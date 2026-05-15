Colombia

Dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 15 de mayo

La divisa estadounidense experimentó un leve alza respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 3.795,47 pesos colombianos, lo que representa un incremento del 0,08% respecto al precio de cierre anterior de 3.792,62 pesos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 1,68%, aunque su variación interanual muestra una caída del -5,21%.

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El dólar estadounidense ha mostrado una tendencia positiva frente al peso colombiano durante los últimos cinco días, reflejando un fortalecimiento sostenido de la moneda estadounidense. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,67%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 12,87%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

El panorama del dólar en Colombia para 2026

El Grupo Cibest de Bancolombia proyecta que el precio del dólar en Colombia promediará en $3.878 pesos durante 2026, en un escenario marcado por la debilidad global de la divisa estadounidense, el flujo sostenido de remesas y la expectativa de ajustes al alza en las tasas de interés locales. Dichas condiciones, según el banco, citado por Valora Analitik, seguirán favoreciendo al peso colombiano a lo largo del periodo en curso.

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Las previsiones para el año se apoyan en el comportamiento observado en 2025, cuando la divisa nacional se apreció 14% frente al dólar, principalmente por la pérdida de valor global de la moneda estadounidense. De acuerdo con el informe de mercado cambiario de Bancolombia, fueron factores como la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos y una caída de 9% en el índice DXY los que incidieron en la dinámica cambiaria.

En materia de política monetaria, el entorno internacional y local también condiciona las previsiones para 2026. Mientras la Reserva Federal redujo su tasa al rango de 3,50% - 3,75%, el Banco de la República mantuvo la tasa en 9,25%, aunque el mercado anticipa posibles incrementos asociados al aumento del salario mínimo. Este diferencial de tasas sustenta estrategias como el carry trade, uno de los factores que, según la fuente citada, contribuirían a un dólar cercano a los $3.878 pesos este 2026.

Sin embargo, el informe también advierte que el panorama para el año en curso no está exento de riesgos. La incertidumbre fiscal, acentuada tras el recorte en la calificación soberana de Colombia por parte de una agencia global de calificación crediticia y el proceso electoral figuran como factores que podrían generar presiones alcistas sobre la tasa de cambio en los próximos meses, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener una depreciación mayor del peso.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

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