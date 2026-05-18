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José Mourinho llegaría al Real Madrid: estos son los colombianos que ha dirigido “The Special One”

El técnico portugués regresaría al banquillo del equipo español después de trece años, lo que generaría que deje de dirigir al séptimo colombiano que dirigió en su carrera: Richard Ríos

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El anuncio lo hizo oficial a través de su cuenta de 'X' en donde colocó la tradicional frase "Here we go" - crédito @FabrizioRomano/X

José Mourinho será el nuevo entrenador del Real Madrid, así lo confirmó Fabrizio Romano, el periodista más reconocido a nivel mundial en el ámbito del mercado de pases en el fútbol europeo. El anuncio lo hizo a través de su cuenta de X, con la tradicional frase que indica que una transferencia de un director técnico o jugador se ha completado: “Here we go”, que a español traduce aquí vamos.

Esta noticia significaría que Richard Ríos, mediocampista colombiano, cambiaría de entrenador en su equipo, Benfica de Portugal, que actualmente aún sigue teniendo a José Mourinho como su entrenador principal. Ríos se conviritió en el séptimo futbolista colombiano que ha sido dirigido por el mítico entrenador portugués, la lista la complementan:

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  • Iván Ramiro Córdoba: Inter de Milán.
  • Nelson Rivas: Inter de Milán.
  • Juan Guillermo Cuadrado: Chelsea.
  • Radamel Falcao García: Chelsea.
  • Dávinson Sánchez: Tottenham.
  • Jhon Jáder Durán: Fenerbahçe.

El técnico portugués ha dirigido siete colombianos a lo largo de su carrera - crédito @AdriRM33/X

Actualmente, cinco de esos siete jugadores siguen en actividad: Juan Guillermo Cuadrado en el Pisa de Italia, Radamel Falcao en Millonarios, Dávinson Sánchez en Galatasaray y Jhon Jader en el Zenit de Rusia. Sin embargo, la posibilidad de reencuentro con alguno de ellos en el Real Madrid es mínima con todos, exceptuando con Richard Ríos, pues Falcao y Cuadrado se encuentran en el final de sus carreras y no tuvieron mayor rodaje cuando fueron dirigidos por “Mou”. Mientras que Durán y Sánchez, si bien son jóvenes, no atraviesan por un momento actual que los pueda llevar al Madrid.

Caso distinto es el de Richard Ríos que tuvo una sobresaliente primera temporada en el fútbol europeo con 40 partidos jugados, 8 goles y seis asistencias. Estadísticas con las cuales correspondió a la confianza que precisamente depositó en él Mourinho al pedirlo, llevarlo y ponerlo como titular en el Benfica de Portugal.

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En un momento de su carrera, Mourinho fue acusado de racismo, el técnico luso afirmó que no conocen las raíces que tiene él con el África - crédito @SkySportsNews / X

¿Cuándo estuvo José Mourinho en el Real Madrid?

El regreso de “The Special One”, como se conoce a Mourinho, al equipo español después se produciría después de 13 años de su primer paso por el Real Madrid. Ya lo había dirigido al entre 2010 y 2013, tres años en los cuales conquistó tres títulos nacionales:

  • Copa del Rey (2010-11)
  • LaLiga (2011-12) (conocida como “la Liga de los récords” por alcanzar 100 puntos)
  • Supercopa de España (2012)
José Mourinho ha dirigido siete colombianos a lo largo de su carrera - crédito Real Madrid/Uefa Champions League
José Mourinho ha dirigido siete colombianos a lo largo de su carrera - crédito Real Madrid/Uefa Champions League

¿Por qué Mourinho se fue del Madrid?

José Mourinho se fue del Real Madrid en mayo de 2013 de mutuo acuerdo con el club, una salida impulsada por el desgaste general, la presión mediática y el deterioro de la relación con varios pesos pesados del vestuario tras una temporada 2012-2013 en la que no se lograron títulos importantes. Mourinho no lograba conectar con los jugadores a cierto nivel, y no conseguía tener el mismo impacto en España que en Inglaterra e Italia. En Madrid, la prensa nacional lo acosaba sin piedad, una y otra vez.

Los motivos principales de su salida fueron:

  • Desgaste en el vestuario: La relación de Mourinho con varios jugadores clave, especialmente con el capitán Iker Casillas, se fracturó profundamente. La decisión del técnico de sentar al guardameta en el banquillo creó dos bandos dentro del madridismo.
  • Tensión con la prensa y el entorno: La alta intensidad y el constante enfrentamiento con la prensa española, sumados a la presión del Santiago Bernabéu, hicieron que el ambiente fuera insostenible para el entrenador portugués.
  • Temporada sin grandes títulos: En su última campaña (2012-2013), el equipo no pudo conquistar ni la Champions League ni la Liga, quedando además eliminado en la final de la Copa del Rey, lo que precipitó el fin del ciclo.
  • Decisión consensuada: A pesar de tener contrato en vigor, el propio Mourinho y el presidente Florentino Pérez determinaron que la etapa había concluido y que era lo mejor para ambas partes, permitiendo así que el portugués fichara por el Chelsea unos meses después.

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