Gobernación de Boyacá lanzó convocatoria para becas parciales y concursos académicos en educación superior: así puede participar

La oferta académica incluye pregrados como economía, mercadeo digital, derecho, ingeniería industrial y licenciaturas en educación y lenguas extranjeras - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría de Educación del departamento, puso en marcha una serie de programas y concursos con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior de calidad y fomentar nuevas oportunidades académicas para la comunidad boyacense.

La iniciativa, desarrollada en alianza con Corpoune, Red Summa Education y la Corporación Universitaria de Asturias, busca fortalecer el desarrollo regional y la transformación social mediante alternativas de formación innovadoras y pertinentes.

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Becas parciales para educación superior virtual

El programa de becas parciales ‘Boyacá Grande, es tu momento’ ha sido diseñado para promover el acceso a programas de educación superior virtual en condiciones favorables para los habitantes del departamento. Las becas permiten a los boyacenses interesados continuar su formación profesional en diferentes áreas, ofreciendo una solución flexible y adaptada a las necesidades actuales de la región.

La oferta académica incluye una amplia variedad de pregrados como economía, mercadeo digital, derecho, negocios internacionales, contaduría pública, administración y dirección de empresas, administración en seguridad y salud en el trabajo, ingeniería industrial, licenciatura en educación infantil, administración pública, ingeniería de software, licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, lenguas modernas, trabajo social y comunicación y diseño publicitario.

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El programa 'Boyacá Grande, es tu momento' facilita la formación profesional en áreas de alta demanda laboral para jóvenes boyacenses - crédito Gobernación de Boyacá

Estos programas fueron seleccionados por su pertinencia y demanda en el mercado laboral, con el fin de impulsar la empleabilidad y el desarrollo de competencias clave entre los jóvenes boyacenses.

De igual forma, los interesados pueden acceder a programas de especialización en áreas como dirección de empresas, gerencia de proyectos, salud en el trabajo, gerencia del talento humano, inteligencia de negocios, marketing digital y ciberseguridad. A nivel de posgrados, la oferta incluye másteres en administración de empresas, educación en diseño instruccional y tecnología, marketing digital y finanzas, así como doctorados en educación y ciencias administrativas.

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La propuesta educativa cuenta con el respaldo de instituciones comprometidas con el progreso social y económico de Boyacá, y busca consolidar una base de talento local preparada para responder a los retos actuales y futuros del entorno productivo.

Concursos académicos y promoción del bilingüismo

En paralelo a la oferta de becas, la IET José Cayetano Vásquez, ubicada en el municipio de Ciénega, lidera una convocatoria abierta para participar en los concursos Vocabulary, Spelling & Grammar, en el marco de su Proyecto de Bilingüismo en la provincia de Márquez. Las actividades se desarrollarán durante el English Week el próximo 29 de mayo, desde las 8:00 a. m. hasta las 12:30 p. m., en el aula múltiple de la institución.

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La IET José Cayetano Vásquez promueve el bilingüismo mediante concursos de vocabulario, gramática y ortografía durante la English Week en la provincia de Márquez - crédito Gobernación de Boyacá

El Grammar Contest está dirigido a estudiantes de los grados sexto a undécimo, organizados en tres categorías según el nivel. La metodología consiste en una prueba de 25 preguntas sobre gramática y vocabulario, basadas en el currículo sugerido por el Ministerio de Educación Nacional.

La evaluación se realizará mediante la aplicación educativa Kahoot, por lo que cada participante debe contar con un celular con datos y la aplicación descargada previamente. Todos los inscritos recibirán un certificado digital de participación y la premiación será para el primer y segundo lugar de cada categoría, quienes recibirán material académico útil.

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Por su parte, el Spelling Contest también contempla tres categorías, enfocadas en los mismos grados escolares. Los estudiantes reciben la lista de palabras correspondiente con anticipación, para que puedan estudiarlas y memorizarlas antes del evento. El concurso evalúa la capacidad de escuchar, deletrear, pronunciar y explicar el significado en español de cada palabra asignada.

La puntuación máxima por palabra es de 200 puntos, y se restan puntos por errores de deletreo. En caso de empate, los jurados plantean nuevas palabras y, si es necesario, consideran el tiempo de respuesta como criterio de desempate. Al igual que en el concurso de gramática, los ganadores recibirán material académico útil como premio.

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La información y requisitos de inscripción para becas y concursos académicos se encuentran disponibles en los canales oficiales de la Gobernación de Boyacá y la Secretaría de Educación - crédito Alcaldía de Bogotá

La información completa sobre las becas y las condiciones de inscripción está disponible a través de los canales oficiales de la Gobernación y las instituciones aliadas, o haciendo clic aquí. Para quienes deseen participar en los concursos de inglés, los términos y condiciones pueden consultarse en el sitio web de la Secretaría de Educación de Boyacá.