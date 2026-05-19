Paloma Valencia habló de un “presunto robo” millonario en el Ministerio de Defensa y Gustavo Petro respondió: “Usted ataca mi gobierno”

El mandatario colombiano sostuvo que el contrato objeto de polémica fue firmado por el gobierno anterior y afirmó que la totalidad de los fondos sería devuelta tras la renegociación con Canadá - crédito Luisa González/REUTERS/Colprensa/Andrea Puentes/Presidencia

La respuesta de Gustavo Petro, presidente de Colombia, a los señalamientos de la senadora y candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, sobre la gestión del exministro Iván Velásquez en el Ministerio de Defensa, incluyó la defensa pública del exfuncionario y la negación de pérdida de recursos estatales, enfatizando que “el contrato no se realizó”.

La controversia inició tras la publicación de Paloma Valencia, quien cuestionó el manejo de un contrato relacionado con el “Proyecto Fortaleza”.

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En su mensaje, la congresista dirigió sus inquietudes a Iván Cepeda y vinculó a Iván Velásquez, entonces ministro de Defensa, expresando: “Iván Cepeda usted que es tan amigo de Iván Velásquez y respalda su carrera pública, explíquenos por qué el Ministerio de Defensa en diciembre de 2022 modificó un contrato billonario para entregarle $195.375 millones a un contratista como ganancia anticipada, sin poner un solo ladrillo ni dar garantías”.

Valencia calificó la situación como “el presunto robo del ‘Proyecto Fortaleza’” y comparó la suma con otros casos recientes en la administración pública.

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La senadora también cuestionó la supuesta cercanía de Cepeda con el Ministerio de Defensa y la influencia del exministro Velásquez en el proceso contractual: “Usted que es tan cercano al Ministerio de Defensa y tiene a su ex asesora de UTL como Secretaria de Gabinete, debería saber por qué en la gestión de su amigo Velásquez le dieron este regalo al contratista canadiense. ¿Dónde están los $195.375 millones?”.

Paloma Valencia calificó la situación como “el presunto robo del ‘Proyecto Fortaleza’” y comparó la suma con otros casos recientes en la administración pública - crédito @PalomaValenciaL/X

Ante estos señalamientos, Gustavo Petro respondió de forma directa desde su cuenta oficial de X.

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El mandatario inició señalando la procedencia de los cuestionamientos y la legitimidad de quienes deben responder: “Señora usted ataca a mi gobierno y no es gente de fuera de mi gobierno quien debe responder”.

Petro destacó la trayectoria del exministro Iván Velásquez, actualmente embajador ante el Vaticano, recordando su papel en investigaciones contra redes criminales en Centroamérica: “Iván Velásquez es mi embajador ante el Vaticano y estuvo perseguido por toda la mafia centroamericana cuando destapó el narco gobierno de Guatemala”.

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El presidente vinculó los señalamientos a intereses externos y a figuras políticas internacionales, afirmando: “Un narcogobierno similar que estuvo en Honduras tuvo un presidente extraditado por narcotráfico que ahora ayuda a las campañas electorales de la derecha, tratando de destruir mi gobierno, con dinero del genocida Netanyahu y de Milei el que envía aviones a atacar al pueblo de Bolivia. Esos son los aliados de la derecha colombiano y su fuente el narcotráfico”.

Gustavo Petro destacó la trayectoria del exministro Iván Velásquez, actualmente embajador ante el Vaticano, recordando su papel en investigaciones contra redes criminales en Centroamérica - crédito @petrogustavo/X

En su defensa sobre la gestión de Velásquez en el Ministerio de Defensa, Petro explicó el origen del contrato investigado, precisando: “Iván Velásquez, mi exministro de defensa de mi gobierno, encontró el contrato de ‘fortaleza’ para hacer un edificio en el CAN para el Ministerio de Defensa, se trataba de contrato firmado por el gobierno de Duque, su gobierno señora Valencia. Un contrato muy mal estructurado, que el gobierno que usted apoyó firmó el 2 de agosto del año 2022, cinco días antes de irse”.

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El presidente negó que se haya producido una pérdida de recursos públicos y sostuvo que el proceso fue renegociado: “No se ha perdido un peso porque yo decidí que el ministerio de defensa lo renegociara para terminarlo de común acuerdo con Canadá. El contrato no se realizó y la fiducia devuelve todo el dinero, el único riesgo es cambiario porque el contrato firmado en el gobierno Duque no tiene cláusula para cubrir el riesgo cambiario”.

Petro subrayó que la responsabilidad sobre el contrato corresponde a la administración anterior y que las preguntas de Valencia deberían dirigirse a otros actores políticos: “Así, señora Valencia, que a quien tiene que preguntarle no es a nuestro embajador sino a su amigo, el expresidente Duque”.

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Gustavo Petro subrayó que la responsabilidad sobre el contrato corresponde a la administración anterior y que las preguntas de Valencia deberían dirigirse a otros actores políticos - crédito @petrogustavo/X

Para finalizar, el jefe de Estado solicitó a la senadora rechazar la supuesta intervención de actores internacionales en la política nacional, y reiteró la devolución de los fondos: “Y de eso le solicito que rechace la intervención del genocida Netanyahu y del presidente Milei en nuestra política. Aquí no queremos dineros recogidos por el narcotraficante Hernández, expresidente de Honduras, en nuestro país”.