Colombia

Martín Santos dijo que los ‘uribistas’ enfrentan el acoso que denunció su familia y Peter Albeiro respondió: “Regaló el pais”

El hijo mayor del expresidente Juan Manuel Santos afirmó que nadie debería pasar por esa situación, mientras que el comediante sostuvo que al exmandatario colombiano no se le puede perdonar ni olvidar

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Martín Santos y Piter Albeiro - crédito Diego Pineda/Colprensa/@piteralbeiro/Instagram
Los pronunciamientos de Martín Santos y Piter Albeiro fueron hechos en sus cuentas oficiales de X - crédito Diego Pineda/Colprensa/@piteralbeiro/Instagram

Martín Santos, hijo mayor del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018), afirmó que los seguidores del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) estarían experimentando lo mismo que su familia vivió por parte de los propios seguidores del líder del Centro Democrático.

En su cuenta oficial de X, Martín Santos señaló que los “uribistas” estarían siendo víctimas de presunto “matoneo” y “difamación”, por lo que hizo un llamado a convertir este momento en una oportunidad para reflexionar. Según el hijo mayor del expresidente Santos, nadie debería atravesar por esa situación.

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“Los de Uribe ahora están sintiendo lo que mi familia ha sufrido por años de su parte: constante difamación y matoneo. Ojalá sea una oportunidad para la reflexión. Nadie lo merece (sic)”, indicó Martín Santos.

Martín Santos y Piter Albeiro - crédito @MartinSantosR/X
Martín Santos señaló que los “uribistas” estarían siendo víctimas de presunto “matoneo” y “difamación”, por lo que hizo un llamado a convertir este momento en una oportunidad para reflexionar - crédito @MartinSantosR/X

Por esta publicación, el comediante Piter Albeiro, que ha manifestado su respaldo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, lanzó fuertes críticas contra el expresidente Juan Manuel Santos.

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Según Piter Albeiro, el exmandatario colombiano “se merece todo el rechazo y el olvido” por, supuestamente, haber entregado Colombia a la guerrilla.

El reconocido comediante calificó como una burla a las víctimas que integrantes de las extintas Farc ocuparan una curul en el Congreso de la República y afirmó que eso no se puede perdonar ni olvidar.

“Juan Manuel Santos se merece todo el rechazo y el olvido del tipo que le regaló el pais a la guerrilla, que los sentó en el Congreso burlándose de cada victima de ellos. Ni perdón ni olvido (sic)”, aseveró Piter Albeiro.

Piter Albeiro - crédito @PITERALBEIRO/X
Piter Albeiro calificó como una burla a las víctimas que integrantes de las extintas Farc ocuparan una curul en el Congreso de la República y afirmó que eso no se puede perdonar ni olvidar - crédito @PITERALBEIRO/X

El humorista Piter Albeiro, conocido por su postura crítica contra el expresidente Santos, ha utilizado su cuenta de X en más de una ocasión para expresar su desacuerdo con el exmandatario y con varios políticos asociados a este.

En un mensaje directo, Piter Albeiro rechazó tanto al exmandatario como a sus aliados, señalando: “Cállese TRAIDOR acá no lo queremos ni a ud ni a sus candidatos Pinzón, Roy Barreras y David Luna no señor no engañan a nadie (sic)”.

Durante la discusión pública entre Juan Manuel Santos y Abelardo de la Espriella, surgida meses atrás, Piter Albeiro intervino y dirigió una acusación frontal hacia Santos.

El humorista cuestionó las decisiones tomadas durante el proceso de paz, afirmando que la inclusión de antiguos líderes guerrilleros en el Congreso representó una traición para aquellos ciudadanos que confiaron en la palabra del entonces presidente. En palabras de Piter Albeiro: “Usted traicionó un país que creyó en sus palabras”.

La participación del comediante añadió una visión crítica al debate, enfatizando que el respaldo ciudadano al acuerdo de paz no implicaba aceptar la presencia de figuras como Timochenko y otros excombatientes en el Congreso. Según Piter Albeiro, esta situación significó una burla para Colombia y para las víctimas del conflicto armado.

“Todos pudieron estar de acuerdo con la paz, pero nadie aceptaba ver a Timochenko, Tornillo y la esposa de Tirofijo en el Congreso, burlándose de Colombia y de las víctimas. Usted traicionó a un país que confió en sus palabras (sic)“, reiteró el humorista en sus redes sociales.

Piter Albeiro se metió en la discusión entre Abelardo De La Espriella y el expresidente Juan Manuel Santos - crédito @piteralbeiro / Instagram, @ABDELAESPRIELLA y @JuanManSantos
Durante la discusión pública entre Juan Manuel Santos y Abelardo de la Espriella, surgida meses atrás, Piter Albeiro intervino y dirigió una acusación frontal hacia Santos - crédito @piteralbeiro/Instagram/@ABDELAESPRIELLA/@JuanManSantos/X

Además, al responder un comentario adicional en la red, Piter Albeiro subrayó que el problema de fondo en el país persiste mientras el narcotráfico siga financiando la guerra: “Hola Luis, no sé en qué país pasa lo que dice, pero la guerra no se acaba mientras sea el narcotráfico el que financia”.

Recientemente, Piter Albeiro utilizó su cuenta de X para emitir un mensaje crítico hacia la periodista María Lucía Fernández, mejor conocida como Malú por su entrevista con Abelardo de la Espriella.

El comediante cuestionó el trato que recibe la comunicadora en redes sociales y expresó: “Ahora resulta que esa señora puede preguntar estupideces y todo el mundo la tiene que aplaudir?? Ahhhh bueno (sic)”. A través de sus publicaciones, Piter Albeiro ha dejado en claro su respaldo a De la Espriella.

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