Colombia

Denuncian robo de camioneta de la UNP al servicio de la guardia indígena en Cajibío, Cauca: hombres armados retuvieron a dos líderes

El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) alertó que en el vehículo viajaban el coordinador de la guardia y el kiwe thegna a los que amenazaron durante varios minutos con armas de fuego

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Las autoridades dieron a conocer que ya han sido recuperados algunos de los vehículos robados - crédito Gobernación de Santander, UNP
Los hombres se llevaron el vehículo oficial tras retener a dos líderes de la guardia indígena en el Cauca - crédito Gobernación de Santander, UNP

Hay alerta máxima en el departamento del Cauca, después de que el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) denunciara en la mañana del lunes 18 de mayo sobre el robo de un vehículo oficial asignado a la guardia indígena del municipio de Cajibío.

Según informó la organización indígena, los hechos ocurrieron sobre las 10:23 p. m. del domingo 17 de mayo cuando sujetos armados interceptaron la camioneta de placas NQK680 de color blanco.

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Una vez detuvieron el automotor, los delincuentes habrían intimidado a sus dos ocupantes que, según el Cric, son un coordinador de la guardia indígena y un wike thegna, también conocido como guardián.

“Hacia las 10:23 de la noche del domingo 17 de mayo de 2026, en el sector el Cofre, municipio de Cajibío, fue interceptada por hombres armados la camioneta asignada a la Guardia Indígena Regional, perteneciente a la Unidad Nacional de Protección, de placas NQK 680, color blanco”, señaló el Cric en un comunicado.

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