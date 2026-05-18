Gobierno Petro desembolsó más de $163.000 millones en subsidios para más de 35.000 estudiantes del Icetex

El Icetex prioriza a 35.000 beneficiarios de créditos educativos con pagos de subsidio para el primer semestre del año - crédito Icetex y Luisa González/Reuters

El Gobierno Petro, a través del Ministerio de Educación Nacional y el Icetex, anunció el desembolso de más de $163.000 millones para el pago de subsidios de sostenimiento a beneficiarios de créditos educativos en el primer semestre de 2026.

De acuerdo con el Estado, la transferencia busca asegurar el acceso y la permanencia de miles de jóvenes en la educación superior, especialmente aquellos en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.

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Desembolso masivo para estudiantes priorizados

Según informó el Icetex, los recursos —provenientes del Presupuesto Nacional y gestionados junto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público— permitirán agilizar el pago de subsidios correspondientes al periodo 2026-1 para 35.000 estudiantes priorizados. Los beneficiarios fueron instados a verificar que sus cuentas bancarias estén activas y actualizadas, con el fin de garantizar que los giros se realicen sin contratiempos en los próximos días.

El monto del subsidio de sostenimiento para universitarios en 2026 alcanza los $1.306.119 y se ajusta según el IPC anual - crédito Icetex

El subsidio de sostenimiento es un auxilio económico diseñado para cubrir los gastos personales asociados a la asistencia a clases, como transporte, alimentación, materiales y otros costos indirectos de la vida universitaria. Para el semestre vigente, el monto del subsidio asciende a $1.306.119, valor que se ajusta anualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

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¿Quiénes son los beneficiarios del subsidio?

El subsidio está dirigido a estudiantes de pregrado que hayan accedido a un crédito educativo Icetex en líneas específicas como “Tú Eliges 0%”, “Tú Eliges 25% con tasa subsidiada”, “Más colombiano que nunca 10%”, Alianzas, Protección Constitucional, Línea Fondo de Garantías Covid-19 y Línea de Financiación Talento en mi Territorio (0% y 10%).

Adicionalmente, los aspirantes deben estar registrados en el Sisbén IV dentro de los grupos A, B o hasta C7, lo que garantiza el enfoque en población vulnerable y priorizada. La asignación y desembolso del subsidio dependen de la validación de requisitos y la disponibilidad presupuestal, realizándose una verificación cruzada en bases de datos del Departamento Nacional de Planeación, del Ministerio del Interior, de Prosperidad Social y de Red Unidos.

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Proceso de desembolso y recomendaciones para estudiantes

La iniciativa beneficia especialmente a jóvenes en condición de vulnerabilidad económica registrados en Sisbén IV, grupos A, B y hasta C7 - crédito Icetex

Una vez aprobado el crédito educativo y verificado el cumplimiento de los requisitos, el Icetex realiza el desembolso del subsidio de sostenimiento directamente en la cuenta bancaria activa registrada a nombre del estudiante. En caso de no tener una cuenta, se ofrece la opción de abrir una cuenta CATS, facilitando el acceso a los recursos.

La entidad recomienda a los estudiantes verificar y actualizar la información de la cuenta bancaria antes del 31 de mayo de 2026. Para ello, pueden acercarse a un Centro de Experiencia Presencial (CEP), consultar la dirección más cercana y realizar el proceso de actualización necesario para asegurar la transferencia.

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El Icetex recordó que la asignación de subsidios está condicionada a la disponibilidad presupuestal y a los procedimientos establecidos en los acuerdos institucionales vigentes. Una vez recibidos los recursos del Gobierno nacional, se ejecuta el trámite conforme a la normatividad y a los calendarios financieros.

Avance sostenible en la gestión financiera de Icetex

La entidad destacó que, en lo que va de 2026, se han girado $1,25 billones a instituciones de educación superior y estudiantes para créditos reembolsables y fondos administrados con recursos tanto propios como de entidades nacionales, regionales y locales. Los apoyos han beneficiado a 380.000 estudiantes en todo el país, quienes cursan actualmente programas académicos respaldados por créditos reembolsables o condonables y subsidios de sostenimiento.

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La actualización de datos bancarios antes del 31 de mayo de 2026 es requisito indispensable para recibir el subsidio de sostenimiento - crédito Icetex

De este total, $1,01 billones se han destinado a pagos de matrícula directamente a las instituciones, mientras que $93.511 millones han sido entregados como créditos y subsidios de sostenimiento a los estudiantes. Otros $154.664 millones han sido girados a través de fondos administrados por el Icetex, financiados por recursos públicos, privados y solidarios.