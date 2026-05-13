Colombia

El Estado colombiano pedirá perdón al pueblo U’wa tras fallo de la Cidh que lo responsabilizó por violar sus derechos: Petro será el encargado

El evento liderado por el presidente marcará el primer acto de reparación pública ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de esa comunidad indígena

Guardar
Google icon
Gustavo Petro en Llorente, Nariño, supervisando la entrega de tierras a comunidades indígenas y afrodescendientes - crédito Presidencia de la República
El Estado colombiano realizará un acto de reconocimiento público por la responsabilidad internacional en la vulneración de los derechos del pueblo indígena U’wa - crédito Presidencia de la República

El pueblo indígena U’wa recibirá un reconocimiento público de responsabilidad internacional por parte del Estado colombiano, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Este acto, que se llevará a cabo en el municipio de Cubará, Boyacá, responde a décadas de reclamos por la defensa de sus territorios y la protección del nevado del Cocuy que llegó hasta instancias internacionales.

PUBLICIDAD

La ceremonia, programada para el 14 de mayo, representa la primera vez que el Estado colombiano ofrece excusas públicas en el marco de un fallo internacional relacionado con una comunidad indígena nacional.

Según información entregada por el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar), el evento será liderado por el presidente Gustavo Petro, así como de funcionarios de la Cancillería y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

PUBLICIDAD

La Corte condenó a Colombia tras reconocer la violencia histórica sufrida por los U’wa, quienes han enfrentado tanto a grupos armados como a empresas extractivas en regiones de Boyacá, Arauca, Casanare y los Santanderes. El fallo obliga al país a tomar una serie de medidas, entre ellas, la clarificación de los títulos coloniales y el saneamiento integral del resguardo unido U’wa.

La decisión de la Corte también ordena que el Estado involucre a la comunidad U’wa en la administración y conservación del Parque Nacional El Cocuy, respetando su cosmovisión y su relación espiritual con el territorio. Para los U’wa, el petróleo simboliza “la sangre de la tierra” y su extracción constituye una amenaza directa a su cultura y forma de vida.

Medidas de reparación y participación U’wa

Entre las obligaciones impuestas por el fallo figuran la restitución de los territorios del Resguardo Unido U’wa y del Resguardo Kuita, además de la participación activa de la comunidad en la gestión de las áreas protegidas.

Según indicó la instancia internacional, el Estado debe garantizar la clarificación de los títulos coloniales y asegurar que los U’wa coadministren la zona de traslape con el nevado del Cocuy.

Asimismo, la Corte ordenó que se identifiquen y mitiguen los impactos ambientales causados por proyectos extractivos, como el oleoducto Caño Limón-Coveñas y la planta de gas Gibraltar. Las voladuras del oleoducto, a menudo objeto de ataques armados, han afectado fuentes hídricas y han provocado desplazamientos, según las denuncias de la comunidad.

Earth Rights International, organización que acompaña a los U’wa, advirtió que las medidas de reparación tienen como límite el 2026 y, hasta el momento, ninguna se ha llevado a cago, por lo que esperan que el presidente Gustavo Petro se comprometa durante el acto conmemorativo a adelantar las labores necesarias.

“Hasta la fecha ninguna de estas órdenes ha sido cumplida, a pesar de que el plazo máximo fijado por la Corte IDH finaliza el 20 de diciembre de este año”, señalaron desde la organización.

La entidad insistió en que la reparación debe ir más allá de lo simbólico y que solo cambios estructurales podrán garantizar la protección efectiva de los derechos indígenas.

El conflicto entre el Estado colombiano y el pueblo U’wa se remonta a los años noventa, cuando el Gobierno autorizó exploraciones petroleras en el bloque Samoré, ahora conocido como Gibraltar.

Desde entonces, la comunidad indígena se ha opuesto de manera constante a las actividades extractivas, argumentando que amenazan la integridad de su cultura, el ambiente y su cosmovisión espiritual.

La Corte Interamericana concluyó que Colombia vulneró derechos fundamentales del pueblo U’wa, especialmente en lo relativo a la autonomía territorial, la propiedad colectiva y la participación en decisiones sobre proyectos que afectan sus tierras.

