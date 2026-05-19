El hallazgo de cilindros y una bolsa negra llevó al cierre total del puente de La Cordialidad, entre Barranquilla y Galapa

La circulación entre Barranquilla y Galapa resultó interrumpida tras la aparición de cilindros y una bolsa con inscripciones de grupos armados, lo que generó demoras y temor en los conductores y habitantes del sector - crédito @hernandolozano / X

Durante la mañana del martes 19 de mayo de 2026 se activó la alerta máxima de seguridad en el puente de La Cordialidad tras el hallazgo de objetos sospechosos con inscripciones atribuidas a grupos armados. Esto llevó al cierre total del paso entre Barranquilla y Galapa.

Las autoridades ordenaron la interrupción del tránsito después de que se encontraran cilindros con letreros y una bolsa negra de 80 centímetros de alto en la zona del puente y en la urbanización Villa Olímpica, en Galapa.

PUBLICIDAD

Este cierre afectó la movilidad regional, generando temor en la comunidad y largas demoras para decenas de conductores, mientras equipos del grupo antiexplosivos desarrollaban protocolos de seguridad para descartar cualquier amenaza.

Vecinos de la urbanización Villa Olímpica alertaron alrededor de las 5:00 a. m. a la Policía Metropolitana de Barranquilla tras notar varios objetos abandonados en el sector.

PUBLICIDAD

Según la emisora nacional Blu Radio, uno de los cilindros, pintado de blanco, mostraba un letrero relacionado con ‘Los Pepes’. Otro cilindro, también hallado en el área, incluía mensajes vinculados a grupos armados rivales.

Las primeras inspecciones permitieron descartar la presencia de material explosivo en los cilindros, según informó la Policía. Aunque no se encontraron explosivos, la presencia de la bolsa negra mantuvo la zona bajo vigilancia y análisis del grupo antiexplosivos.

PUBLICIDAD