Colombia

Santiago Botero lanzó polémico comentario sobre lo que piensa de Germán Vargas Lleras tras su muerte: “Fue un bandido”

El candidato presidencial manifestó que el exvicepresidente colombiano estaría detrás de actos de corrupción y manipulación del poder judicial

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El candidato presidencial cuestionó los discursos de exaltación hacia la figura del exvicepresidente - crédito Equipo de Comunicaciones Santiago Botero Jaramillo/Colprensa
El candidato presidencial cuestionó los discursos de exaltación hacia la figura del exvicepresidente - crédito Equipo de Comunicaciones Santiago Botero Jaramillo/Colprensa

La muerte del exvicepresidente de Colombia Germán Vargas Lleras sigue generando diferentes reacciones en varios sectores políticos del país.

Mientras que algunos expresaron su solidaridad con los familiares y destacaron la trayectoria del dirigente político, otros aprovecharon para manifestar sus inconformidades y recordaron algunos de los escándalos en las que se vio involucrado.

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Ese fue el caso del candidato presidencial, Santiago Botero Jaramillo, que, en una entrevista al medio digital La Razón, expresó su rechazo a la imagen idealizada del exministro de Vivienda, calificándolo de corrupto y cómplice en juegos de poder que, en sus palabras, dañan la democracia.

“Me da pesar la muerte de una persona pero todos los políticos y empresarios hoy en día están hablando que Germán Vargas Lleras, que un tipo político, que tenía el país en la cabeza. Germán Vargas Lleras fue un hijueputa bandido (sic), no me vengan con ese cuento chimbo”, declaró el aspirante presidencial al citado medio de comunicación.

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Posteriormente, el empresario expresó sus razones por las que no comparte los elogios hacia el fallecido líder natural del partido Cambio Radical.

Germán Vargas Lleras, que tanto alegaba de la Constitución de que hubiera separación de poderes, él puso fiscal en el tema con Néstor Humberto Martínez, manejaban las cortes. No me vengan con ese cuento. Y más corrupto que Germán Vargas Lleras, que más mordidas que metió, le digo, hermano, no me crea tan marica (sic)”, agregó.

Por último, Botero Jaramillo afirmó que, por esos cuestionamientos hacia Vargas Lleras, buscará llegar a la Presidencia de Colombia.

¿Y esos son los políticos que nosotros queremos en nuestro país? A mí me dan ganas de vomitar. Son unos hijos de puta (sic) que nos tienen mamados y el resultado no es para mí. Yo gracias a Dios hago plata, pero que pasa con los 27 millones de pobres”, concluyó.

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