Colombia

Gobierno Petro desembolsó más de $163.000 millones en subsidios para más de 35.000 estudiantes del Icetex

Los recursos transferidos buscan facilitar la permanencia en la educación superior para jóvenes en condición vulnerable, permitiendo que miles de beneficiarios cuenten con apoyo económico para gastos asociados a la vida universitaria

Guardar
Google icon
El Icetex prioriza a 35.000 beneficiarios de créditos educativos con pagos de subsidio para el primer semestre del año - crédito Icetex y Luisa González/Reuters
El Icetex prioriza a 35.000 beneficiarios de créditos educativos con pagos de subsidio para el primer semestre del año - crédito Icetex y Luisa González/Reuters

El Gobierno Petro, a través del Ministerio de Educación Nacional y el Icetex, anunció el desembolso de más de $163.000 millones para el pago de subsidios de sostenimiento a beneficiarios de créditos educativos en el primer semestre de 2026.

De acuerdo con el Estado, la transferencia busca asegurar el acceso y la permanencia de miles de jóvenes en la educación superior, especialmente aquellos en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.

PUBLICIDAD

Desembolso masivo para estudiantes priorizados

Según informó el Icetex, los recursos —provenientes del Presupuesto Nacional y gestionados junto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público— permitirán agilizar el pago de subsidios correspondientes al periodo 2026-1 para 35.000 estudiantes priorizados. Los beneficiarios fueron instados a verificar que sus cuentas bancarias estén activas y actualizadas, con el fin de garantizar que los giros se realicen sin contratiempos en los próximos días.

Recomiendan a beneficiarios no ingresar a enlaces sospechosos ni compartir información personal fuera de los canales oficiales - crédito Icetex
El monto del subsidio de sostenimiento para universitarios en 2026 alcanza los $1.306.119 y se ajusta según el IPC anual - crédito Icetex

El subsidio de sostenimiento es un auxilio económico diseñado para cubrir los gastos personales asociados a la asistencia a clases, como transporte, alimentación, materiales y otros costos indirectos de la vida universitaria. Para el semestre vigente, el monto del subsidio asciende a $1.306.119, valor que se ajusta anualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

PUBLICIDAD

¿Quiénes son los beneficiarios del subsidio?

El subsidio está dirigido a estudiantes de pregrado que hayan accedido a un crédito educativo Icetex en líneas específicas como “Tú Eliges 0%”, “Tú Eliges 25% con tasa subsidiada”, “Más colombiano que nunca 10%”, Alianzas, Protección Constitucional, Línea Fondo de Garantías Covid-19 y Línea de Financiación Talento en mi Territorio (0% y 10%).

Adicionalmente, los aspirantes deben estar registrados en el Sisbén IV dentro de los grupos A, B o hasta C7, lo que garantiza el enfoque en población vulnerable y priorizada. La asignación y desembolso del subsidio dependen de la validación de requisitos y la disponibilidad presupuestal, realizándose una verificación cruzada en bases de datos del Departamento Nacional de Planeación, del Ministerio del Interior, de Prosperidad Social y de Red Unidos.

Proceso de desembolso y recomendaciones para estudiantes

Grupo Éxito abre 1.431 vacantes para estudiantes Icetex en vacaciones de mitad de año - crédito Icetex
La iniciativa beneficia especialmente a jóvenes en condición de vulnerabilidad económica registrados en Sisbén IV, grupos A, B y hasta C7 - crédito Icetex

Una vez aprobado el crédito educativo y verificado el cumplimiento de los requisitos, el Icetex realiza el desembolso del subsidio de sostenimiento directamente en la cuenta bancaria activa registrada a nombre del estudiante. En caso de no tener una cuenta, se ofrece la opción de abrir una cuenta CATS, facilitando el acceso a los recursos.

La entidad recomienda a los estudiantes verificar y actualizar la información de la cuenta bancaria antes del 31 de mayo de 2026. Para ello, pueden acercarse a un Centro de Experiencia Presencial (CEP), consultar la dirección más cercana y realizar el proceso de actualización necesario para asegurar la transferencia.

El Icetex recordó que la asignación de subsidios está condicionada a la disponibilidad presupuestal y a los procedimientos establecidos en los acuerdos institucionales vigentes. Una vez recibidos los recursos del Gobierno nacional, se ejecuta el trámite conforme a la normatividad y a los calendarios financieros.

Avance sostenible en la gestión financiera de Icetex

La entidad destacó que, en lo que va de 2026, se han girado $1,25 billones a instituciones de educación superior y estudiantes para créditos reembolsables y fondos administrados con recursos tanto propios como de entidades nacionales, regionales y locales. Los apoyos han beneficiado a 380.000 estudiantes en todo el país, quienes cursan actualmente programas académicos respaldados por créditos reembolsables o condonables y subsidios de sostenimiento.

