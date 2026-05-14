Ángela Benedetti reafirmó su respaldo público a Paloma Valencia: “Esta es mi candidata”

Ángela Benedetti afirmó que solo Paloma Valencia puede vencer a Iván Cepeda en segunda vuelta - crédito @AngelaBenedet/X - @PalomaValenciaL/X

Ángela Benedetti, hermana del ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a manifestar su apoyo a Paloma Valencia en el escenario electoral. A través de sus redes sociales, Benedetti publicó varios mensajes en los que dejó claro que la senadora es su favorita para las próximas elecciones.

“¡Esta es mi candidata!”, escribió al compartir una entrevista entre Paloma Valencia y la periodista María Jimena Duzán. En esa conversación, Valencia cuestiona la actitud de Abelardo de la Espriella hacia diversas periodistas y sostiene que el candidato debe ofrecer disculpas tanto a ellas como a la sociedad.

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En otro mensaje, Benedetti difundió un video del periodista Jaime Bayly y afirmó: “¡Todo el mundo lo sabe! Solo Paloma podría vencer a Cepeda en segunda vuelta. ¡¡No podemos ser tan miopes!!”. Su serie de publicaciones refuerza la idea de que, en su opinión, Valencia representa la única alternativa viable para enfrentar a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta.

Apoyo de Ángela Benedetti a Paloma Valencia marcó distancia con el Gobierno Petro - crédito @AngelaBenedet/X

La hermana del ministro Benedetti también sentenció en otra publicación: “La única opción de volver a la decencia es con Paloma Valencia”. Con estas palabras, Benedetti se distancia de las posiciones del gobierno y respalda abiertamente a la candidata del uribismo, a pesar de la cercanía de su hermano con el presidente Gustavo Petro.

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El respaldo reiterado de Ángela Benedetti a Paloma Valencia subraya las diferencias políticas dentro de su familia y muestra el peso de las opiniones personales en la contienda electoral.

La postura pública de Benedetti resalta el protagonismo de las redes sociales en la difusión de apoyos y la construcción de alianzas, así como el impacto de las figuras familiares en el debate político nacional.

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Ángela Benedetti respaldó públicamente a Paloma Valencia - crédito @AngelaBenedet/X