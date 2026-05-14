El actor Jorge Enrique Abello pidió no mencionar tanto a Álvaro Uribe y Paloma Valencia le respondió: “Me parece bien”

Durante una conversación sobre su campaña presidencial, Paloma Valencia defendió abiertamente su afinidad política y personal con el expresidente Álvaro Uribe. “Yo soy uribista, yo quiero al presidente Uribe y claro que va a estar al lado mío”, en respuesta a los cuestionamientos sobre la frecuencia con que menciona al expresidente.

La afirmación llegó durante una entrevista con la periodista española Eva Rey, quien condujo el diálogo en el programa Me vale Eva.

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El diálogo de la comunicadora aludió a los comentarios recurrentes sobre la insistencia de Valencia al mencionar al exmandatario: “Hay gente que opina, y yo sé que te lo han dicho en muchas entrevistas, que estás nombrando mucho a Uribe. ¿Tú sientes eso?".

Democratic Center party presidential candidate Paloma Valencia attends a campaign event in Bogota, Colombia May 11, 2026. REUTERS/Luisa Gonzalez

La respuesta de la candidata fue directa y sin titubeos, enfatizando que no oculta su respaldo ni su simpatía por Uribe.

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En el mismo programa, un video del actor Jorge Enrique Abello introdujo una perspectiva diferente. El intérprete, conocido por su trayectoria en la televisión colombiana, valoró la labor de Valencia: “Yo soy liberal, soy de centro, pero ojo, Paloma hizo un, u, y tuvo una legislación impresionante todo este tiempo. Paloma ha demostrado... Me gusta más lo que hace Paloma que su discurso”, asignando un mayor valor a la acción política de la senadora por encima de sus intervenciones discursivas.

Al abordar los vínculos políticos en el discurso de Valencia, Abello comentó ante Rey: “Paloma ya no tiene necesidad de decir todo, cada vez que da un discurso: ‘Uribe es mi papá’, porque Paloma ha hecho”, destacando la autonomía que la candidata ha construido desde su carrera legislativa.

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Álvaro Uribe Vélez y Paloma Valencia durante su visita al puente internacional de Rumichaca, en Ipiales, en medio de la campaña presidencial de 2026 - crédito Centro Democrático/X

Ante estas observaciones, la periodista pidió la reacción de Valencia, quien usó una analogía gastronómica para explicar su posición: “Esto es como un plato de comida que tú pides en un restaurante. Hay quien lo que más le gusta es la ensalada, al otro le gusta más la pasta, al otro la carne. Y hay otros que como yo, no nos gusta la cebolla. Usted lo echa a un ladito y se come el fruto”.

La conversación adquirió un matiz más distendido con la participación de Juan Daniel Oviedo, quien preguntó a la candidata por su aversión culinaria: “¿No te gusta la cebolla?”. Valencia confirmó con una sonrisa: “No”, a lo que Oviedo respondió: “Yo no sabía eso, buen dato”.

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Esto dijo el actor sobre su afinidad con Iván Cepeda

Las reflexiones de Jorge Enrique Abello sobre la política colombiana han llamado la atención a pocas semanas de las elecciones presidenciales. El actor expresó una fuerte afinidad emocional con la historia personal de Iván Cepeda, asegurando que la tragedia sufrida por el senador le permite entender mejor sus motivaciones.

Durante una entrevista radial, Abello relató que comprender a personas como Cepeda implica mirar su pasado: “Uno comprende a un candidato como Iván Cepeda cuando ve su historia yendo para la universidad y se encuentra con el coche de su padre, muerto por sicarios”. Al situarse en el lugar de Cepeda, Abello admitió: “Tendría mucho dolor”.

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Jorge Enrique Abello advierte sobre los riesgos de gobernar desde el dolor personal - crédito @jeabello/Instagram

Esa empatía no se limita a una sola figura política. El actor conectó el dolor de Cepeda con el de otras personalidades del país, como Álvaro Uribe y Paloma Valencia, quienes también han atravesado pérdidas violentas de seres queridos. Consideró que estas heridas personales, al trasladarse a la esfera pública, pueden generar riesgos de polarización.

En palabras de Abello, “manejar un país desde la herida es algo terrible”, porque una sociedad que interactúa solo desde sus dolores queda atrapada en el resentimiento y la división. Para él, esa tendencia provoca que los colombianos se conviertan en “víctimas y victimarios”, lo que dificulta la unidad y el progreso colectivo.

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Aunque reconoció la diversidad ideológica de su entorno, Abello defendió la necesidad de preservar la democracia y el valor de las instituciones. Rechazó cualquier intento de romper el orden constitucional y destacó que la democracia garantiza la pluralidad de voces en el país.