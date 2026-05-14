Continúan las agresiones entre vigilantes y colados en Transmilenio: un hombre fue sacado a patadas de una estación

Un video difundido en redes sociales exhibe a un guarda de seguridad de Transmilenio expulsando con violencia a un presunto colado, lo que ha provocado una oleada de reacciones y críticas sobre el uso de la fuerza y la actuación del personal en el sistema de transporte - crédito diiaz.diiego / TikTok

Nuevos incidentes se suman a la polémica de las últimas semanas por el comportamiento de los guardas de seguridad en Transmilenio y presuntos colados que se han enfrentado en varias estaciones.

Es así que en un video publicado en TikTok por diiaz.diiego, un vigilante de chaqueta azul clara aparece en la zona de taquillas, propinando una patada a un presunto colado y, acto seguido, empujando al hombre hasta sacarlo de la estación, bajo la mirada de los demás usuarios.

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El clip ha generado una ola de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios expresaron: “Ese sabe para que lo contrataron” y “Creo que si paga el pasaje se evita todo eso”. Otros cuestionaron el uso de la fuerza: “Hay que respetar a pesar de que su obligación es hacer validar el pasaje, no se necesita recurrir a la violencia”. También surgieron críticas sobre la selectividad de las acciones: “Y porque en la Jiménez y en la 19 no se paran así con los habitantes de calle” comento un usuario.

Según las versiones en redes sociales, el hecho se habría presentado por que el hombre se negó a pagar el pasaje - crédito diiaz.diiego / TikTok

Las agresiones dentro del sistema de TransMilenio en Bogotá han alcanzado un nivel preocupante durante 2026, especialmente para el personal encargado de la vigilancia y el control de la evasión de pasaje.

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Durante este año, los incidentes no solo han crecido en número, sino que han aumentado en gravedad. El uso de armas blancas y otros instrumentos peligrosos se ha vuelto recurrente en los episodios de violencia, lo que marca una diferencia respecto a años anteriores, donde predominaban las confrontaciones verbales o forcejeos menores.

El 23 de abril de 2026 se registró uno de los episodios más graves en la estación Country Sur. Un usuario, detectado mientras intentaba ingresar sin pagar, agredió a dos guardias de seguridad con unas tijeras.

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Los trabajadores sufrieron cortaduras visibles en el rostro y las manos, según mostraron videos y fotografías difundidos en redes sociales y medios. El atacante también resultó lesionado durante el forcejeo y las autoridades lograron detenerlo poco después, trasladando a los heridos a centros asistenciales.

La pelea entre estudiantes y vigilantes se presentó en horas de la noche del 4 de mayo en la estación calle 76 - crédito lajuanapho / Instagram

La noche del 4 de mayo de 2026 se produjo otro episodio relevante en la estación Calle 76. Imágenes captadas por usuarios y compartidas en redes sociales mostraron a cinco vigilantes enfrentándose con varios pasajeros en las taquillas de ingreso.

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Los videos evidenciaron como los guardas de seguridad, armados con bolillos, intentaban repeler a las personas, mientras los usuarios respondían con golpes y patadas. Uno de los implicados, sangrando de la frente, reclamó a los agentes: “O sea, me roban y me embolillan”, una frase que revela la tensión creciente y la percepción de abuso de autoridad en medio del caos.

A las agresiones físicas directas se suman enfrentamientos entre estudiantes y vigilantes, especialmente en la estación Calle 76, donde jóvenes de la Universidad Pedagógica han protagonizado choques con el personal del sistema. Las causas de estos altercados varían, pero existen acusaciones cruzadas sobre quién inicia la violencia, lo que ha complicado la gestión del conflicto.

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Frente a este escenario, tanto la administración de Transmilenio como la Secretaría de Gobierno de Bogotá han difundido en redes sociales acciones dirigidas a reducir la violencia dentro del sistema. Se han anunciado campañas de sensibilización y refuerzos en los protocolos de intervención, pero los resultados hasta el momento parecen insuficientes frente a la magnitud del problema.

En varias oportunidades los vigilantes se han ido a los golpes con los colados - crédito @PasaenBogota / X

El deterioro del clima en las estaciones obedece, según registros y testimonios, a una combinación de factores: la presión por controlar la evasión de pasaje, la percepción de impunidad entre los agresores y el desgaste emocional del personal de seguridad. El resultado es un entorno donde los altercados se vuelven más frecuentes y la gravedad de las lesiones aumenta.

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