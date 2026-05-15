Nuevo caso de sicariato en concurrido sector de Bogotá dejó un muerto y un herido de gravedad

Las autoridades investigan el ataque ocurrido en el suroccidente de Bogotá - crédito Colprensa

Un nuevo caso de sicariato se presentó en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, durante la tarde del jueves 14 de mayo de 2026, cuando un hombre fue asesinado a tiros en plena vía pública. Versiones preliminares indican que el ataque se produjo alrededor de las 3:00 p. m. y dejó, además, una persona de 39 años con graves heridas.

La reacción de las autoridades fue inmediata tras el llamado desesperado de los testigos que informaron que un hombre armado disparó varias veces e hirió de muerte a su víctima, que falleció en el lugar de los hechos, lo que movilizó un operativo para determinar qué sucedió.

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Sobre el ciudadano que resultó lesionado, se confirmó que fue atendido por personal de salud tras ser llevado a un centro médico debido a la gravedad de sus heridas. Su estado de salud continúa bajo pronóstico reservado y se está a la espera de información oficial sobre su evolución.

Avanza la investigación policial

Miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá iniciaron un operativo para ubicar al responsable del ataque, cuya identidad aún no ha sido establecida. Entre las acciones realizadas se encuentra la verificación del material captado por las cámaras de seguridad del sector que está siendo analizado, junto con la recolección de testimonios de comerciantes y testigos del hecho.

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Los investigadores trabajan con las pruebas recogidas para esclarecer los detalles de lo ocurrido y determinar los móviles del ataque. La identificación de los agresores se ha convertido en la prioridad de los investigadores, que continúan con la revisión exhaustiva del material y el seguimiento de posibles pistas.

En desarrollo...

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