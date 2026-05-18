Clemencia Vargas, hija del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, votará por Abelardo de la Espriella: así hizo el anuncio

Clemencia Vargas, hija del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, invitó a votar por Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

Clemencia Vargas Umaña, hija del exvicepresidente de la República Germán Vargas Lleras, convocó el lunes 18 de mayo a votar por el abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales del 31 de mayo en el país: en la que el autodenominado “Tigre” buscará meterse en una eventual segunda vuelta, de acuerdo con las proyecciones de las diferentes firmas encuestadoras.

Vargas Umaña, que viene de despedir a su padre, que falleció el 8 de mayo tras un prolongado cáncer, protagonizó un nuevo pronunciamiento luego del llamado que ya había hecho a los simpatizantes de su padre: enfocado a evitar que llegue el senador Iván Cepeda a la Casa de Nariño. Sobre todo cuando el congresista del Pacto Histórico es el gran favorito para continuar con el proyecto progresista.

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La decisión de Clemencia Vargas fue comunicada a través de sus redes sociales, acompañada por la gráfica de las tendencias de voto desde el 12 de marzo hasta el 15 de mayo, en un periodo en el que De la Espriella creció del 26,8% al 31,5% según el sondeo de la firma Atlas-Intel y que fue publicado por Semana; pese a los serios reparos que existen contra esta compañía por su metodología.

En sus redes sociales, Clemencia Vargas invitó a votar por el abogado Abelardo de la Espriella - crédito @clemevargas/X

“Vamos todos a votar. Votemos por Abelardo. No podemos no llegar unidos”, destacó la mujer, que añadió una frase que remite al pensamiento político de su padre. “Como lo dijo Germán Vargas Lleras, con el que vaya punteando”, agregó la hija del fallecido político, lo que fue tema de conversación en las plataformas digitales, a 13 días de que se lleve a cabo la primera vuelta presidencial, el 31 de mayo.

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Y es que, según la medición, De la Espriella alcanzó un 32,9% de intención de voto, con lo que duplicaría a la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, que registra el 16,7%. De esta manera se acercaría, según la medición, al congresista Cepeda, que lidera con el 37,6%. Este sondeo ha desatado toda clase de reacciones en el espectro político, a una semana de la muerte de Vargas Lleras.

Germán Vargas Lleras fue dos veces candidato presidencial, en 2014 y 2018 - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Bancada de Cambio Radical en el Congreso estaría dividida de cara a las elecciones presidenciales

Este respaldo activaría una señal notable en el Congreso, en la que la bancada de Cambio Radical se mantenía dividida frente a la perspectiva electoral y habían iniciado deliberaciones internas desde antes de Semana Santa para definir su postura. Algunos congresistas del partido, entre ellos Carlos Fernando Motoa y Lina Garrido, ya habían hecho público su apoyo a De la Espriella en la contienda.

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No obstante, la representante Carolina Arbeláez expresó su preferencia por Valencia, con miras a la jornada que se aproxima. Por ello, lo dicho por Clemencia Vargas fue entendido como una especie de “última voluntad” de su padre, que ejerció la vicepresidencia entre 2014 y 2017, a la par de su gestión como ministro de la administración de Juan Manuel Santos, en las carteras de Vivienda y Justicia.

Abelardo de la Espriella, por su parte, llamó a honrar los valores de Germán Vargas Lleras y evitar la reelección del gobierno progresista - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Lina Gasca/Colprensa

Es válido recordar que en entrevistas concedidas a medios radiales, la mujer insistió en el significado del legado político del fallecido político. “Él fue el primero que salió a decir que Colombia necesitaba un gran proyecto de unidad. Yo creo que si hoy quisiéramos honrar algún legado de Germán Vargas Lleras, sería que por ningún motivo les entregáramos a este país a Cepeda y sus secuaces”, dijo en Blu Radio.

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Un mensaje que reiteró en su presencia en La FM de RCN Radio. “La mejor memoria que le pudiéramos dar a mi papá, ya que no le dimos la oportunidad de ser presidente, es que le hagamos un homenaje a él eligiendo bien en estas próximas elecciones”, acotó la bailarina profesional, administradora de empresas y emprendedora social, que alzó su voz para conceptuar sobre el devenir político.