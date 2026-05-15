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Cuántas empresas en Colombia están controladas por extranjeros: esto dice informe de la Superintendencia de Sociedades

Estados Unidos, España y otros países diversifican el liderazgo de grandes compañías en las principales regiones productivas del país suramericano

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La Cámara de Comercio de Bogotá registra más de 7.000 empreas extranjeras - crédito Colprensa
La Cámara de Comercio de Bogotá registra más de 7.000 empreas extranjeras - crédito Colprensa

Miles de sociedades colombianas se encuentran en la actualidad bajo el control de matrices extranjeras, según cifras divulgadas por la Superintendencia de Sociedades, que presentó un estudio que refleja el fortalecimiento progresivo de la cultura de revelación y cumplimiento corporativo en el país.

En total, 12.101 empresas colombianas están controladas por matrices extranjeras, de acuerdo con el informe publicado por la entidad. El fenómeno evidencia la magnitud de la influencia internacional en la economía, mientras resalta la relevancia de la transparencia y el gobierno corporativo para el sector empresarial colombiano. El análisis oficial identificó 737 grupos empresariales controlados por matrices extranjeras, dentro de los cuales operan 1.691 sociedades subordinadas. Además, otras 10.410 sociedades están bajo control de matrices extranjeras, aunque no integran formalmente ningún grupo empresarial.

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Los datos, tomados a partir de información de las 58 cámaras de comercio, confirman la presencia significativa de capital internacional y la diversidad de estructuras de control societario en el país.

La Superintendencia de Sociedades requirió información a las 58 cámaras de comercio del país sobre inscripciones de grupos empresariales y situaciones de control con matrices extranjeras - crédito Superintendencia de Sociedades
La Superintendencia de Sociedades requirió información a las 58 cámaras de comercio del país sobre inscripciones de grupos empresariales y situaciones de control con matrices extranjeras - crédito Superintendencia de Sociedades

“Este avance ha sido impulsado por las actuaciones pedagógicas, preventivas y de supervisión adelantadas por la Superintendencia de Sociedades, así como por las investigaciones orientadas a verificar el cumplimiento del régimen de matrices y subordinadas”, señaló la superintendente de Sociedades, Nini Johanna Castañeda.

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Concentración de la inversión extranjera por países

Según la Supersociedades, el capital extranjero en Colombia proviene principalmente de Estados Unidos, Venezuela, España, Panamá, México, Inglaterra, Chile, China, Perú y Francia.

La importancia de esta diversidad recae en que ratifica el papel estratégico de Colombia en el mercado regional y fortalece la consolidación de grupos empresariales transnacionales.

Bogotá concentra más sociedades extranjeras que cualquier otra región - crédito Superintendencia de Sociedades
Bogotá concentra más sociedades extranjeras que cualquier otra región - crédito Superintendencia de Sociedades

Regiones de Colombia con mayor actividad empresarial extranjera

Bogotá registra la mayor concentración de sociedades bajo control de matrices extranjeras, con cifras relevantes en Medellín y Aburrá Sur. Según los datos recopilados por las cámaras de comercio, también destacan Santa Marta, Cali, Pereira, Oriente Antioqueño, Cartagena y Cúcuta como centros de actividad empresarial internacional.

Esta concentración se da en los polos económicos y comerciales del país, lo que evidencia que la inversión extranjera prioriza ubicaciones con dinamismo productivo y acceso a infraestructura.

Diversidad y estructura del control empresarial en Colombia

La autoridad supervisora señaló que en Colombia existe un equilibrio entre los tipos de controlantes extranjeros: hay 5.203 personas naturales extranjeras que ejercen control societario y 5.075 personas jurídicas como matrices de empresas locales.

También indica que el grupo empresarial se conforma cuando, además del vínculo de subordinación, existe unidad de propósito y dirección gestionada por la matriz.

El control puede ejercerse por una persona natural, jurídica o de manera conjunta, mediante la acción coordinada de varias partes interesadas sobre las subordinadas. El control conjunto también es reconocido en la regulación nacional, regulando situaciones donde la influencia determinante se establece por la cooperación de múltiples actores; es obligatorio declarar estas estructuras ante las autoridades correspondientes, para asegurar transparencia en los mercados, según detalló la Superintendencia de Sociedades.

Veolia y Joseba Miguel Grajales están entre las principales sociedades extranjeras en Colombia - crédito Superintendencia de Sociedades
Veolia y Joseba Miguel Grajales están entre las principales sociedades extranjeras en Colombia - crédito Superintendencia de Sociedades

Importancia para el gobierno corporativo y la transparencia

La revelación de las estructuras de control y de los grupos empresariales resulta fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el entorno empresarial. Permitir la identificación efectiva de los verdaderos controlantes ayuda a las autoridades y a los inversionistas a tomar decisiones y mitigar riesgos como los conflictos de interés u operaciones con partes vinculadas.

Dentro de los riesgos mitigados gracias a la transparencia reglada destaca la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, así como la protección de los derechos de los accionistas minoritarios.

La autoridad destaca que estas prácticas, alineadas con los estándares de la Ocde, consolidan la confianza y fortalecen la integridad del sistema corporativo colombiano.

“Fortalecer la transparencia sobre las estructuras de control empresarial no solo mejora los estándares de gobierno corporativo, sino que también genera mayor confianza en los mercados, facilita la supervisión y contribuye al alineamiento de Colombia con las mejores prácticas internacionales”, concluyó Castañeda.

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