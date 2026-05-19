“Los voy a cazar como ratas”: Paloma Valencia endurece discurso contra grupos armados y promete acabar la paz total

Paloma Valencia defendió su candidatura y cuestionó estereotipos de género en la política - crédito Colprensa

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, lanzó este lunes fuertes críticas contra la política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro y aseguró que, de llegar a la Presidencia, retomará la ofensiva contra los grupos armados ilegales.

Durante un evento político realizado en el municipio de Andes, Antioquia, la aspirante aseguró que el país “está de rodillas ante los violentos” y lanzó una dura advertencia dirigida al ELN, las disidencias de las Farc y el Ejército Gaitanista.

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Según Paloma Valencia, durante su evento de campaña en Antioquia, la estrategia de paz total impulsada por el Gobierno nacional terminó fortaleciendo a las estructuras criminales y aumentando el miedo en varias regiones del país.

Paloma Valencia dice que la estrategia de paz total impulsada por el Gobierno nacional terminó fortaleciendo a las estructuras criminales y aumentando el miedo en varias regiones del país | REUTERS/Luisa Gonzalez

Paloma Valencia prometió reactivar órdenes de captura

En medio de su intervención ante simpatizantes en Andes, la candidata aseguró que una de sus primeras decisiones sería retomar las acciones judiciales y militares contra organizaciones ilegales.

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“Conmigo se acaba la paz total y vamos a reactivar las órdenes de captura de toda la criminalidad que hoy está azotando a Colombia. Los voy a cazar como ratas”, expresó Valencia desde la tarima.

La aspirante presidencial señaló que varios territorios del país han vuelto a sentir miedo por cuenta de la expansión de grupos armados ilegales y cuestionó las negociaciones adelantadas por el Gobierno Petro.

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La candidata dijo que Colombia está “de rodillas ante los violentos”

Durante su discurso, Paloma Valencia afirmó que la paz total terminó beneficiando a las organizaciones criminales y debilitando la autoridad del Estado en distintas regiones.

“Nos están llevando a través de la paz total a poner este país de rodillas ante los violentos. Les despejaron el territorio, los dejan con droga por todos los lados”, manifestó.

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Además, aseguró que como eventual comandante en jefe de las Fuerzas Armadas impulsaría una política de mano dura contra los grupos ilegales.

“Sentirán la mano firme de la mujer colombiana”, expresó la todavía senadora.

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Valencia responsabilizó a la paz total del crecimiento del narcotráfico

La candidata del Centro Democrático también vinculó la política de paz total con el aumento de los cultivos ilícitos y el fortalecimiento económico de estructuras criminales.

Paloma Valencia - La candidata del Centro Democrático también vinculó la política de paz total con el aumento de los cultivos ilícitos y el fortalecimiento económico de estructuras criminales | REUTERS/Luisa Gonzalez

Según dijo, durante los últimos años se duplicó la producción de cocaína en el país y actualmente Colombia produce “el 80 % de la coca del mundo”.

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Valencia aseguró que mientras los grupos ilegales fortalecen su control territorial y económico, las comunidades siguen viviendo en medio del miedo y la inseguridad.

“La paz total ha sido lo mejor para los criminales”, afirmó durante el evento político.

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La candidata habló de minería, petróleo y relaciones con Israel

En su recorrido por Antioquia, Paloma Valencia también se refirió a temas económicos y energéticos.

La aspirante aseguró que impulsará nuevamente la minería y defenderá la exportación de carbón, petróleo y gas colombiano.

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Paloma Valencia - La aspirante aseguró que impulsará nuevamente la minería y defenderá la exportación de carbón, petróleo y gas colombiano | REUTERS/Luisa Gonzalez

“Vamos a vender el carbón de Amagá y de Colombia, junto con el gas y el petróleo”, expresó.

Además, anunció que buscaría restablecer relaciones diplomáticas con Israel, aunque aclaró que lo haría “con respeto por el pueblo palestino”.

“Le venderemos carbón a ese país y a todo el que nos lo compre”, señaló.

Valencia insistió en que el país atraviesa una crisis

Al cierre de su intervención, la candidata aseguró que Colombia enfrenta una situación crítica en materia de seguridad, economía y salud.

“No podemos seguir con un sistema de salud destruido, los criminales dueños del territorio, un país quebrado y millones de colombianos viviendo con miedo”, concluyó.

Las declaraciones de Paloma Valencia se producen en medio de la campaña presidencial y del debate nacional alrededor de la continuidad o el fin de la política de paz total impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro.