Ejército Nacional desmintió supuesto abandono de dos perros en una vía cerca a Bogotá: “Amamos y protegemos a los animales”

Un comunicado oficial fue emitido tras la circulación de imágenes que sugerían abandono, explicando que los caninos acompañaron brevemente a uniformados tras recibir alimento antes de que la patrulla continuara su recorrido - crédito @PlataformaALTO/X

El Ejército Nacional enfrentó críticas en redes sociales a raíz de un video que muestra a dos perros persiguiendo una patrulla militar sobre la vía Mondoñedo, en el sector Canoas de Bogotá.

El incidente, divulgado el domingo en una publicación de la cuenta de X @PlataformaALTO, provocó una ola de cuestionamientos por un presunto abandono animal y llevó a la institución a emitir un comunicado oficial para rechazar responsabilidades y matizar las circunstancias del hecho.

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La acusación inicial, atribuida a la ciudadana Ana Abril y difundida por la cuenta animalista, relató que los soldados descendieron de la camioneta en compañía de los caninos.

Según su testimonio, al reanudar la marcha del vehículo, los dejaron atrás pese a advertencias sobre el peligro para los perros en una vía transitada.

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El Ejército Nacional de Colombia enfrenta críticas tras la difusión en redes de un video sobre presunto abandono animal en la vía Mondoñedo - crédito captura pantalla/@PlataformaALTO/X

Abril aseveró que al pedir explicaciones recibió respuestas ofensivas y que la escena mostró a ambos animales sorteando el tráfico para intentar alcanzar la patrulla, lo que motivó una rápida viralización y pedidos ciudadanos de intervención de las autoridades, de acuerdo con la información recabada por Infobae Colombia.

El video no muestra pruebas concluyentes de que los perros pertenecieran a la Institución o de que hayan sido abandonados deliberadamente.

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Las imágenes, examinadas tras la queja pública, exponen únicamente a los dos caninos siguiendo la patrulla militar sin que se registre una reacción de alarma significativa por parte de transeúntes ni un comportamiento anómalo del vehículo.

En respuesta a esta controversia, el Ejército Nacional difundió un comunicado enfático: “Los caninos pertenecen a la comunidad del sector y el personal militar compartió alimento con ellos, razón por la cual siguieron el vehículo una vez culminó el puesto de control y la unidad continuó su desplazamiento”.

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El comunicado oficial del Ejército afirma que los perros pertenecen a la comunidad del sector y siguieron la patrulla tras recibir alimento en un control - crédito @COL_EJERCITO/X

El comunicado precisa que “los perritos no pertenecen a la institución ni fueron abandonados por nuestros soldados”, y que la patrulla ejercía labores de vigilancia en una zona conocida por sus problemas de inseguridad con el objetivo de “proteger a la población y garantizar la tranquilidad de quienes transitan por esta zona”.

El Ejército insistió en la importancia de diferenciar entre los hechos demostrados y las interpretaciones difundidas en redes: “Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento injusto contra nuestros soldados, quienes se encontraban prestando seguridad sobre la vía Mondoñedo”.

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Además, enfatizaron que “en el Ejército Nacional amamos y protegemos a los animales; son parte fundamental de nuestra labor y jamás pondríamos en riesgo su bienestar. Nuestros hombres y mujeres cumplen su misión con disciplina, vocación de servicio y sentido humano”.

La institución agradeció el interés público por el bienestar animal, pero pidió responsabilidad antes de difundir contenidos: “Invitamos a la ciudadanía a verificar la información antes de compartirla, con el fin de evitar la desinformación”, cita el comunicado.

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Pese al desmentido oficial, la cuenta X @PlataformaALTO no ha rectificado ni contextualizado la publicación original que generó la controversia viral - crédito @PlataformaALTO/X

La cuenta de X @PlataformaALTO, que originalizó la denuncia, hasta el momento no ha rectificado ni debidamente contextualizado la publicación viral sobre el incidente.

La denuncia pública no precisó cómo los animales iniciaron el seguimiento a la patrulla, pero sí recogió la versión de la observadora, que aseveró haber solicitado la protección de los caninos e, incluso, haber recibido un insulto de parte de uno de los uniformados.

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Pese a la viralización, ningún elemento en el video permite confirmar la pertenencia de los perros a la unidad militar ni el acto deliberado de abandono.

El Ejército Nacional, ante la presión de la opinión pública y la proliferación de versiones sin verificar, remarcó que los animales “son parte de la comunidad del sector” y que su presencia junto a la patrulla respondió únicamente al ofrecimiento de alimento durante un puesto de control rutinario.

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En su pronunciamiento oficial, la Institución advirtió sobre el riesgo de propagar acusaciones infundadas en las plataformas digitales y defendió la integridad de sus soldados.

La institución recalca su compromiso con la protección animal y rechaza cualquier acusación de abandono o maltrato por parte de sus soldados en operativo - crédito @COL_EJERCITO/X

El caso evidencia la sensibilidad social ante situaciones de supuesto maltrato animal y la velocidad con la que circula la información en redes.

El Ejército Nacional, en su declaración, reafirmó el compromiso institucional de proteger a los animales y recordó sus protocolos internos para garantizar el bienestar de todas las especies, tanto en operativos como en actividades de rutina.

La controversia persiste en el ámbito digital, ya que la cuenta que originó la denuncia no ha corregido el contenido ni emitido nuevas aclaraciones tras la publicación de la versión oficial del Ejército Nacional de Colombia, según verificó Infobae Colombia.