Colombia

Hombre borracho atacó a machetazos a su hermano por una herencia familiar en Barranquilla

Reportes oficiales indican que el enfrentamiento se agravó por el consumo de alcohol y resentimientos entre los involucrados, lo que terminó cobrando la vida de un adulto mayor, mientras que el agresor fue capturado

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Un machete con manchas de sangre reposa en un piso de concreto agrietado, detrás de una cinta amarilla que dice 'NO PASE' en el interior de una vivienda.
Vecinos de Las Palmas dieron aviso inmediato a la policía tras presenciar la violenta disputa entre los hermanos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una disputa familiar por una herencia terminó en tragedia durante la noche del domingo 17 de mayo de 2026 en el barrio Las Palmas, situado al suroriente de Barranquilla (Atlántico), pues un sujeto atacó a su propio hermano con un arma cortopunzante hasta quitarle la vida, lo que desató todo un operativo policial.

De acuerdo con información de las autoridades, la víctima fue identificada como Alfredo Antonio Gutiérrez Peña, de 72 años, un ciudadano que fue atacado por su hermano Adalberto Gutiérrez Peña, de 66 años, en medio de una discusión por la venta de una vivienda heredada tras la muerte de sus padres.

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El hecho se registró sobre las 10:55 p. m., en el momento en el que Alfredo Antonio se encontraba descansando en la casa que se encuentra ubicada en la carrera 8G con calle 35B y fue sorprendido por su agresor.

Según el reporte de los medios locales como Impacto News y El Heraldo, Adalberto ingresó al inmueble, visiblemente alterado y aparentemente bajo los efectos del alcohol. Tras un intercambio verbal motivado por antiguos desacuerdos personales y económicos, tomó un machete y atacó a su propio hermano, causándole múltiples heridas de gravedad.

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Imagen de referencia. El cuerpo fue abandonado en el barrio Restrepo, al sur de Bogotá - crédito Colprensa
Las autoridades trabajan en la recolección de pruebas para esclarecer el caso - crédito Colprensa

El adulto mayor quedó con heridas de gravedad y, aunque logró salir de la vivienda en busca de ayuda, se desplomó en la parte externa del inmueble, donde falleció ante la mirada de sorpresa por parte de los demás residentes del sector, que no dudaron en comunicarse con la Policía Metropolitana de Barranquilla para reportar la situación.

Así fue la captura del hombre que mató a su hermano

Los vecinos salieron a la calle alertados por los gritos de la víctima y dieron aviso inmediato a los uniformados para que atendieran el caso, por lo que se desplegó todo un operativo para verificar la situación.

Según las versiones de los presentes, el presunto agresor permaneció en la escena y fue capturado minutos después por los uniformados, quedando a disposición de la Fiscalía General de la Nación que se encargará de la construcción del caso en su contra para determinar la condena con apoyo de un juez de la República.

Unidades de criminalística realizaron la inspección técnica del cadáver y recolectaron evidencias en el sitio, mientras que los familiares relataron a los investigadores que los conflictos entre ambos hermanos están relacionados con la intención de vender la vivienda heredada, lo que afectó la convivencia y terminó desatando la tragedia.

El caso preocupó a la comunidad, al tratarse de un nuevo episodio de intolerancia y violencia intrafamiliar que involucra a adultos mayores, por lo que se realizó un nuevo llamado al respeto por la vida.

Así atraparon al sospechoso de un asesinato que sacudió a Medellín - crédito Colprensa
El agresor debe responder por el brutal ataque en contra de su familiar - crédito Colprensa

Violencia en Atlántico

El viernes 15 de mayo, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a dos adolescentes de 16 y 17 años señalados de participar en el asesinato de un hombre en Sabanagrande (Atlántico) en hechos que ocurrieron durante la jornada del 5 de mayo de 2026.

Según la investigación oficial, cuatro personas, incluidos los menores, habrían ingresado a la casa de la víctima, un joven de 22 años, y lo atacaron con un arma de fuego frente a su familia.

crédito archivo Colprensa
Los delincuentes atacaron al sujeto frente a sus seres queridos - crédito Colprensa

Durante las audiencias preliminares, la Seccional Atlántico les atribuyó a los capturados el haber cometido los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, ambos con agravantes, reportó el ente judicial a través de un comunicado oficial.

Después de verificar los detalles del caso, un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes ordenó la internación preventiva de los acusados en un centro de atención especializada en medio de la discusión a nivel nacional sobre cómo deben ser juzgados los menores que cometen delitos.

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Mató a su hermanoHerenciaBarranquillaBarrio Las PalmasColombia-Noticias

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