El exgobernador del Tolima Ricardo Orozco fue acusado por su exesposa de amenazarla de muerte: “Dijo que me iba a matar”

Liliana Soler aseguró que Ricardo Orozco le fue infiel con una joven en el departamento de Caquetá - crédito @liliana_soler_carvajal/IG

Liliana Soler Carvajal es noticia en medios locales del Tolima tras denunciar que ha recibido presuntas amenazas de Ricardo Orozco, exgobernador durante el periodo 2020-2023.

Sus declaraciones provocaron una fuerte reacción pública. En un video difundido en redes sociales, Soler Carvajal afirmó que, tras finalizar una relación de más de 20 años, ella y sus hijos fueron víctimas de amenazas de muerte.

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De acuerdo con la mujer, la ruptura se produjo el 22 de noviembre de 2025, cuando descubrió que el exgobernador mantenía una relación con una joven de 17 años en el departamento de Caquetá.

Según su testimonio, la decisión de pedirle que abandonara la vivienda desató la ira de Orozco Valero, que habría proferido amenazas directas contra su vida y la de su familia.

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El exgobernador del Tolima, Ricardo Orozco, no se ha pronunciado hasta el momento - crédito Twitter Orozco.

El video se habría grabado el 18 de marzo pero no fue hasta el 12 de mayo en que tomó la decisión de hacerlo público, al preferir dejar constancia de su temor: “Si me llega a pasar algo a mí o a algún miembro de mi familia, el único culpable es el señor José Ricardo Orozco Valero”, advirtió.

Soler señaló que no tiene enemigos y reiteró que cualquier daño que pudiera sufrir solo podría provenir del exmandatario.

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La denuncia de la exesposa del exdirigente departamental se centra en las amenazas verbales que, según afirma, recibió de Orozco Valero luego de confrontarlo por la presunta infidelidad. Señaló que Orozco fue enfático y agresivo al afirmar que no dejaría “nada de ellos sobre la faz de la tierra”, sumando inquietud sobre la seguridad de su círculo familiar cercano.

La Ley Rosa Elvira Cely refleja un compromiso firme de Colombia en la protección de los derechos humanos de las mujeres, marcando un camino hacia una sociedad más igualitaria y libre de violencia de género - crédito Canva

A la denuncia pública se suma el señalamiento de desprestigio por parte de Orozco Valero, quien, según Soler Carvajal, “se ha dedicado a contarle a todo el mundo” que la separación fue consecuencia de su carácter. Ella sostiene que estas versiones forman parte de una campaña para desacreditarla.

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La exesposa aseguró que cuenta con videos y pruebas que respaldan sus afirmaciones. “Me tocó buscar pruebas, hacerle videos; tengo videos y evidencias de todo lo que estoy diciendo”, sostuvo en la grabación.

Además, mencionó que la actual pareja de Orozco también habría emitido amenazas a través de redes sociales, situación sobre la que dijo tener evidencia.

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Las reacciones de respaldo a la mujer han sido contundentes y piden acciones legales de las autoridades del Tolima para prevenir cualquier acción que perjudique tanto a Soler como sus hijos.

Cifras de violencia contra la mujer en Colombia

Las cifras más recientes de la Defensoría del Pueblo revelan que Colombia enfrenta una problemática persistente de violencia de género. En 2025, se registraron 118 feminicidios, 333 intentos y 28 transfeminicidios, además de 2 feminicidios y 26 tentativas incluido enero de 2026.

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Los elevados índices en municipios aislados demuestran la importancia de la urgencia de respuesta gubernamental estructural - crédito Sofía Toscano/Colprensa

Este fenómeno muestra una concentración en regiones como Caquetá, Amazonas y Casanare, que presentan las tasas más altas por cada 100.000 mujeres, seguidos por San Andrés.

En cuanto a la trata de personas, en 2025 hubo 193 víctimas mujeres, de las cuales 41 eran niñas o adolescentes.

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Las regiones con mayores cifras fueron Norte de Santander, San Andrés, Meta y Bogotá. La violencia sexual sigue siendo una de las formas más frecuentes de agresión: se reportaron 15.729 casos en 2025, con más de la mitad afectando a niñas y adolescentes.

Los departamentos de Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas encabezan las tasas más altas de agresión sexual.

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En enero de 2026, ya se contabilizaban 963 casos de violencia sexual, incluidos 453 que afectaron a menores. Además, 151 niñas y adolescentes fueron víctimas de explotación sexual en 2025, con Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia como zonas más afectadas.

La violencia intrafamiliar también mostró cifras preocupantes, con 14.860 casos en 2025, afectando sobre todo a mujeres en Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.