Colombianos incrementaron las búsquedas sobre el hantavirus en Google: indagan sobre síntomas y la presencia del virus en el país

Se reportaron tres muertes por hantavirus en un crucero interancional que encendió las alarmas en Colombia y en otras partes del mundo - crédito Anadolu

Hay alerta a nivel internacional por la detección de varios casos de contagio por hantavirus en el crucero MV Hondius, que zarpó de Ushuaia, Argentina, y que desembarcó en las Islas Canarias (Tenerife), España, con más de 100 pasajeros y tripulantes que deben ser repatriados. Tres personas que viajaban en el crucero fallecieron a causa del virus y hay otras once contagiadas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“No hay indicios de que estemos ante el inicio de un brote de mayor magnitud. Pero por supuesto, la situación podría cambiar y, dado el largo periodo de incubación del virus, es posible que veamos más casos en las próximas semanas”, explicó el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa.

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La situación que se presentó en el crucero generó alarma en Colombia ante la posibilidad de que se reporten contagios en el territorio. Sin embargo, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud (INS) emitieron un comunicado conjunto en el que aclararon que en el país no se han documentado casos de infección por hantavirus.

Aunque la cartera y el INS indicaron que, por ahora, la situación en Colombia está controlada, los ciudadanos que residente en el país han estado realizando una búsqueda activa en Google sobre todo lo relacionado con el hantavirus. De acuerdo con los datos recopilados en Google Trends, los usuarios de todas las regiones del país han buscando información sobre el virus.

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La concentración de las búsquedas en Google sobre el hantavirus en Colombia se han concentrado en San Andrés y Providencia - crédito Google Trends

Los lugares que concentran el mayor número de búsquedas en los últimos siete días (5 de mayo-12 de mayo) son San Andrés y Providencia –un punto clave de turismo y comercio en Colombia–, Quindío, Atlántico, Bogotá y Bolívar. Le siguen Risaralda, Antioquia, Santander, Valle del Cauca y el Amazonas.

Las búsquedas sobre el “hantavirus en Colombia” también están presentes. En los últimos 30 días se ha ido incrementado la investigación de los ciudadanos al respecto, sobre todo en Sucre, Cundinamarca, Bogotá, Bolívar, Meta, Risaralda, Chocó, Boyacá, Quindío, Nariño y, en general, en el occidente del país.

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Las búsquedas en Google sobre el hantavirus en Colombia se han incrementado en los últimos 30 días - crédito Google Trends

De igual manera, los usuarios se han preguntado por la posibilidad de que se declare una pandemia por hantavirus en 2026. Desde el 3 de mayo, cuando ya se había hecho un reporte sobre pasajeros con enfermedad respiratoria grave a bordo del crucero MV Hondius, los ciudadanos en Colombia se interesaron por indagar sobre una problemática de salud pública a nivel global, generando un pico de búsquedas el 8 de mayo.

Los lugares en los que se reportó la mayor cantidad de indagaciones en Google al respecto son: Sucre, Quindío, Cundinamarca, Antioquia y Meta, seguidos de Valle del Cauca, Santander, Tolima, Bogotá y Caldas. Todos son sitios con una amplia atracción turística, y en algunos de ellos se ha evidenciado un incremento en la llegada de visitantes, como es el caso de Sucre, Quindío y Bogotá.

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Los ciudadanos en Colombia se han interesado en indagar sobre una posible pandemia en 2026 - crédito Google Trends

Las personas tambián han tratado de informarse sobre los síntomas del hantavirus, con el fin de identificarlos si alguna persona llega a contagiarse. Los puntos en el país donde se ha documento el mayor número de búsquedas al respecto son Bolívar, Quindío, Risaralda, Córdoba y Sucre. Gran parte de las indagaciones se encuentran en el noroccidente del país.

En Colombia, los ciudadanos están indagando sobre los síntomas del hantavirus - crédito Google Trends

Datos clave sobre el hantavirus: síntomas, transmisión y prevención

De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social y el INS, los hantavirus constituyen una amenaza zoonótica presente en diferentes regiones del continente americano y pueden causar un síndrome cardiopulmonar (Scph), una enfermedad poco frecuente y potencialmente grave. Se caracteriza en sus etapas iniciales por fiebre, malestar general, cefalea y síntomas respiratorios no específicos, con posibilidad de evolucionar rápidamente hacia una dificultad respiratoria severa.

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El mecanismo principal de transmisión para los hantavirus es la inhalación de partículas contaminadas con orina, saliva o heces de roedores silvestres infectados. Los ambientes rurales, bodegas y áreas de almacenamiento prolongado de alimentos constituyen escenarios de mayor vulnerabilidad, ya que pueden favorecer el contacto con estos reservorios naturales del virus.

Las autoridades sanitarias recomiendan tener una buena higiene en viviendas, bodegas y áreas donde se manipulan o guardan alimentos, para evitar el contagio por hantavirus - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Las autoridades sanitarias recomiendan mantener la limpieza e higiene de viviendas, bodegas y áreas donde se manipulan o guardan alimentos. También see aconseja verificar que los empaques de productos no perecederos no tengan roturas o abolladuras, así como evitar el consumo de alimentos que hayan permanecido en bodegas durante periodos prolongados. Además, el lavado frecuente de manos y el uso de elementos de protección personal, como tapabocas, resultan cruciales durante labores de limpieza en ambientes con posible infestación de roedores.

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