La candidata presidencial pidió acelerar las capturas y judicializaciones de los responsables, mientras continúan las investigaciones para esclarecer la desaparición de la mujer tras un procedimiento estético en Bogotá

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Ilustración en acuarela de una mujer angustiada en el centro, flanqueada por una cámara de seguridad, una camilla médica y montones de expedientes clínicos.
Familiares y amigos de Yulixa Toloza continúan las jornadas de búsqueda mientras avanzan las investigaciones del caso. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia demandó un castigo ejemplar y controles más estrictos sobre las clínicas estéticas ilegales en Colombia, tras la desaparición de Yulixa Toloza luego de un procedimiento en un centro sin autorización en Bogotá.

A través de sus redes sociales, Valencia pidió que “toda la presión institucional debe estar concentrada en capturar, judicializar y encarcelar a todos los responsables cuanto antes. Debe ser un caso ejemplarizante”.

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Además, advirtió sobre el impacto de la proliferación de estos establecimientos irregulares: “Colombia no puede normalizar que una mujer desaparezca así, ni la proliferación de clínicas estéticas de garaje que cada año terminan destruyendo vidas. También hace falta más vigilancia, control e información para evitar que más mujeres caigan en engaños o falsas promesas que terminen costándoles la vida”.

Hallazgo del vehículo y ruta de escape

Según información obtenida por Infobae Colombia, la investigación por la desaparición de Yulixa Toloza avanzó con el hallazgo del vehículo en el que fue trasladada tras someterse a una cirugía estética el 15 de mayo en el barrio Venecia, al sur de Bogotá. La Policía Nacional confirmó el 18 de mayo la localización del automóvil Chevrolet Sonic, identificado por cámaras de seguridad, que había evitado las principales autopistas en su trayecto hacia Cúcuta, en Norte de Santander. El seguimiento incluyó trabajo coordinado entre el Gaula, inteligencia policial y unidades de tránsito, así como el aporte de ciudadanos de localidades por las que pasó el vehículo, especialmente en el municipio de Los Patios.

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Una fuente de Infobae Colombia precisó: “Producto de las coordinaciones, la Policía Metropolitana de Cúcuta identificó un vehículo Chevrolet Sonic, el cual habría sido utilizado por personas indiciadas en el caso del procedimiento estético de la ciudad de Bogotá”.

Diligencias judiciales y capturas

Durante el operativo, la policía detuvo a Jesús Hernández Morales, familiar de la propietaria del centro estético, y a Kelvis Sequera Delgado, ambos de nacionalidad venezolana. De acuerdo con lo reportado, los capturados no habrían estado presentes en el trayecto, sino que fueron llamados posteriormente con el objetivo de desaparecer el automotor. Las diligencias incluyeron inspecciones lofoscópicas y recolección de material probatorio en el sitio.

La Policía Nacional informó que “las diligencias judiciales fueron hechas durante inspecciones de exploración lofoscópica, fijación de evidencias y demás actuaciones investigativas que permitirán fortalecer las líneas del caso y avanzar en esclarecimiento sobre la ubicación de Toloza”. Hasta el momento, María Fernanda Martínez, propietaria del establecimiento, y su pareja permanecen sin ser localizados y las autoridades no descartan que hayan abandonado el país.

Buscan a Yulixa Toloza en el río Tunjuelito

Mientras el paradero de Yulixa Toloza sigue siendo desconocido, su familia y allegados han iniciado búsquedas por cuenta propia. En declaraciones recogidas por BluRadio, una de sus amigas relató: “Un grupo de amigas comenzamos la búsqueda por el sector del río Tunjuelito”, ante la hipótesis de que la mujer pudo haber sido arrojada en esa zona. Además, se mencionó que después de la intervención recibieron mensajes desde el celular de Toloza, aunque ella no estaba en condiciones de usarlos.

Residentes del barrio Venecia aseguraron haber visto a María Fernanda Martínez salir del centro estético con varias maletas la noche del 13 de mayo.

Testimonio de la madre de Yulixa y apoyo comunitario

La madre de la desaparecida, Nubia Luz Toloza, expresó su sufrimiento en un mensaje público, según declaraciones recogidas por Noticias Caracol: “Me estoy acabando mentalmente de ver que mi hija no aparece por ningún lado”. La madre solicitó ayuda a las autoridades y a la comunidad: “Que por favor me colaboren buscando a mi hija todo lo que puedan, que yo soy una madre sola”.

El entorno familiar se ha visto afectado por la incertidumbre y la falta de información. “Es un dolor muy grande de uno de madre, perder una hija así, miserablemente”, afirmó la madre, quien convocó una velatón en Arauca, ciudad natal de Yulixa, el 18 de mayo, con la esperanza de que el caso no quede impune y recibir apoyo solidario en la búsqueda.

Investigación en curso y repercusiones sociales

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación mantienen abiertas todas las líneas de investigación. Las autoridades confirmaron que no existe claridad sobre la ubicación de Yulixa Toloza y desmintieron rumores sobre el hallazgo de su cuerpo en el departamento del Huila: “Las autoridades informan que seguimos en la búsqueda de Yulitza Toloza, motivo por el cual continuamos de manera intensiva las labores de búsqueda, verificación y análisis criminal en diferentes puntos priorizados”.

El caso ha puesto en relieve la problemática de las clínicas estéticas ilegales en Colombia y la necesidad de fortalecer los controles estatales. Las palabras de Paloma Valencia han sumado presión institucional y social para que este hecho no quede sin respuesta judicial ni política.

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