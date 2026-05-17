Cinco integrantes de Los Espartanos fueron capturados en Buenaventura: Entre ellos está alias Vitricio, cuarto cabecilla de la banda criminal

La Armada de Colombia, la Policía Nacional y la Fiscalía General coordinaron acciones para desarticular el Grupo Delincuencial Organizado Los Espartanos - crédito Armada

Cinco presuntos miembros del grupo delincuencial organizado Los Espartanos fueron detenidos en el Distrito Especial de Buenaventura (Valle del Cauca), durante una serie de operativos coordinados entre la Armada de Colombia, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Entre los capturados se encuentra alias Vitricio, quien sería el responsable del cuarto nivel de mando dentro de la estructura criminal. Esta persona era buscada por delitos como secuestro extorsivo, desplazamiento forzado, homicidio, concierto para delinquir agravado, hurto calificado y hurto agravado.

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Su detención se produjo tras un allanamiento realizado por el Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 24 junto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en el barrio Alberto Lleras Camargo, de la Comuna 3.

Así como explicó el mayor de Infantería de Marina Diego Santamaría, comandante del Gaula Militar Buenaventura: “La Armada de Colombia, a través de tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina número 24 y el Gaula Militar Buenaventura, logró la captura de cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado Espartanos. Entre las capturas se encuentra alias Vitricio, señalado de ocupar el cuarto nivel al mando de esta estructura criminal y presuntamente responsable de delitos como el secuestro, la extorsión, hurtos, homicidios y desplazamiento forzado".

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Alias Vitricio, uno de los capturados en el barrio Alberto Lleras Camargo, tenía orden vigente por secuestro extorsivo y otros graves delitos.- crédito Armada

Las operaciones, divididas en dos fases, permitieron también la captura de tres hombres y una mujer en el barrio Cristóbal Colón, Comuna 11, luego de que tropas del Gaula Militar Buenaventura y agentes de la Sijín allanaran dos viviendas.

“En una segunda acción realizada en la comuna número once, fueron capturados cuatro sujetos quienes tenían en su poder una pistola, un revólver, un proveedor y varios cartuchos de diferentes calibres”, agregó el oficial.

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Según información de inteligencia militar, los detenidos utilizaban este armamento para amenazar a la población civil y ejecutar extorsiones y homicidios selectivos en la región. Los capturados y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades judiciales para la continuación de los procesos legales.

La Armada de Colombia aseguró que mantendrá operaciones ofensivas en la zona con el fin de combatir a los grupos delincuenciales que alteran la estabilidad y convivencia en el litoral Pacífico, reafirmando su compromiso con la tranquilidad de las comunidades de la región.

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Las autoridades capturaron a cinco presuntos integrantes de Los Espartanos en operativos conjuntos en el Distrito Especial de Buenaventura - crédito Armada

“La Armada de Colombia reafirma su compromiso con la seguridad y tranquilidad de las comunidades del Pacífico colombiano mediante el desarrollo permanente de operaciones contra las estructuras criminales que delinquen en esta zona del país. 2026 Azul que inspira, fuerza que protege”, finalizó diciendo el comandante del Gaula Militar Buenaventura.

Detenido el líder de Los Espartanos de Buenaventura en Bolivia: alias Mapaya se enfrentó a bala con la Policía

La captura de Jorge Isaac Campas Jiménez, conocido como alias Mapaya, marcó el cierre de un operativo policial en la localidad de Paurito, situada a treinta kilómetros de Santa Cruz. La intervención, ejecutada por la Policía boliviana, desembocó en la detención de uno de los criminales más buscados de Colombia, junto a otros doce individuos.

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Las autoridades colombianas habían identificado a Mapaya como uno de los líderes más peligrosos de la organización denominada Los Espartanos. Su historial incluye acusaciones por homicidio, extorsión y porte ilegal de armas. Tras huir de Colombia en 2021, el prófugo había logrado evadir la medida de casa por cárcel, situación que llevó a las autoridades a ofrecer una recompensa por información sobre su paradero.

Un despliegue en Paurito, Bolivia, permitió la aprehensión de uno de los cabecillas criminales más buscados de Colombia, mientras otros doce sospechosos también fueron detenidos y se incautaron armas durante la intervención - crédito Policía Nacional de Colombia

Durante la intervención policial, los agentes irrumpieron en un predio donde se realizaba una celebración. Según el coronel David Gómez, comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, al ingresar al lugar, los efectivos fueron recibidos con disparos. “Cuando ingresamos al lugar, estos señores empezaron a disparar a nuestros efectivos policiales”, detalló Gómez, citado por Semana.

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A pesar del intercambio de disparos, no se registraron heridos entre los presentes o los agentes. El grupo detenido estaba compuesto por once ciudadanos colombianos y dos bolivianos. Tras la requisa, los uniformados incautaron tres armas de fuego, entre ellas pistolas de calibre nueve milímetros.

El operativo que permitió la captura de Mapaya también derivó en el traslado de todos los aprehendidos a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Allí, serán procesados por los delitos de organización criminal y porte ilegal de armas.

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