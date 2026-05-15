Colombia

Aida Quilcué desató polémica por hablar del “tigre verdadero” en alusión a Abelardo de la Espriella: “Es sabiduría ancestral”

La fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda generó revuelo luego de su intervención en Leticia, por lo que recurrió a las redes sociales para aclarar el sentido de sus palabras desde la visión y los conocimientos de sus raíces indígenas

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Aida Quilcué se pronunció sobre sus declaraciones acerca de 'el Tigre' en alución a Abelardo de la Espriella - crédito Aida Quilcué/Facebook - @delaespriella_style/Instagram

En plena selva amazónica, Leticia fue escenario de una jornada política que dejó varias reacciones cruzadas dentro y fuera del escenario electoral. Allí, en un evento de campaña, la candidata a la vicepresidencia Aida Quilcué, fórmula de Iván Cepeda Castro, intervino con un discurso en el que combinó crítica política y referencias simbólicas ligadas al territorio.

Durante su intervención, la lideresa indígena cuestionó el uso de símbolos animales en la campaña del aspirante de derecha Abelardo de la Espriella, que se autodenomina “el Tigre” y reforzó su narrativa pública con la idea de ser el “defensor de la patria”.

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Para la senadora Aida Quilcué, esa apropiación del símbolo no correspondió con el significado que, según explicó, tiene dentro de los pueblos amazónicos.

- crédito @delaespriella_style/Instagram
En Leticia, Aida Quilcué cuestionó el uso del símbolo del “tigre” dentro de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito @delaespriella_style/Instagram

En medio de su discurso en Leticia, la candidata vicepresidencial planteó una comparación que generó debate inmediato. En ese momento afirmó: “Yo les respondo desde aquí, sobre todo en este territorio sagrado, este territorio de la selva amazónica, en donde camina el tigre, el tigre verdadero, el tigre que protege el territorio, el tigre que camina la vida, el tigre que está para cuidar nuestra selva”.

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Su intervención buscó centrar la figura del tigre desde una lectura cultural y espiritual propia de las comunidades indígenas, contrastándola con lo que considera una utilización política del símbolo en el escenario electoral.

Cabe destacar que Aida Quilcué es conocida en su territorio como una ‘Mujer Medicina’ —significa ser guardiana de la sabiduría ancestral, partera, sanadora y guía de la comunidad—, lo que le permite transmitir el conocimiento indígena y ancestral para mantener vivas sus raíces; de allí muchas de sus palabras en Leticia.

- crédito Aida Quilcué/Facebook
Tras la polémica en redes sociales, la lideresa indígena aclaró que hacía referencia al “espíritu y a la carga sagrada” que representa este ser para varias comunidades originarias - crédito Aida Quilcué/Facebook

Esta fue la explicación que dio la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda

Sin embargo, lo dicho durante el evento no pasó desapercibido y pronto abrió la puerta a lecturas distintas. La conversación se trasladó con rapidez a redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron la necesidad de la lideresa de recurrir a comparaciones de ese tipo, especialmente en un momento en el que los ánimos políticos ya están calientes por la cercanía de las elecciones.

Ante la controversia, Quilcué utilizó su cuenta en la red social X para ampliar lo que había querido expresar en su discurso. Allí insistió en que su referencia no era superficial ni meramente política, sino que respondía a una visión más profunda de los pueblos indígenas sobre la naturaleza.

En ese mensaje aclaró que se estaba refiriendo a los “grandes conocedores, me he estado refiriendo al espíritu y a la carga sagrada que este ser representa para nuestros pueblos. espíritu y a la carga sagrada que este ser representa”.

La fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda defendió la importancia de comprender los significados culturales que existen detrás de los símbolos utilizados en su intervención.

Aida Quilcué respondió a las críticas que surgieron luego de su discurso en Leticia, donde habló del “tigre verdadero" - crédito @aida_quilcue/X
Aida Quilcué respondió a las críticas que surgieron luego de su discurso en Leticia, donde habló del “tigre verdadero" - crédito @aida_quilcue/X

Según explicó, el debate no debería quedarse en la superficie del lenguaje político, sino abrirse a otras formas de conocimiento que fueron históricamente ignoradas.

“No puede ser posible que un ser tan importante, majestuoso y espiritual siga siendo utilizado por una persona que no representa, ni en lo más mínimo, la esencia, la fuerza y el equilibrio que simboliza el tigre para los pueblos originarios”, escribió la lideresa caucana.

Quilcué señaló: “Los invito a averiguar cómo llaman los pueblos de la Amazonía no solo colombiana, sino de toda la cuenca amazónica, a otro ser profundamente espiritual que habita estas selvas y que también guarda un significado ancestral".

- crédito Aida Quilcué/Facebook
La fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda aseguró que sus palabras sobre el tigre tenían un sentido espiritual y ancestral relacionado con los pueblos amazónicos - crédito Aida Quilcué/Facebook

La lideresa invitó a mirar con mayor amplitud lo que ella denomina una visión poco reconocida del país: “Allí encontrarán una enseñanza de esa ‘Colombia profunda’ que no ha sido retratada ni comprendida desde la mirada científica o geográfica, pero que los pueblos amazónicos entendieron y han protegido desde hace siglos”.

En su planteamiento, insistió en que las diferencias de pensamiento no deberían traducirse en jerarquías, sino en reconocimiento. Habló de la necesidad de dejar atrás formas de exclusión que aún persisten en distintos espacios sociales.

Aida Quilcué señaló que la región concentra una riqueza que trasciende lo material y se expresa en sus prácticas y creencias, al afirmar que la “sabiduría ancestral y espiritual del Amazonas es una de las riquezas más grandes de nuestro territorio”, como parte de un llamado a reconocer y preservar esos saberes dentro de la identidad nacional.

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