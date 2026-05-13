Calendario de la Liga BetPlay le daría poco espacio a las semifinales y final de la Liga BetPlay: estas serían las fechas

Los clubes de los playoffs de la Liga BetPlay no la tendrán fácil con el calendario de la Dimayor para sus partidos - crédito Colprensa

La Liga BetPlay eligió el formato de playoffs, después de la fase de Todos contra Todos, para recortar la duración del torneo por el Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio y el objetivo es que no se tenga ningún compromiso durante el certamen, en caso de que algún jugador sea convocado.

Sin embargo, no es mucho el espacio en el calendario del fútbol colombiano, en especial porque se vienen las semifinales y la final del primer semestre de 2026, pues se presentaron algunas dificultades por cuenta de otros certámenes internacionales y aquellas escuadras que se encuentran allí.

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Finalizados los cuartos de final, se espera que la Dimayor confirme las fechas exactas para lo que resta del campeonato, pues de eso también depende el descanso de los futbolistas y el plan de preparación de los entrenadores, pensando en el segundo semestre de 2026.

Posibles fechas de las semifinales

Luego de conocerse los clasificados a los cuartos de final, la Dimayor no quiso presentar el calendario para los playoffs, tal como hizo con las fechas para los compromisos del segundo semestre de 2026, pues organizará los encuentros dependiendo de algunos factores externos.

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Para empezar, las semifinales de la Liga BetPlay empezarían el 16 y 17 de mayo, pocos días después de la vuelta de los cuartos, pero la revancha de las semis demoraría una semana, así que las fechas serían el sábado 23 y el domingo 24, debido al espacio disponible en el calendario.

Los cuartos de final de la Liga Betplay 2026-I se jugarán entre el 9 y el 14 de mayo, en partidos de ida y vuelta - crédito @Dimayor/ X

Todo es por la quinta fecha de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, pues en caso de que Tolima, Junior, América o Santa Fe pasen a las semifinales, en esos días jugarán por la fase de grupos y la Dimayor les daría el espacio para que afronten su duelo internacional.

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Como si fuera poco, entre el 30 y 31 de mayo no habría fútbol colombiano por las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta abarcará todos los esquemas de seguridad en los municipios y la Policía no estaría en capacidad para atender partidos de la Liga BetPlay.

El 31 de mayo será la primera vuelta de las elecciones presidenciales, cuya segunda vuelta se dará el 21 de junio - crédito Colprensa

De esta manera, no le será fácil a la División Mayor armar el calendario para las fechas de las semifinales, así como de la fase de grupos de la Copa Colombia, que avanza en su tercera fecha, y los últimos encuentros del primer semestre de la Primera B, que definirá a los finalistas.

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¿Qué pasará con la final?

De otro lado, la definición de la estrella en el primer semestre de 2026 sería más complicado de lo esperado, no por los rivales o las sedes de los encuentros, sino porque el calendario obligaría a que se alcance a ver con la antesala de la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá.

Todo se debe a que no hay más espacio en mayo para la Liga BetPlay después de las semifinales, posiblemente el 24 de mayo, pues en la última semana del mes se dará la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, además de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

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La Dimayor entregaría un nuevo trofeo en el fútbol colombiano, que sería para el líder de la reclasificación - crédito Colprensa

Es por eso que la final del fútbol colombiano se jugaría entre la primera y la segunda semana de junio, pues la idea es que sea antes del 11 junio, cuando se dé el juego inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, para que se mantenga a los aficionados con toda la atención en el torneo.

Otra opción es que los finalistas no sean conjuntos en Libertadores y Sudamericana, para que la ida de la definición sea entre el miércoles 27 y el jueves 28 de mayo, mientras que la vuelta quedaría para el miércoles 3 o el jueves 4 de junio.

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