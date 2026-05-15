Colombia

Claudia López “estalló” luego de que le sacaran un “trasnochado”: “Que tú me vengas a decir xenófoba en mi cara, no te lo acepto”

La entrevista de la candidata presidencial en Caracol Noticias terminó en tensión luego de que la periodista Andreína Solórzano recordara sus declaraciones sobre migración venezolana

Guardar
Google icon
Claudia López protagonizó un fuerte intercambio con la periodista Andreína Solórzano por sus antiguas declaraciones sobre migración venezolana - crédito Noticias Caracol/YouTube - @andreinaco/Instagram
Claudia López protagonizó un fuerte intercambio con la periodista Andreína Solórzano por sus antiguas declaraciones sobre migración venezolana - crédito Noticias Caracol/YouTube - @andreinaco/Instagram

La entrevista de Claudia López en Caracol Noticias terminó en una fuerte confrontación con la periodista venezolana Andreína Solórzano. La exalcaldesa de Bogotá rechazó que sus antiguas declaraciones sobre migración venezolana puedan calificarse como “xenófobas” y respondió con visible molestia cuando la presentadora comparó algunos de sus comentarios con discursos del presidente estadounidense, Donald Trump.

“No te acepto esa comparación porque es inaceptable y es mentirosa”, afirmó López durante el programa Sala de Prensa, espacio en el que varios aspirantes presidenciales responden preguntas sobre sus posturas políticas y antecedentes públicos.

PUBLICIDAD

La discusión subió de tono cuando Solórzano recordó frases pronunciadas por la entonces alcaldesa entre 2020 y 2021, comentarios que en ese momento provocaron críticas desde distintos sectores políticos y organizaciones internacionales.

“Que tú me vengas a decir xenófoba en mi cara no te lo acepto, es una falta de respeto”, respondió López mientras defendía las políticas de atención a migrantes que impulsó durante su administración en Bogotá.

PUBLICIDAD

Pintura en acuarela de dos mujeres sentadas en una sala de redacción; una gesticula enojada, la otra mira al frente, con monitores que muestran 'Colombia Decide'.
Claudia López aseguró que sus palabras fueron “malinterpretadas”, tras la pregunta de Andreína Solórzano - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La dirigente insistió en que su gobierno recibió reconocimientos internacionales por programas dirigidos a población venezolana y negó que su postura buscara estigmatizar a esa comunidad.

Esto fue lo que dijo Claudia López sobre la población venezolana en Colombia

Aunque la periodista únicamente hizo referencia a declaraciones políticas que Claudia López pronunció años atrás, sin citar alguna en específico, una de las más recordadas ocurrió en octubre de 2020 durante un consejo local de seguridad en Kennedy.

En esa ocasión, la entonces alcaldesa de Bogotá afirmó: “Yo no quiero estigmatizar, ni más faltaba, a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida cuadritos”.

En su momento, estas palabras provocaron rechazo inmediato debido a que varios sectores interpretaron que relacionaban nacionalidad y delincuencia. Las críticas crecieron meses después, cuando López volvió a referirse al tema tras el asesinato de un policía en el norte de Bogotá, caso en el que participaron ciudadanos venezolanos.

“A los migrantes venezolanos todo se les ofrece y a los colombianos ¿qué se les ofrece?”, dijo entonces la alcaldesa. También sostuvo que “una minoría de migrantes venezolanos profundamente violentos” representaba “un factor de inseguridad enorme” para la ciudad.

Claudia López hizo fuertes declaraciones entre 2020 y 2021 sobre criminalidad y migración en Bogotá - crédito Colprensa
Claudia López hizo fuertes declaraciones entre 2020 y 2021 sobre criminalidad y migración en Bogotá - crédito Colprensa

Claudia López elevó su tono y señaló que la pregunta era “una falta de respeto”

Ahora, durante la entrevista en Caracol Noticias, Solórzano preguntó si esas afirmaciones no guardaban similitud con los discursos de Trump sobre extranjeros y criminalidad en Estados Unidos. López respondió de inmediato. “Eso es absolutamente falso”, repitió varias veces antes de exigir respeto por parte de la periodista.

“Mi alcaldía fue premiada como la alcaldía que tuvo el mejor programa de atención a la población migrante en América Latina”, señaló López. Después defendió la política de “nuevos bogotanos”, estrategia que buscó facilitar el acceso de migrantes a servicios sociales en la capital.

López aseguró que reconocer la participación de extranjeros en hechos delictivos no convierte automáticamente una postura de rechazo, miedo, odio u hostilidad hacia los extranjeros: “Eso no es xenófobo. Excúseme, eso no es xenófobo”, sostuvo durante el intercambio con Solórzano, y el periodista Luis Eduardo Maldonado, conocido como “El Flaco”, intentó mediar sin éxito.

