Colombia

La SAE intervino bienes vinculados a Griselda Blanco, madrina de Pablo Escobar, y alias El Chatarrero

En la vivienda que perteneció a ‘La Viuda Negra’ funcionaba un hogar para adultos mayores

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SAE - Griselda Blanco - Medellín
La criminal fue asesinada en 2012 tras volver a Colombia luego de pasar varios años en prisión - crédito Visuales IA

El 15 de mayo la Sociedad de Activos Especiales (SAE) informó que intervino dos propiedades que pertenecieron a dos importantes figuras del crimen organizado en el país, siendo Griselda Blanco, “La Viuda Negra”, que fue madrina en el narcotráfico de Pablo Escobar, una de las mencionadas.

Cabe recordar que Blanco fue quien consolidó algunas de las rutas de narcotráfico entre Colombia y Estados Unidos, pasó varios años en prisión en la nación norteamericana y tras volver a Colombia fue asesinada en septiembre de 2012. Su vida fue recordada en una serie producida por Netflix y protagonizada por Sofía Vergara.

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Sobre la intervención de las propiedades, la SAE informó que el primer inmueble perteneció a Griselda Blanco y está ubicado en el barrio El Nogal, al occidente de la capital antioqueña.

“El predio se encontraba ocupado de manera irregular mediante un contrato de arrendamiento ajeno a la SAE y era utilizado para el funcionamiento de un hogar para adultos mayores”, se lee en el comunicado oficial.

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Griselda
La vida de la criminal fue recordada en una serie protagonizada por Sofía Vergara - crédito Netflix

La entidad resaltó que durante varios meses se hicieron gestiones para concretar una entrega voluntaria de la propiedad, principalmente por la condición de vulnerabilidad que tienen los adultos mayores que vivían en ese lugar, pero los administradores no aceptaron ninguna de las propuestas realizadas.

Debido a ello, funcionarios de la SAE adelantaron la diligencia que se llevó a cabo el 14 de mayo para cumplir con la sentencia de extinción de dominio que fue emitida en 2017. De acuerdo con los análisis judiciales, las autoridades determinaron que hacía parte de bienes obtenidos mediante actividades relacionadas con narcotráfico y concierto para delinquir, además del uso de terceros y familiares como presuntos testaferros de Griselda Blanco.

La SAE destacó el historial criminal de Blanco, que fue una de las personas que introdujo a Pablo Escobar en el negocio ilícito del narcotráfico. “Fue una de las figuras más reconocidas del narcotráfico colombiano durante las décadas de 1970 y 1980. Las autoridades de Estados Unidos y Colombia la vincularon con redes de tráfico de cocaína y estructuras criminales que operaron principalmente entre Medellín, Miami y Nueva York”.

SAE - Medellín
Esta es la propiedad intervenida que perteneció a Griselda Blanco - crédito SAE

El otro inmueble intervenido perteneció a José Aldemar Moncada, conocido en el mundo criminal como “El Chatarrero”, que según los registros de las autoridades, fue uno de los principales lavadores de dinero del narcotráfico en Colombia. Las investigaciones adelantadas por las autoridades lo vincularon con estructuras de ocultamiento de bienes, adquisición de propiedades de alto valor y movimientos financieros asociados a redes criminales dedicadas al lavado de activos.

Esta propiedad está ubicada en la carrera 24 #16a.136 sur, en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, cuenta con un área de más de 2.200 metros cuadrados y había sido intervenida en diciembre de 2012.

Tras la extinción de dominio mencionada, en la que participaron funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, se identificó a través de visitas de inspección que el inmueble estaba siendo utilizado por terceros.

“Tras adelantar las actuaciones administrativas correspondientes, la SAE realizó el desalojo y recuperación efectiva del inmueble el 15 de mayo de 2026, restableciendo el control material sobre el activo”, informó la entidad.

SAE - Medellín
Esta mansión le perteneció a uno de los lavadores de dinero del narcotráfico más importantes de los 90 - crédito SAE

Desde la SAE destacaron el accionar de las autoridades y sus funcionarios; además, confirmaron que en unas semanas se informará públicamente lo que pasará con las propiedades.

Con estas actuaciones, la SAE continúa avanzando en la recuperación material de bienes vinculados a economías ilícitas, garantizando su protección jurídica y administrativa mientras se define su destinación final. La entidad mantiene labores permanentes de verificación, saneamiento y control sobre activos del Estado que, durante años, estuvieron asociados a estructuras criminales y hoy hacen parte de procesos de recuperación institucional y legalidad”.

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