La historia de John Jairo Martínez, el hombre que logró que los hijos de crianza puedan heredar en Colombia

Martínez vivió 37 años con María Plazas, la mujer que lo recibió junto a su hermano cuando tenía siete años - crédito Visuales IA

Una de las preguntas que más se repiten cuándo muere una persona es cual es el grado de consanguinidad máximo para que alguien se pueda considerar heredero del fallecido, además de los trámites que se deben realizar durante un juicio de sucesión.

Habitualmente la herencia de una persona que no realizó un testamento legalmente radicado es para su pareja, hijos o familiares más cercanos; sin embargo, en Colombia un hombre logró consolidar la primera herencia legal para un heredero de crianza.

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Se trata de John Jairo Martínez, de 45 años, que fue el protagonista del último programa emitido en Los Informantes, en dónde narró el proceso legal por el que tuvo que pasar para recibir lo que dejó María Plazas, la mujer que lo crio desde que él tenía siete años.

María Plazas recibió a los dos menores porque la madre de ellos no tenía dinero para su crianza - crédito Visuales IA

En una entrevista con el programa mencionado, Martínez explicó que su madre, de escasos recursos, tomó la decisión entregarlo junto a un hermano a María Plazas, que no tuvo hijos y vivió junto a ellos el resto de su vida en Boyacá.

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“Su situación tan difícil, de falta de dinero, falta de protección, porque tras la muerte de mi padre ella queda desprotegida completamente”, fue lo que expuso Martínez como los argumentos que tuvo su madre para entregarlos.

“Mamá María”, como la llamaban, falleció en 2021 durante la pandemia, desde entonces comenzó la disputa legal para demostrar que ellos eran los hijos de crianza de la difunta y por ello debían heredar la vivienda en la que se criaron.

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“Uno puede alegar hijos de crianza. Le dan un término de 5 años para poder demostrar que hay un vínculo de familia, que hay cariño, que hay protección, que hay cuidados. En mi caso fueron 37 años de convivencia con mi mamá, era más que suficiente”, narró John Jairo Martínez.

Tras la muerte de su madre adoptiva, Martínez perdió a su hermano tras un accidente de tránsito - crédito Visuales IA

Durante el proceso tuvo que entregar fotos, certificados escolares, y otras pruebas que recopiló para que el juez designado al caso fallara a su favor; sin embargo, en dos instancias el fallo fue negativo.

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Mientras el proceso avanzaba, su hermano falleció durante un accidente de tránsito y John Jairo tuvo que afrontar las dos perdidas mientras esperaba que la justicia confirmara que los tres habían conformado una familia.

Al final, la Corte Suprema de Justicia falló a su favor, lo que para Martínez es una muestra de que no todas las familias son convencionales: “Para mí se hizo justicia. Fue una convivencia, lo que realmente es una familia de verdad, donde hay amor, donde hay cariño, cuidado, respeto”.

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Luego de dos impugnaciones, John Jairo fue reconocido como heredero - crédito Colprensa

Sobre el fallo, el magistrado Fernando Jiménez, que fue el encargado de dictar la sentencia, explicó al medio citado que con esta decisión se busca demostrar que hay “normalidades” que en Colombia se deben concientizar en la sociedad, como el ejemplo de John Jairo Martínez y su hermano.

“Nosotros tenemos una riqueza natural, pero también humana muy importante en el país y una gran diversidad de formas sociales. Un poco la ley intenta ajustarse, digamos, a esa dinámica de nuevas formas familiares”.

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El magistrado resaltó que, a pesar de que la madre biológica de Martínez sigue viva y que él tiene contacto con ella, eso no evita que sea considerado un heredero de María Plazas, que no tuvo hijos ni se casó en ningún momento.

“A pesar de que sobrevive la madre biológica, el demandante tiene derecho a ser declarado hijo de crianza de María Riquilda Plaza, puesto que ella lo acogió y protegió desde niño”, puntualizó el magistrado, que explicó que estas dinámicas no son poco habituales en Colombia, principalmente por casos en los que menores pierden a sus progenitores a una corta edad.

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