Colombia

‘Fico’ Gutiérrez lanzó pullas a Petro por insistir en una Asamblea Constituyente en la recta final de su Gobierno: “La misma fórmula de siempre”

El alcalde de Medellín, en un mensaje publicado en la red social X, señaló que la iniciativa promovida por el presidente de la República buscaría ampliar el poder del actual mandatario bajo la promesa de reformas estructurales al Estado

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Federico Gutiérrez acusa al presidente Petro de usar el poder para intimidar a sus opositores y Petro lanza fuerte mensaje - crédito Colprensa - Presidencia
Federico Gutiérrez acusó al presidente Petro de querer perpetuarse en el poder a través de la constituyente - crédito Colprensa - Presidencia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, volvió a cuestionar la iniciativa del presidente de la República, Gustavo Petro, de convocar una asamblea nacional constituyente en el país: iniciativa que avanza con la recolección de firmas del comité promotor, avalada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y que busca, tras cumplir con más de 2 millones de apoyos, conminar al próximo Congreso a su análisis.

Con una publicación hecha en la red social X, Gutiérrez lanzó críticas directas contra el mandatario, a quien calificó de seguir “la misma fórmula de siempre” para intentar modificar el marco institucional del país. El mandatario distrital insistió en esta discusión con la publicación que hizo en su perfil, en la que recomendó la lectura del libro del reconocido jurista Mauricio Gaona, La Constitución soy yo.

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Fico Gutiérrez y sus críticas a Gustavo Petro
Con este mensaje, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez arreció en sus críticas al presidente Gustavo Petro por impulsar la constituyente - crédito @FicoGutierrez/X

El alcalde aprovechó este mensaje para precisar sobre lo que considera son riesgos para la estabilidad democrática. “En campaña dicen que no convocarán a una Asamblea Nacional Constituyente y cuando llegan al poder es lo primero que hacen”, advirtió Gutiérrez, como un fuerte señalamiento a la idea de Petro de impulsar una constituyente para destrabar las reformas sociales no aprobadas.

¿Qué buscaría Gustavo Petro con una asamblea constituyente en Colombia?

El mandatario ha insistido en que el propósito no es derogar la Constitución de 1991, sino ampliarla para incluir un nuevo capítulo que permita avanzar en temas como salud, pensiones y trabajo, además de combatir la corrupción. Según ha explicado el Ejecutivo, el mecanismo elegido para iniciar el proceso es la recolección de firmas y la posterior radicación de un proyecto de ley, con el fin de que vaya a las urnas.

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En efecto, Petro está convencido de que la constituyente permitiría superar el bloqueo legislativo y avanzar en reformas estructurales que no han logrado consenso parlamentario; por lo que busca legitimidad popular mediante la participación ciudadana en el proceso de recolección de firmas y en la eventual consulta electoral, que de llegar a la meta instará al legislativo a darle trámite al proyecto.

Gustavo Petro firmó en 2018 unas tablas en las que prometió no convocar a una constituyente - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro firmó en 2018 unas tablas en las que prometió no convocar a una constituyente - crédito @petrogustavo/X

Frente a esto, las críticas de “Fico” centraron en el trasfondo político de la iniciativa, pues sostuvo que la estrategia de la constituyente, más que resolver problemas de fondo, busca crear una plataforma electoral que permita a Petro consolidar su poder. “Más allá del populismo de ciertos ‘líderes’, lo que hay detrás es un aspirante a dictador”, escribió el alcalde de Medellín en sus plataformas digitales.

A la par de estos duros comentarios, el alcalde Gutiérrez citó algunos fragmentos del libro de Gaona: en los que, a su juicio, describiría a la perfección en su libro cómo han caído las democracias en América Latina durante el siglo XXI a partir de maniobras políticas similares. Y mostró sus reparos a la manera en que Petro ha defendido la idea como instrumento democrático y no una amenaza a la institucionalidad.

El mandatario ha explicado que el proceso se ajusta a los mecanismos legales y busca dar voz a la ciudadanía ante la imposibilidad de consensos en el Congreso. “No hay que cambiar la Constitución, hay que cambiar al Gobierno”, indicó Gutiérrez, que utilizó al constitucionalista Gaona para enfatizar su rechazo a la idea de una constituyente, que avanza pese a que el presidente prometió no impulsarla.

Y es que para el alcalde de Medellín, la propuesta representa un “salto al vacío” y una fuente de incertidumbre tanto política como económica. “Los verdaderos cambios para el país no requieren modificar la Carta Magna, sino gobernar con capacidad de ejecución”, destacó el mandatario local, que insistió en que la iniciativa genera inestabilidad institucional y distrae la atención de problemas reales.

El tema ha provocado reacciones en diferentes sectores políticos y sociales, pues expertos constitucionalistas y organizaciones civiles han advertido sobre los riesgos de abrir la puerta a una modificación amplia de la Constitución sin suficientes garantías de equilibrio de poderes. Y cómo este tipo de procesos han derivado en el debilitamiento de instituciones democráticas en otros países.

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