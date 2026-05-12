Quién fue José María Melo, presidente indígena de Colombia y figura destacada por Gustavo Petro

El mandatario colombiano evocó a un líder militar de raíz tolimense que encabezó la revolución de los artesanos y participó en luchas sociales más allá de las fronteras nacionales - crédito @colombia_hist/X/Luisa González/REUTERS

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dedicó un mensaje en la red social X a José María Melo, a quien presentó como un referente histórico del país.

El mandatario colombiano señaló: “El último general supremo del ejército libertador de Simón Bolívar, presidente de Colombia, General José María Melo, indígena tolimense de Chaparral, fusilados por fuerzas conservadoras en Chiapas, cuando derrotado por los ejércitos esclavistas de Antioquia y Popayán, decidió pelear revoluciones en Nicaragua y en Chiapas, México bajo las banderas de Benito Juárez”.

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Con estas palabras, el mandatario vinculó la trayectoria de Melo con procesos revolucionarios en América Latina.

Gustavo Petro vinculó la trayectoria de Melo con procesos revolucionarios en América Latina - crédito @petrogustavo/X

En su publicación, Petro también resaltó la dimensión social de Melo y su vínculo con sectores populares: “Fue libertador de esclavos y líder de las sociedades de artesanos de Bogotá que lo pusieron como presidente de Colombia por su revolución de trabajadores”.

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El presidente enfatizó el papel de Melo en la historia política y social del país, así como su origen indígena y su liderazgo en contextos de conflicto.

¿Quién fue José María Melo?

José María Melo nació en el actual departamento de Tolima, específicamente en Chaparral, dentro de una familia de ascendencia indígena pijao. Su vida pública inició en los procesos de independencia del territorio que luego sería Colombia, participando en campañas militares bajo el mando de Simón Bolívar. Su carrera en el ejército lo llevó a ocupar posiciones de liderazgo en diferentes batallas decisivas para la emancipación del dominio español.

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José María Melo nació en el actual departamento de Tolima, específicamente en Chaparral, dentro de una familia de ascendencia indígena pijao - crédito @colombia_hist/X

A lo largo de su trayectoria militar, Melo se distinguió por su cercanía con los sectores populares y su defensa de los intereses de los trabajadores organizados en las sociedades de artesanos de Bogotá.

Estas agrupaciones, integradas principalmente por pequeños productores y obreros, jugaron un papel relevante en la vida política del país durante el siglo XIX. El apoyo de estos colectivos fue determinante para que Melo asumiera la presidencia de la República en 1854, tras un movimiento conocido como la Revolución de los Artesanos.

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La administración de Melo se caracterizó por intentar implementar políticas de inclusión social y respaldo a los derechos de los sectores marginados. Su mandato, breve y marcado por la oposición de las élites conservadoras y liberales, enfrentó una fuerte resistencia que culminó en el derrocamiento del gobierno.

Las fuerzas armadas de Antioquia y Popayán encabezaron la campaña militar contra el gobierno de Melo, lo que llevó a su exilio y posterior desplazamiento hacia Centroamérica.

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Luego de su salida de Colombia, Melo se integró en movimientos revolucionarios en países como Nicaragua y México. En este último, participó en luchas políticas alineadas con los grupos liberales que acompañaron a Benito Juárez en la resistencia frente a las fuerzas conservadoras. Durante su estancia en Chiapas, fue capturado y ejecutado, cerrando así una vida marcada por la búsqueda de transformaciones sociales y políticas en los contextos más complejos del continente.

Luego de su salida de Colombia, Melo se integró en movimientos revolucionarios en países como Nicaragua y México - crédito Presidencia

La figura de Melo se asocia a la abolición de la esclavitud y al impulso de reformas que buscaban mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Su legado ha sido objeto de debate en la historiografía colombiana, pues distintos sectores han interpretado su papel desde perspectivas opuestas: para algunos, fue un defensor de la justicia social, mientras que otros lo han considerado un actor insurgente en conflicto con las estructuras tradicionales de poder.

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A lo largo del tiempo, la memoria de José María Melo ha permanecido en discusiones sobre la representación indígena en la historia nacional y la importancia de los movimientos obreros en la consolidación del Estado colombiano. El reconocimiento del presidente Gustavo Petro en X situó nuevamente su figura en el centro del debate público, resaltando tanto su origen indígena como su papel de liderazgo en una época de profundas transformaciones.