Colombia

Miguel Uribe Londoño exigió garantías ante las amenazas recibidas por el presidente del Partido Demócrata Colombiano: “Sabemos que vives aquí”

Pedro Adán Torres, fundador de la colectividad, denunció que está siendo perseguido y que ha recibido mensajes intimidantes, en los que también amenazan a su familia

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Pedro Adán Torres reveló que ha recibido amenazas y que quienes lo intimidan le han enviado fotos de su residencia y de las camionetas asignadas a su esquema de protección - crédito @PDemocrataCol/X

Pedro Adán Torres, fundador, presidente y representante legal del Partido Demócrata Colombiano, denunció que está siendo víctima de amenazas. De acuerdo con sus declaraciones, ha estado recibiendo mensajes intimidantes, en los que se hace referencia a su labor política y al hecho de que el partido haya avalado la candidatura presidencial de Miguel Uribe Londoño, padre del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, asesinado en 2025.

Los mensajes recibidos contienen intimidaciones, seguimientos, hostigamiento de grupos al margen de la ley que pretenden silenciarnos, pero no lo van a lograr. Este partido nació para defender a todos los colombianos, para promover y defender la democracia. No vamos a ceder ante estos hechos de amenaza”, dijo el presidente de la colectividad.

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Las capturas de pantalla que expuso en el video dejan en evidencia el nivel de hostigamiento del que está siendo víctima, el cual afecta también a su familia. Las personas detrás de las intimidaciones aseguraron que tienen la orden de asesinarlo y que, de ser necesario, atacarán a sus allegados. Justificaron sus acciones de violencia en la filiación política del presidente del partido y en su respaldo a Londoño de cara a las elecciones presidenciales, teniendo en cuenta que hace parte del espectro político de la derecha.

Pedro Adán Torres, presidente del Partido Demócrata Colombiano, pidió medidas de protección ante amenazas de muerte que recibió - crédito PDC
Pedro Adán Torres, presidente del Partido Demócrata Colombiano, pidió medidas de protección ante amenazas de muerte que recibió - crédito PDC

“Muerte a la ultra derecha muerte al negro que se va con la derecha muerte”; “definitivamente te crees muy protegido y resguardar y no lo estás, te estamos siguiendo negro y te vamos a quemar”; “te picaremos y mandaremos tu cabeza a palenque”; “sabemos que vives aquí, y hasta a tus hijos le vamos a dar plomo”; “no vas a dar más avales”, indican algunos de los mensajes que recibió Torres.

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La víctima responsabilizó públicamente a las personas que están intimidándolo de cualquier cosa que pueda pasarle a su familia, a los miembros del movimiento político que lidera o a él mismo, como cabeza de la colectividad.

Asimismo, solicitó a la institucionalidad colombiana tomar medidas inmediatas ante la situación de riesgo en la que se encuentra, garantizando condiciones idóneas de protección que eviten cualquier afectación a su integridad y a su vida.

El candidato presidencial exigió al presidente Gustavo Petro que tome medidas para garantizar la seguridad de Pedro Adán Torres, ante amenazas de muerte que también afectan a su familia - crédito Prensa Miguel Uribe Londoño

“Exijo al Gobierno del doctor Gustavo Petro Urrego, a su ministro del Interior, a la Fiscalía General de la Nación, a la Unidad Nacional de Protección (UNP), actuar de manera inmediata, contundente y sin indiferencia frente a estos hechos que atentan contra mi vida, contra la democracia y contra los miembros del Partido Demócrata Colombiano”, indicó.

El candidato presidencial Miguel Uribe Londoño se unió a la denuncia que hizo Pedro Adán Torres, asegurando que, al parecer, su situación de inseguridad podría agravarse. Según afirmó, la UNP estaría considerando quitarle su esquema de protección, aunque no proporcionó pruebas que sustenten sus aseveraciones ni explicó por qué razón la Unidad Nacional de Protección tendría planeado adoptar esa medida.

En todo caso, pidió al presidente Petro actuar en consecuencia, brindando condiciones de seguridad al político. “Le exijo a usted garantizarle el derecho a la vida a Pedro Adán de forma urgente”, aseveró.

Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial y padre del senador asesinado, exigió que se revelen los autores intelectuales del magnicidio de su hijo- crédito Colprensa/Catalina Olaya
Miguel Uribe Londoño exigió protección para el presidente del PDC y recordó el caso de su hijo Miguel Uribe Turbay, asesinado en 2025 - crédito Colprensa/Catalina Olaya

En su intervención recordó el caso de su hijo, Miguel Uribe Turbay, que fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 y que falleció el 11 de agosto de ese año, tras dos meses de hospitalización. Aseguró que la UNP no le garantizó la protección que requería, pese a que era un precandidato a la Presidencia; sin embargo, la entidad niega haber sido negligente.

La UNP le negó la protección a mi hijo Miguel para que lo mataran y ahora le niegan la protección al presidente del partido que me avala a mí. Nuestra campaña está siendo objeto de persecuciones y amenazas, y esperamos que nos den a Pedro Adán y a mí la protección completa”, añadió.

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