Claudia López rechazó que sus comentarios sobre inseguridad y ciudadanos venezolanos puedan catalogarse como xenófobos - crédito Noticias Caracol/YouTube
Claudia López rechazó que sus comentarios sobre inseguridad y ciudadanos venezolanos puedan catalogarse como xenófobos - crédito Noticias Caracol/YouTube

“El señor Donald Trump caza a la gente como si fueran animales, separa a las familias, a los hijos y los deporta”, afirmó. Luego insistió en que Bogotá eliminó barreras administrativas para que la población migrante accediera a educación, salud y programas sociales.

El cruce continuó cuando Solórzano señaló preocupación por la relación que distintos discursos públicos hicieron entre inseguridad y migración venezolana. López respondió que sus palabras sufrieron interpretaciones políticas y aseguró que nunca afirmó que la violencia en Colombia aumentara exclusivamente por ciudadanos venezolanos.

“No dije eso. Dije que había venezolanos delinquiendo en Colombia y que eso nos hacía la vida a cuadritos, lo cual es cierto”, expresó la exalcaldesa. También afirmó que nunca tuvo problema en reconocer errores, aunque insistió en que catalogar su política como xenófoba resulta “falso” y “una falacia”.

La tensión aumentó aún más hacia el final de esa pregunta. “Lo he aclarado hace diez años, así que venir a sacar ese trasnochado ahora es una falta de respeto”, dijo López visiblemente molesta.

Temas Relacionados

Claudia LópezXenofobiaExalcaldesa de BogotáVenezolanosAndreína SolórzanoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Morat y Silvestre Dangond estrenaron ‘Lo poco que yo quiero’, una fusión inesperada de géneros que conquistó al público

La esperada colaboración entre los artistas une el pop/rock y el vallenato en un sencillo que anticipa el próximo álbum de la banda y busca conquistar nuevas audiencias internacionales

Morat y Silvestre Dangond estrenaron ‘Lo poco que yo quiero’, una fusión inesperada de géneros que conquistó al público

Santiago Botero señaló al CNE de negarle la entrega del anticipo a su campaña presidencial: “¿Es de derecha o es del lado de Abelardo?”

El candidato presidencial independiente cuestionó la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral y advirtió que la demora en la entrega de fondos amenaza la competencia justa

Santiago Botero señaló al CNE de negarle la entrega del anticipo a su campaña presidencial: “¿Es de derecha o es del lado de Abelardo?”

Envigado ganó 2-1 ante Tigres, pero Deportes Quindío puede clasificar si gana su partido: así quedó la tabla de posiciones

El Torneo BetPlay 2026-1 está en la recta final de la fase de cuadrangulares, Deportes Quindío lidera el grupo A, Unión Magdalena lo hace en el B

Envigado ganó 2-1 ante Tigres, pero Deportes Quindío puede clasificar si gana su partido: así quedó la tabla de posiciones

Este es el monumento en honor al papá de Iván Cepeda que pocos conocen: queda cerca de una estación de Transmilenio

La importancia de Manuel Cepeda Vargas, padre del candidato presidencial del Pacto Histórico, radicó en su liderazgo dentro de la Unión Patriótica, colectividad que sufrió una persecución violenta por la que el Estado colombiano reconoció su responsabilidad

Este es el monumento en honor al papá de Iván Cepeda que pocos conocen: queda cerca de una estación de Transmilenio

Ficha fuerte del uribismo explotó contra Gustavo Petro tras culpar a la Corte Suprema de “acabar” con la reforma agraria: “Mentiroso”

Hernán Cadavid, representante a la Cámara y senador electo del Centro Democrático, arremetió contra el primer mandatario tras sus señalamientos al alto tribunal por los conceptos frente al proyecto de ley que parece estar bloqueado en el Senado

Ficha fuerte del uribismo explotó contra Gustavo Petro tras culpar a la Corte Suprema de “acabar” con la reforma agraria: “Mentiroso”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

ENTRETENIMIENTO

Aura Cristina Geithner y una escena de pasión que se salió de las manos: “Con mi marido”

Aura Cristina Geithner y una escena de pasión que se salió de las manos: “Con mi marido”

Estas son las leyendas del fútbol que nombró Shakira en su nueva canción “Dai Dai”: incluyó a un colombiano

Shakira sorprendió con anuncio sobre “Dai Dai”: donará el dinero de la canción y de su gira a una causa social ligada a la educación y al deporte

Así suena “Dai Dai”, la canción de Shakira para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Burna Boy: video y letra

La historia de las canciones del Mundial: los primeros intentos (1962-1986)

Deportes

Envigado ganó 2-1 ante Tigres, pero Deportes Quindío puede clasificar si gana su partido: así quedó la tabla de posiciones

Envigado ganó 2-1 ante Tigres, pero Deportes Quindío puede clasificar si gana su partido: así quedó la tabla de posiciones

El Ministerio del Deporte respondió a versiones sobre recorte de presupuesto: “Seguimos garantizando la preparación”

Para qué sirve la prelista de la selección Colombia para el Mundial 2026: esto dice el reglamento de la FIFA

Jhon Jader Durán volverá a jugar con Cristiano Ronaldo: “Aserrín, aserrán los errores de Durán!!”

La selección Colombia ya tendría fecha para presentar la lista de 26 convocados al Mundial 2026: habría evento especial