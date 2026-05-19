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“Las ideas cuando encuentran tierra, no retroceden”: Petro publicó video sobre su Gobierno y pidió difundirlo

El presidente compartió un mensaje audiovisual en el que hizo una reflexión sobre su mandato cuando faltan pocos meses para terminar su administración

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Gustavo Petro - El presidente compartió un mensaje audiovisual en el que hizo una reflexión sobre su mandato cuando faltan pocos meses para terminar su administración | crédito Ovidio González/Presidencia

El presidente Gustavo Petro sorprendió este lunes festivo al publicar un video en sus redes sociales en el que hizo una reflexión sobre lo que ha sido su mandato y lanzó un mensaje político de cara al cierre de su administración.

La publicación fue compartida a través de su cuenta oficial en la red social X y estuvo acompañada de una frase que llamó la atención de sus seguidores y sectores políticos: “Las ideas cuando encuentran tierra, no retroceden, crece con ellas el país que viene”.

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Según el mensaje audiovisual difundido por el mandatario y publicado en sus redes sociales, el jefe de Estado defendió las transformaciones impulsadas durante su Gobierno y aseguró que Colombia tomó en 2022 una decisión histórica frente al rumbo político y social del país.

El presidente compartió un mensaje audiovisual en el que hizo una reflexión sobre su mandato cuando faltan pocos meses para terminar su administración. | Vía X: @Petrogustavo

Petro habló de transformación y cercanía con la gente

El video mezcla imágenes de discursos presidenciales, recorridos regionales, movilizaciones sociales y encuentros con comunidades en distintas zonas del país.

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Durante la narración, Petro aseguró que “un país no se transforma cuando lo intenta, se transforma cuando lo decide” y afirmó que durante muchos años la política colombiana estuvo alejada de la ciudadanía.

“Durante demasiado tiempo, la política en Colombia se vivió como algo ajeno. Lejos de la calle, lejos de la vida, lejos de quienes sostienen el país todos los días”, expresó el mandatario.

El audiovisual también incluye testimonios de ciudadanos que respaldan su gestión. Una mujer afirmó: “Nunca en mi vida un presidente de la República lo había visto tan cerca de su pueblo y de su comunidad”.

El mandatario defendió logros sociales de su administración

En otro fragmento del video, Petro aseguró que durante su Gobierno se redujo significativamente la desnutrición infantil y la mortalidad infantil, especialmente en regiones como La Guajira.

“En los cuatro años ya que transcurrimos, se haya bajado a la mitad la tasa de desnutrición infantil y fundamentalmente en La Guajira”, señaló el jefe de Estado.

Gustavo Petro - “En los cuatro años ya que transcurrimos, se haya bajado a la mitad la tasa de desnutrición infantil y fundamentalmente en La Guajira”, señaló el jefe de Estado | crédito Presidencia
Gustavo Petro - “En los cuatro años ya que transcurrimos, se haya bajado a la mitad la tasa de desnutrición infantil y fundamentalmente en La Guajira”, señaló el jefe de Estado | crédito Presidencia

Además, afirmó que los cambios impulsados durante su administración buscan beneficiar a “la gente más humilde y trabajadora”.

El mandatario también aprovechó el mensaje para reiterar su respaldo a algunas de sus reformas y volvió a mencionar la Asamblea Nacional Constituyente.

“Aquí pueden la reforma a la salud, porque Colombia la necesita”, expresó Petro en uno de los apartes del audiovisual.

El video mezcla discursos políticos y mensajes simbólicos

El contenido difundido por el presidente alterna imágenes institucionales con escenas de marchas, ovaciones públicas y actos oficiales.

En varias partes del video se escucha a asistentes coreando “Petro, Petro” y también aparecen imágenes de actos militares y eventos multitudinarios.

Petro insistió en que el cambio político en Colombia no fue producto de la improvisación, sino de una decisión colectiva tomada por los ciudadanos en las elecciones de 2022.

“En el año 2022, Colombia no improvisó, Colombia tomó una decisión. No fue solo elegir, fue definir”, afirmó.

Petro pidió compartir el audiovisual en redes sociales

Junto con el video, el presidente hizo un llamado directo a sus seguidores para difundir el mensaje.

“Comparte con todos tus amigos y amigas”, escribió el mandatario en su publicación.

El mensaje fue interpretado por distintos sectores políticos como una pieza de balance simbólico sobre lo que ha significado el Gobierno Petro cuando faltan pocos meses para el cierre de la actual administración.

En la parte final del audiovisual, el presidente aseguró que las transformaciones profundas no son inmediatas, pero sí irreversibles cuando cambian la manera en que una sociedad se entiende a sí misma.

“Las transformaciones profundas no son inmediatas, pero son irreversibles en algo esencial: la manera en que una sociedad se piensa a sí misma”, manifestó.

El cierre del video estuvo acompañado de la frase que compartió en sus redes sociales y que se convirtió en el eje central del mensaje político del mandatario: “Las ideas, cuando encuentran tierra, no retroceden. Crece con ellas el país que viene”.

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