El Ministerio de Educación y Cisa anunciaron la condonación de créditos educativos para 1.192 jóvenes de varios departamentos de Colombia - crédito Icetex
La actualización de datos bancarios antes del 31 de mayo de 2026 es requisito indispensable para recibir el subsidio de sostenimiento - crédito Icetex

De este total, $1,01 billones se han destinado a pagos de matrícula directamente a las instituciones, mientras que $93.511 millones han sido entregados como créditos y subsidios de sostenimiento a los estudiantes. Otros $154.664 millones han sido girados a través de fondos administrados por el Icetex, financiados por recursos públicos, privados y solidarios.

Temas Relacionados

Subsidio de SostenimientoCrédito EducativoSusbsidios IcetexEducación SuperiorColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hombre borracho atacó a machetazos a su hermano por una herencia familiar en Barranquilla

Reportes oficiales indican que el enfrentamiento se agravó por el consumo de alcohol y resentimientos entre los involucrados, lo que terminó cobrando la vida de un adulto mayor, mientras que el agresor fue capturado

Hombre borracho atacó a machetazos a su hermano por una herencia familiar en Barranquilla

‘Fico’ Gutiérrez lanzó pullas a Petro por insistir en una Asamblea Constituyente en la recta final de su Gobierno: “La misma fórmula de siempre”

El alcalde de Medellín, en un mensaje publicado en la red social X, señaló que la iniciativa promovida por el presidente de la República buscaría ampliar el poder del actual mandatario bajo la promesa de reformas estructurales al Estado

‘Fico’ Gutiérrez lanzó pullas a Petro por insistir en una Asamblea Constituyente en la recta final de su Gobierno: “La misma fórmula de siempre”

Alex Saab, así fue cómo el hombre de confianza de Maduro pasó a ser reconocido como un colombiano irregular en Venezuela

Dos años después de que fue celebrado su regreso al país sudamericano, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez apoyaron la extradición del colombiano a Estados Unidos

Alex Saab, así fue cómo el hombre de confianza de Maduro pasó a ser reconocido como un colombiano irregular en Venezuela

Bryan Rovira, futbolista del Deportes Tolima, afirmó que la institución necesita un título: “No es por vender humo”

El mediocampista colombiano aseguró que van por la cuarta estrella para el equipo tolimense, es uno de los capitanes y más experimentados de la plantilla

Bryan Rovira, futbolista del Deportes Tolima, afirmó que la institución necesita un título: “No es por vender humo”

Mauricio Gómez atacó a María José Pizarro por asesinato de coordinador de De la Espriella: “Su Paz Total es la culpable de la violencia”

El exsenador acusó a sus adversarios de explotar la coyuntura y de actuar con motivaciones electorales, al asegurar que el país enfrenta una crisis de seguridad que supone amenazas concretas para la ciudadanía y la democracia

Mauricio Gómez atacó a María José Pizarro por asesinato de coordinador de De la Espriella: “Su Paz Total es la culpable de la violencia”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Esposa de Luis Alfonso reveló los momentos incómodos que ha vivido con las fanáticas: “Me iba a pegar”

Esposa de Luis Alfonso reveló los momentos incómodos que ha vivido con las fanáticas: “Me iba a pegar”

Sara Corrales enterneció a sus fanáticos con la primera publicación de su bebé: “Un instante que partió mi vida en dos”

Diva Jessurum contó la verdad detrás del final de su matrimonio por una “deslealtad económica”

Ana del Castillo fue captada bajando de un árbol unos mangos sin permiso y su reacción desató risas

El abogado de Shakira celebra la sentencia que tumba el caso fiscal de 2011 y argumentó que hubo "presión moral y psicológica"

Deportes

Bryan Rovira, futbolista del Deportes Tolima, afirmó que la institución necesita un título: “No es por vender humo”

Bryan Rovira, futbolista del Deportes Tolima, afirmó que la institución necesita un título: “No es por vender humo”

Jorge Bermúdez, ex selección Colombia, analizó la convocatoria de la Tricolor: “Llamar 55 jugadores es una exageración”

José Mourinho llegaría al Real Madrid: estos son los colombianos que ha dirigido “The Special One”

Envigado FC vs. Deportes Quindío: se define el primer gran finalista del Torneo BetPlay 2026-1

Tabla de posiciones de la Liga Femenina tras la fecha 11: Atlético Nacional, Deportivo Cali y América con cupo asegurado en las finales