La sentencia marcó un precedente, al ser la primera vez que una comunidad indígena de Colombia logra que su caso sea examinado y fallado en esa instancia internacional como la Cidh.

A pesar de la trascendencia del fallo, hasta la fecha, el único avance visible es la organización del acto público de excusas. El resto de las medidas de reparación, como la restitución territorial y la mitigación de daños ambientales, permanecen pendientes, de acuerdo con los representantes de la comunidad y organizaciones de derechos humanos.

Temas Relacionados

Pueblo UwaGustavo PetroCidhViolencia comunidades indígenasColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sector aéreo alerta sobre aumento de agresiones tras pasajero que fue sacado de un vuelo Bogotá-Madrid por hacer actos obscenos: “Estamos expuestos permanentemente”

La presión de los sindicatos aumenta para que el Congreso colombiano acelere el debate sobre nuevas normas que protejan la seguridad del personal aéreo

Sector aéreo alerta sobre aumento de agresiones tras pasajero que fue sacado de un vuelo Bogotá-Madrid por hacer actos obscenos: “Estamos expuestos permanentemente”

RD Congo, rival de Colombia en el Mundial de 2026, ya conoce a sus rivales en la última fecha FIFA: excampeón de América está en el listado

El combinado de Los “Leopardos” jugarán partidos de alta exigencia antes de su debut ante la Portugal de Cristiano Ronaldo

RD Congo, rival de Colombia en el Mundial de 2026, ya conoce a sus rivales en la última fecha FIFA: excampeón de América está en el listado

Estos son los mejores países para emigrar en 2026, según medición internacional: así le fue a Colombia

Varios factores socioeconómicos alejaron al país de los puestos más altos tanto a nivel mundial como regional

Estos son los mejores países para emigrar en 2026, según medición internacional: así le fue a Colombia

Mónica Rodríguez se refirió el caso de Laura Rodríguez, tras entrevista con Abelardo de la Espriella y advirtió: “También lo tienen que vivir muchas mujeres al aire”

La periodista, junto a sus colegas Juanita Gómez, Catalina Botero, Paula Bolívar y Laura Palomino, recopiló más de 260 testimonios de mujeres periodistas, practicantes y trabajadoras de prensa

Mónica Rodríguez se refirió el caso de Laura Rodríguez, tras entrevista con Abelardo de la Espriella y advirtió: “También lo tienen que vivir muchas mujeres al aire”

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima, playoffs de la Liga BetPlay - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde la Libertad

El cuadro vinotinto y oro tiene la ventaja en la llave de los cuartos de final, y buscará en la capital de Nariño asegurar su paso a las semifinales del fútbol colombiano

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima, playoffs de la Liga BetPlay - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde la Libertad
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó ‘Yailin la más viral’, ex de Anuel AA, cuando le preguntaron si aceptaría una colaboración con Karol G: “Ten cuidado”

Así reaccionó ‘Yailin la más viral’, ex de Anuel AA, cuando le preguntaron si aceptaría una colaboración con Karol G: “Ten cuidado”

Esperanza Gómez habló de las estrictas condiciones que exige para grabar contenido para adultos tras sufrir experiencias negativas

Liss Pereira y Ricardo Quevedo provocaron risas al mostrar cómo llenan el álbum del Mundial 2026: “Todos tenemos prioridades distintas”

Corista de la banda de Yeison Jiménez, opuesta a buscar una nueva voz, anunció su salida con un mensaje contundente

Alexa Torrex lanzó advertencia contra Yuli Ruiz y encendió la polémica en ‘La casa de los famosos’: “Me estresa la gente cínica”

Deportes

Junior FC vs. Once Caldas - EN VIVO: siga aquí el partido que define el último equipo clasificado a las semifinales de la Liga BetPlay I-2026

Junior FC vs. Once Caldas - EN VIVO: siga aquí el partido que define el último equipo clasificado a las semifinales de la Liga BetPlay I-2026

Ranking ubica a la selección Colombia en el top-10 del Mundial de 2026: en qué consiste

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima, playoffs de la Liga BetPlay - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde la Libertad

Estos son los precios para ver a la selección Colombia en El Campín ante Costa Rica: la FCF confirmó detalles de la boletería

Etapa 5 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: nuevo líder en la clasificación general y Egan Bernal perdió varias posiciones