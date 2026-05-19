Álvaro Uribe volvió a cuestionar la credibilidad de Iván Cepeda y afirmó que los computadores de ‘Raúl Reyes’ “lo vinculan como colaborador de las Farc”

Una ilustración animada muestra a Álvaro Uribe Vélez e Iván Cepeda sosteniendo un debate político frente a banderas de Colombia y un auditorio con asientos vacíos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A poco menos de dos semanas para la primera vuelta presidencial en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez amplificó la tensión electoral con un nuevo señalamiento público a Iván Cepeda, actual aspirante presidencial por el Pacto Histórico.

Uribe eligió su cuenta de X para enfatizar: “Iván Cepeda elude el debate. Miente sobre los computadores de Reyes. Estos claramente lo vinculan como colaborador de las Farc”.

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En su acusación, el exmandatario introdujo críticas tanto hacia Cepeda como hacia la Corte Suprema, distanciando los argumentos judiciales de las afirmaciones públicas del congresista. “La Corte nunca dijo que lo hallado en los computadores fuera falso, como Cepeda afirma. Nunca los valoró como prueba”, sostuvo, aludiendo a la legitimidad legal de los documentos incautados.

La publicación también incorporó la referencia a la operación militar contra “Raúl Reyes”, fallecido líder de las extintas Farc, ejecutada durante el gobierno de Uribe. Sobre este episodio, el también exgobernador de Antioquia detalló: “Nuestro gobierno los obtuvo en el bombardeo contra Raúl Reyes quien coordinaba el secuestro de Ingrid Betancourt, tres norteamericanos y muchos colombianos”.

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Uribe reivindicó la validez pericial de los archivos centrales en la polémica. “La policía internacional, Interpol, certificó que los computadores no fueron alterados”, concluyó en su mensaje público.

A poco menos de dos semanas para la primera vuelta presidencial en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez amplificó la tensión electoral con un nuevo señalamiento público a Iván Cepeda, actual aspirante presidencial por el Pacto Histórico - crédito @AlvaroUribeVel/X

Iván Cepeda insiste en una “agenda de diálogo incluyente” para superar el conflicto armado y responde a Álvaro Uribe por señalamientos sobre asesinatos de jóvenes

La búsqueda de acuerdos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados constituye, para Iván Cepeda, senador y candidato presidencial colombiano por el Pacto Histórico, un mandato constitucional ineludible y la vía principal para “abordar problemáticas estructurales” como la violencia, el narcotráfico y la corrupción.

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Cepeda sostuvo en entrevista con Noticias RCN que, en caso de llegar a la presidencia, promoverá una “agenda de diálogo incluyente” con todos los sectores sociales, económicos y políticos, considerando que la superación del conflicto armado solo será posible mediante “soluciones concertadas y negociadas”.

Durante su diálogo con el periodista José Manuel Acevedo, Cepeda insistió en que su propuesta surge de una “aspiración histórica” de la sociedad colombiana y busca articular un gran acuerdo nacional. En este esquema, la participación de movimientos sociales, partidos políticos, empresarios y la academia resulta fundamental para pactar una hoja de ruta clara y avanzar hacia “consensos concretos”.

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Ilustración estilo acuarela de los políticos colombianos Iván Cepeda (izquierda) y Álvaro Uribe (derecha) mirando hacia adelante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El senador defendió la continuidad de los diálogos de paz con el ELN y aclaró que estas negociaciones “no deben prolongarse eternamente”, subrayando: “Con el ELN ya llevamos treinta años de diálogos. Yo he participado en casi la mitad de esos años en conversaciones y considero que ya es momento de que esos diálogos concluyan en acuerdos. Esos diálogos deben arrojar resultados eficaces y responder a ciertos criterios”, dijo Cepeda a Noticias RCN.

Para Cepeda, la opción de una asamblea constituyente solo debe plantearse cuando exista un “consenso amplio” y recordó que este mecanismo está previsto en la Constitución, pudiendo ser solicitado “por ciudadanos o instituciones”, aunque reiteró que prefiere priorizar el camino del consenso.

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Iván Cepeda - crédito @IvanCepedaCast/X

La postura de Cepeda en favor del diálogo lo ubicó en el centro de una polémica tras las afirmaciones de Álvaro Uribe Vélez. A través de su cuenta oficial de X, el líder del Centro Democrático y expresidente colombiano sostuvo que el gobierno de Gustavo Petro y la propuesta de Cepeda “ha matado a más de 22 mil jóvenes”, en alusión a cifras citadas “por Medicina Legal”. Uribe escribió: “Tiene razón Cepeda, la paz a nadie mata, salvo la paz de Cepeda y Petro que en este Gbno ha matado a más de 22 mil jóvenes (Medicina Legal)”.

Ante estas acusaciones, Cepeda replicó en la misma red social y exigió a Uribe “ser serio” al recordar los casos de asesinatos extrajudiciales y desapariciones forzadas acontecidos durante su gobierno, en particular en la Comuna 13 de Medellín. “¿Cuándo le pedirá perdón al país y a las madres de las víctimas de los ‘falsos positivos’ y las desapariciones forzadas perpetradas en la Comuna 13 de Medellín?”, cuestionó Cepeda. Rechazó que Uribe tenga autoridad moral para señalar a otros y añadió: “Con semejante prontuario, a nadie convence su impostura de supuesto juez moral”.

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