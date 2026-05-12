Pedir domicilios y comer por fuera de casa está más caro y a los colombianos les tocará dejar de hacerlo: por qué el presupuesto ya no alcanza

Los precios de los alimentos han jalonado la inflación en los últimos años en Colombia - crédito Colprensa

La inflación en Colombia empezó a modificar la vida cotidiana de millones de familias que se ven obligadas a ajustar hábitos de consumo y priorizar solo lo esencial debido al aumento de precios en alimentos, transporte y vivienda. Según un análisis de Russell Bedford Colombia, el panorama exige que los hogares reduzcan gastos en comidas fuera de casa, servicios de domicilio y trayectos, por lo que se advierte que el costo de vida obliga a tomar decisiones nuevas cada día.

De acuerdo con el informe de la firma, las familias colombianas cambiaron rutinas de compra, disminuyeron consumos frecuentes, sustituyeron productos y aplazaron gastos no urgentes ante el alza de precios. El proceso se observa tanto en la alimentación como en desplazamientos y créditos, ya que la inflación anual se ubicó en un 5,68% en abril de 2026, según el Dane, lo que presiona el presupuesto familiar en todo el país.

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Señaló que estos cambios comenzaron a notarse cuando los incrementos simultáneos en alimentos, vivienda y transporte exigieron priorizar gastos fundamentales. “Cuando alimentos, vivienda y transporte suben al mismo tiempo como lo mostró el último dato de la inflación, las personas no ajustan un solo gasto, además empiezan a tomar microdecisiones todos los días. Ahí es donde el IPC cambia la rutina y deja de ser solo un dato técnico”, afirmó la socia de la firma en Bogotá, Olga Tapias, autora del análisis.

El Dane reportó un alza en la inflación en abril de 2026. La variación anual fue del 5,68%, una cifra mayor a la reportada en abril de 2025, cuando la variación anual fue del 5,16% - crédito Dane

Russell Bedford Colombia recordó que la inflación mensual en abril fue de 0,78% y el acumulado del año ascendió a 3,87%. El impacto repercute en todo el presupuesto de los hogares: se restringen las compras repetitivas y se priorizan solo los gastos esenciales, relegando lo secundario o prescindiendo de él completamente.

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El alza de precios redefine la alimentación familiar

El sector de los alimentos es uno de los más afectados por la presión inflacionaria. El informe resalta que la inflación anual en esta categoría alcanzó el 6,71%, y dentro de este grupo, algunos productos sobresalen por sus incrementos:

Frutas frescas: aumentaron 5,52% en abril y acumulan un notable 20,97% en lo que va de 2026.

Papa: registró un alza del 8,05% en el mes y destaca con un 36,51% de inflación anual.

Huevos: subieron 3,92%.

Carne de res: 1,68%.

Dicho escenario llevó a muchas familias a modificar las compras. Hay quienes dejan de comprar determinadas frutas y sustituyen la carne de res por alternativas más asequibles, como el huevo. Según Tapias, “la fruta que no se puede comprar, la carne que se cambia por otra proteína más barata como el huevo, el domicilio que se cancela antes de pedirlo o el arreglo de la casa que vuelve a quedar pendiente”.

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Para enfrentar esta situación, el análisis recomienda adquirir productos de temporada, fijarse en el precio por kilo o unidad y elegir presentaciones familiares o a granel. De ese modo, se procura mantener la nutrición dentro de los límites del presupuesto en un contexto desafiante.

Pereira registra la inflación más alta de Colombia en el acumulado de los úlimos 12 meses - crédito Dane

Comer fuera y domicilios: los primeros sacrificios

Uno de los principales ajustes de consumo consiste en reducir o eliminar gastos para comer afuera y pedir domicilios. Tapias advierte que “el primer recorte suele aparecer en lo que parece pequeño: el almuerzo fuera, el café, el pedido del fin de semana o la salida familiar”.

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Las cifras del informe son claras: restaurantes y hoteles experimentaron una inflación anual de 9,61%, la más alta entre los componentes del IPC, mientras que las comidas en establecimientos aumentaron 5,95% entre enero y abril. Estos gastos, aunque parecen menores inicialmente, representan hoy una carga adicional para las finanzas familiares.

“Comer por fuera se convirtió en uno de los primeros recortes porque pequeños gastos repetidos durante la semana terminan sumando más de lo previsto. El error más común es mirar solo el precio y no la frecuencia. Un gasto de $15.000 puede parecer menor, pero si se repite varias veces por semana termina pesando más que una compra grande”, advirtió la experta en el informe de Russell Bedford Colombia.

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La firma recomienda establecer límites semanales para las comidas fuera del hogar, diferenciar estos montos del dinero asignado al mercado y estar atentos a los desembolsos repetidos. Así se evitan desequilibrios financieros en una etapa donde cada decisión afecta la estabilidad en el hogar.

Transporte y vivienda, otras fuentes de presión

Más allá de la alimentación y el esparcimiento fuera de casa, la inflación también impacta el transporte y los gastos de vivienda, que representan una proporción considerable en el gasto familiar. Russell Bedford Colombia advierte que el transporte urbano acumula un incremento del 10,29% en 2026, mientras los combustibles para vehículos subieron 2,48% solo en abril.

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Los colombianos se han dado cuenta que la plata ya no les alcanza para comprar lo que antes podían - crédito Colprensa

Ante este entorno, las familias comenzaron a reorganizar rutas y reducir trayectos innecesarios para limitar el gasto en gasolina, taxis o aplicaciones de transporte.

En cuanto a la vivienda, el informe destaca que el alojamiento y servicios públicos —agua, electricidad y gas— constituyen el 33,12% del presupuesto de un hogar promedio. El arriendo efectivo subió 0,61% en abril, la copropiedad 3,82% y el gas 2,13%, lo que aumenta aún más la presión financiera. Asimismo, los muebles y artículos domésticos presentaron una inflación anual del 5,79%, llevando a muchas familias a aplazar mejoras para el hogar.

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El cambio de hábitos no significa solo ajustar cifras puntuales, sino hacer una revisión integral de la canasta familiar y priorizar gastos básicos, para asegurar el acceso a vivienda y servicios esenciales.

Endeudamiento y precaución financiera ante la inflación

Otra consecuencia de la presión inflacionaria es el mayor costo del crédito. El informe indica que en mayo de 2026 la Superintendencia Financiera de Colombia certificó una tasa de interés bancaria vigente del 18,78% anual para crédito de consumo, mientras la tasa de usura llegó al 28,17%.

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Por esta razón, el análisis desaconseja financiar mercado, servicios públicos o gastos cotidianos con tarjetas de crédito o préstamos ordinarios, debido al costo adicional que representan y al riesgo de desestabilizar las finanzas del hogar. Olga Tapias remarcó que “la recomendación no es recortar por recortar, sino proteger lo esencial: alimentación, vivienda, transporte y obligaciones”. La experta advierte que diferir compras no urgentes o placeres aplazables mediante crédito caro puede convertirse en una trampa financiera, especialmente cuando las tasas de interés permanecen elevadas y el ingreso disponible continúa limitado.

Según Russell Bedford Colombia, cada ajuste debe estar enfocado en reforzar la protección de lo esencial y evitar el uso inadecuado del crédito. La prudencia y el manejo consciente del presupuesto resultan fundamentales para salvaguardar la seguridad financiera de las familias.