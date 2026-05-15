Colombia

Marta Lucía Ramírez pidió al Gobierno Petro caravanas de seguridad para proteger a los votantes en las elecciones

La exvicepresidenta solicitó reforzar el Plan Democracia con medidas extraordinarias en municipios con riesgo de intimidación por parte de grupos armados, tras las alertas emitidas por la MOE

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A pocos meses de las elecciones en Colombia, Marta Lucía Ramírez propone caravanas de seguridad electoral para proteger a los votantes en zonas de riesgo - crédito Marta Lucía Ramírez/Tik Tok

A pocas semanas de que Colombia entre de lleno en un nuevo calendario electoral, la seguridad de los ciudadanos en las regiones volvió a instalarse en el centro del debate político. Esta vez, el llamado vino desde una voz con experiencia en temas de defensa y gobernabilidad. La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez pidió al Gobierno nacional adoptar medidas extraordinarias para blindar el derecho al voto en zonas donde persisten riesgos de presión por parte de grupos armados.

A través de una carta formal dirigida al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y de un pronunciamiento público compartido en redes sociales, la exfuncionaria planteó la creación de caravanas de seguridad electoral en municipios donde, según las alertas, podrían presentarse amenazas contra los electores durante las presidenciales.

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La exvicepresidenta alerta sobre amenazas de actores armados y pide al Gobierno nacional medidas urgentes para garantizar el derecho al voto - crédito Colprensa
La exvicepresidenta alerta sobre amenazas de actores armados y pide al Gobierno nacional medidas urgentes para garantizar el derecho al voto - crédito Colprensa

La propuesta surgió en medio de las advertencias hechas por la Misión de Observación Electoral (MOE), entidad que viene alertando sobre escenarios de intimidación, restricciones a la participación política y posibles hechos de violencia en distintas regiones del país. Frente a ese panorama, Ramírez aseguró que no se trata de una preocupación menor, sino de una señal que exige respuestas institucionales rápidas.

En el mensaje enviado al ministro, la exvicepresidenta recordó los reportes conocidos en los últimos meses sobre presiones ejercidas por actores ilegales en zonas rurales y apartadas. Desde su perspectiva, el Estado debe anticiparse y garantizar que ningún ciudadano tenga que escoger entre participar en democracia o proteger su vida.

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“Al señor ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, he enviado una comunicación solicitándole la implementación de caravanas de seguridad electoral en aquellos municipios con alto riesgo de coacción armada a los electores”. La exvicepresidenta sostuvo que la solicitud se enmarca dentro del tradicional Plan Democracia, estrategia que históricamente acompaña las jornadas electorales en Colombia. Sin embargo, planteó que el contexto actual obliga a fortalecer ese esquema con acciones adicionales que permitan proteger especialmente a comunidades donde la presencia institucional suele ser más limitada.

La propuesta de Ramírez plantea la coordinación entre Fuerza Pública, Fiscalía, Registraduría y misiones de observación nacional e internacional - crédito Marta Lucía Ramírez/TikTok
La propuesta de Ramírez plantea la coordinación entre Fuerza Pública, Fiscalía, Registraduría y misiones de observación nacional e internacional - crédito Marta Lucía Ramírez/TikTok

“Señor ministro, hay muchas alertas emitidas por la Misión de Observación Electoral MOE sobre los riesgos de intimidación y amenazas de los actores ilegales a los ciudadanos de distintos municipios del país en estas próximas elecciones presidenciales”. Según explicó, la idea es que esas caravanas sean coordinadas entre varias instituciones del Estado y organismos de observación. En su planteamiento, participarían integrantes de la Fuerza Pública, autoridades territoriales, la Fiscalía, la Registraduría y misiones nacionales e internacionales de observación electoral.

“Proponemos la organización de estas caravanas de seguridad electoral con la participación de la Fuerza Pública, autoridades territoriales, la Secretaría General de la Nación, la Misión de Observación Electoral, la propia Registraduría”. Ramírez argumentó que este tipo de acompañamiento podría convertirse en una herramienta disuasiva frente a organizaciones criminales que, según dijo, intentan influir en la decisión de comunidades enteras mediante amenazas o restricciones ilegales.

La exfuncionaria incluso recordó experiencias para sustentar su propuesta. Mencionó que durante su etapa como ministra de Defensa, entre 2002 y 2003, se implementaron caravanas de seguridad en las carreteras del país para recuperar la movilidad y devolver confianza a la ciudadanía en zonas de alta complejidad.

"“Un candidato que forma parte de la dirección de su partido solo puede presentarse por otra colectividad si renuncia 12 meses antes", dijo Frey Muñoz, subdirector de la Misión de Observación Electoral (MOE) - crédito Colprensa
La Misión de Observación Electoral (MOE) advierte sobre posibles hechos de intimidación y violencia política en múltiples regiones del país - crédito Colprensa

“Colombia ya demostró en el pasado que mediante las caravanas de seguridad que implementamos en el año 2002 y 2003, cuando fui ministra de la Defensa, pudimos recuperar la confianza de los colombianos”.

Para Ramírez, el desafío ahora es trasladar esa experiencia al escenario electoral. En su visión, la seguridad democrática no se limita al orden público, sino que pasa por garantizar que cada ciudadano pueda llegar a las urnas sin miedo, sin presiones y sin la sombra de estructuras criminales. “Hoy el desafío democrático exige recuperar también la seguridad y la libertad de los colombianos para acudir masivamente a las urnas sin miedo, sin presión de organizaciones criminales”.

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