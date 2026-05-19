Joven de 19 años murió atropellado en Facatativá por presunto conductor ebrio: “Era una promesa del ciclismo”

La bicicleta de Wilfreth Aguilera Torres quedó partida a la mitad tras el impacto, según el reporte oficial. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un joven ciclista identificado como Wilfreth Aguilera Torres perdió la vida el domingo 17 de mayo en la vía Los Alpes - Facatativá, en el sector Alto de La Tribuna, tras ser embestido por un vehículo cuyo conductor habría estado bajo los efectos del alcohol. El informe oficial señala que la víctima, de 19 años, fue arrollada por una camioneta Renault Duster roja mientras entrenaba en su bicicleta, lo que generó la apertura de una investigación por parte de las autoridades locales.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, el accidente ocurrió cuando Aguilera Torres circulaba sobre la vía mencionada y fue alcanzado por una Renault Duster Expression modelo 2017. El reporte de Medicina Legal detalla que la bicicleta del joven quedó partida a la mitad tras el impacto y que la víctima presentó lesiones graves que determinaron su traslado al Hospital San Rafael de Facatativá, donde falleció poco después.

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Según el comparendo impuesto al conductor, la infracción se registró a las 5:20 de la tarde por “conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas”. La camioneta implicada cuenta con un cilindraje de 1599 y capacidad para cinco personas, conforme al informe conocido por El Tiempo. El cuerpo de Aguilera Torres fue entregado a sus familiares tras los trámites correspondientes en el centro médico.

La camioneta Renault Duster roja fue identificada por las autoridades como el vehículo que embistió al joven ciclista cuando entrenaba en la vía Los Alpes, en el sector Alto de La Tribuna. - crédito El tiempo

Testimonios y exigencias de justicia

La familia de Wilfreth Aguilera Torres solicitó a las autoridades que se profundice la investigación y se sancione al responsable conforme a la ley. En declaraciones recogidas por el medio, allegados al deportista destacaron que “era una promesa del ciclismo que iba a correr la Carrera de la Juventud y otra en Fusagasugá”.

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Versiones de personas que se encontraban en el lugar, divulgadas en redes sociales y citadas por el medio, afirman que el vehículo circulaba a alta velocidad, hecho que habría sido determinante en la gravedad del accidente. Hasta el momento, las autoridades de tránsito de Cundinamarca no han emitido un pronunciamiento sobre las causas exactas, aunque la investigación continúa activa.

Wilfreth Aguilera Torres era considerado una promesa del ciclismo y se preparaba para importantes competencias deportivas. - crédito Redes sociales

Cifras de siniestralidad vial en Cundinamarca y Colombia

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), entre enero y abril de 2025 se reportaron 2.485 personas fallecidas y 6.845 valoraciones médico-legales a personas lesionadas por siniestros viales en Colombia. Los datos, citados por el medio, evidencian un aumento del 8,96% en el total de fallecidos y un incremento del 9,19% en las valoraciones médicas respecto al promedio nacional de los últimos cinco años.

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La tasa nacional de fallecidos por cada 100 mil habitantes hasta abril fue de 4,67, con usuarios de motocicleta representando el 62,3% del total de fallecidos. En el ámbito regional, Antioquia (12,3%), Valle del Cauca (9,6%) y Cundinamarca (8%) aportaron las cifras más altas de víctimas fatales. En el caso de Cundinamarca, el departamento superó en 30 el promedio de fallecidos respecto a los últimos cinco años.

A nivel municipal, Soacha aportó el 12,1% de los fallecidos departamentales, seguido por Funza (6,1%) y Cota (4,5%). Algunas localidades, como Bojacá, Carmen de Carupa y Choachí, no reportaron fallecidos en el periodo, mientras que La Palma, San Francisco y Subachoque presentaron los mayores incrementos porcentuales en el número de víctimas, según el análisis del medio.

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Las cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial muestran que Cundinamarca registró un aumento en los fallecimientos por siniestros viales durante 2025 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Llamado a reforzar la seguridad vial

Familiares y miembros de la comunidad deportiva han solicitado que se implementen controles más estrictos para prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol y que se refuercen las campañas de educación vial.

La investigación sobre el accidente sigue en curso mientras las autoridades recopilan pruebas y testimonios. Hasta el cierre de esta edición, el conductor involucrado permanece vinculado al proceso legal correspondiente.

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